Dàn sao Việt nói gì về việc 'cấm sóng', 'phong sát' nghệ sĩ và KOLs vi phạm pháp luật, có hành vi trái thuần phong mỹ tục?

Mới đây, theo thông tin từ báo Thanh Niên, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông qua Quyết định 512 về việc cập nhật Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử giai đoạn 2021 - 2025.

Dự kiến quy trình này sẽ được hoàn thành vào tháng 10/2023. Trước kế hoạch này, nhiều nghệ sĩ cũng nói lên quan điểm của mình. Theo thông tin từ Thể thao và văn hoá, ca sĩ Đan Trường cho biết hoàn toàn ủng hộ chủ trưởng này, đặc biệt đỗi tượng không chỉ riêng nghệ sĩ mà còn đưa thêm những người có tầm ảnh hưởng lớn (KOLs) bao gồm các Youtuber, TikToker, Blogger.

Thông tin ngay khi công bố đã nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với kế hoạch trên. Theo họ, đây vừa là cách để răn đe, cũng là biện pháp để “thanh lọc" thị trường giải trí . Có ý kiến còn cho rằng việc triển khai quy trình xử lý này sẽ giúp các nghệ sĩ có ý thức hơn trong việc giữ gìn hình ảnh với cương vị là người của công chúng.

Đồng thời, nam ca sĩ cũng cho biết kế hoạch này nên được thực hiện từ sớm nhằm mục đích từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ, vị thành niên. Bên cạnh đó, Đan Trường cũng mong muốn phải có các quy định cụ thể cho từng tiêu chí để không cấm một cách oan uổng.

ca sĩ Đan Trường cho biết hoàn toàn ủng hộ chủ trưởng này và cho rằng nên thực hiện từ sớm - Ảnh: Internet

Không chỉ Đan Trường, diễn viên Hoàng Mập cũng khẳng định lệnh "phong sát" là đúng. Người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam thì phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Nhờ có sự nghiêm minh của luật pháp mà con người sống tốt hơn, không riêng gì nghệ sĩ mà cả Youtuber, Tiktoker và tất cả người dân.

Ông cho rằng cần phải phạt thật nặng hoặc có biện pháp xử lý, ngăn chặn các trang mạng đưa thông đặt điều, vu khống. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, mức phạt cần phải đưa ra khung phạt rõ ràng. Ví dụ, chửi thề, phát ngôn trái thuần phong mỹ tục thì cấm sóng bao lâu. Ăn mặc hở hang, phản cảm thì cấm sóng bao lâu. Làm tiểu tam thì cấm sóng bao lâu. Làm gì thì cấm sóng vĩnh viễn chứ không thể nói chung chung.

Diễn viên Hoàng Mập cũng khẳng định lệnh "phong sát" là đúng - Ảnh: Internet

Khi nói về chuyện nghệ sĩ bị “phong sát" nếu vi phạm pháp luật, nghệ sĩ Quốc Thảo cũng từng cho rằng “trước khi là một nghệ sĩ, hãy là một công dân tốt”. Theo nam diễn viên, những chuyện liên quan đến pháp luật, quy định nhà nước nếu vi phạm thì sẽ bị xử phạt, không trừ một ai.

Nghệ sĩ Trung Dân cho rằng quy định cấm sóng với nghệ sĩ vi phạm pháp luật là đúng. “Là người của công chúng, tôi không cần các bạn nghệ sĩ phải chỉn chu 100%, chỉ cần sống trong khuôn phép và đừng vi phạm pháp luật là đẹp rồi", ông chia sẻ với báo Thanh Niên.

Nghệ sĩ Quốc Thảo - Trung Dân cho rằng trước khi làm nghệ sĩ, phải là công dân tốt chấp hành quy định pháp luật - Ảnh : Internet

Thời gian qua, việc một số nghệ sĩ vướng vòng lao lý, điển hình là trường hợp của diễn viên Hữu Tín khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Hay ồn ào tình ái của Hiền Hồ khiến nữ ca sĩ chịu làn sóng tẩy chay khi trở lại với thị trường âm nhạc. Từ những vụ việc này, cư dân mạng cũng mong muốn cơ quan chức năng cần sớm triển khai quy trình xử lý, đặc biệt là có những quy định cụ thể để những gương mặt làm trái thuần phong mỹ tục khó trở lại nghệ thuật sau ồn ào.