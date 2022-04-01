Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu

Mới đây, cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức về chung một nhà sau gần hai năm hẹn hò. Đây được xem là một hôn lễ thế kỷ của showbiz Hàn với dàn khách mời khủng cùng không gian tiệc cưới lộng lẫy, hoành tráng. Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin hiện là tâm điểm chú ý của báo chí, truyền thông và công chúng khắp châu Á.

Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin hiện là tâm điểm chú của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Showbiz Việt cũng "phát sốt" bởi ngày vui của cặp đôi đình đám xứ Hàn. Hàng loạt sao Vbiz gửi lời chúc mừng tới Hyun Bin và Son Ye Jin, bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc. Cụ thể, trên trang cá nhân diễn viên hài Thu Trang, đăng tải hình ảnh check in cực xịn xò bên cạnh cô dâu và chú rể - Hyun Bin và Son Ye Jin. "Make up sương sương đi đám cưới thôi đó tại sợ làm quá nó ô dề": Bà xã Tiến Luật hài hước chia sẻ.