Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu

Hậu trường 01/04/2022 10:49

Loạt sao Vbiz vừa tung loạt ảnh check-in tại đám cưới của cặp đôi đình đám Châu Á - Hyun Bin và Son Ye Jin khiến dân tình được mộ phen cười ngả nghiêng.

Mới đây, cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức về chung một nhà sau gần hai năm hẹn hò. Đây được xem là một hôn lễ thế kỷ của showbiz Hàn với dàn khách mời khủng cùng không gian tiệc cưới lộng lẫy, hoành tráng. Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin hiện là tâm điểm chú ý của báo chí, truyền thông và công chúng khắp châu Á.

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 1
 Đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin hiện là tâm điểm chú của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Showbiz Việt cũng "phát sốt" bởi ngày vui của cặp đôi đình đám xứ Hàn. Hàng loạt sao Vbiz gửi lời chúc mừng tới Hyun Bin và Son Ye Jin, bày tỏ sự ngưỡng mộ hạnh phúc. Cụ thể, trên trang cá nhân diễn viên hài Thu Trang, đăng tải hình ảnh check in cực xịn xò bên cạnh cô dâu và chú rể - Hyun Bin và Son Ye Jin. "Make up sương sương đi đám cưới thôi đó tại sợ làm quá nó ô dề": Bà xã Tiến Luật hài hước chia sẻ.

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 2
 Thu Trang diện đầm đen cực sang chảnh đến tham dự lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, Tiến Luật đăng tải hình ảnh vợ chồng ăn đi ăn cưới với trang phục giản dị. Ông xã của Thu Trang ngầm tố cáo vợ "sống ảo", bởi trước đó Thu Trang vừa đăng tải bức ảnh "không hề giả trân", diện đầm đen cực sang chảnh đến tham dự lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 3
 Tiến Luật đăng tải hình ảnh vợ chồng ăn đi ăn cưới Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu Minh Tú không hề thua kém vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật về "độ lầy". Nàng siêu mẫu diện hẳn bộ áo dài trắng, đội mấn sang trọng so kè nhan sắc cùng cô dâu So Ye Jin. 

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 4
Siêu mẫu Minh Tú so kè nhan sắc cùng cô dâu So Ye Jin - Ảnh: Internet 

Đáng chú ý, BB Trần đến tham dự đám cưới không có thiệp, mà còn "hớt tay trên", chơi sốc chiếm luôn vị trí của cô dâu So Ye Jin. 

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 5
 BB Trần đến tham dự đám cưới, chiếm luôn vị trí của cô dâu - Ảnh: FBNV

Sam cũng nằm trong hội các sao Việt "u mê" Hyun Bin - Son Ye Jin, cựu hotgirl kịp thời "đu vội" trend, cô nàng hào hứng chia sẻ bức ảnh check in cực xịn xò tại đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. Dân mạng được một phen cười ngất trước "độ lầy" của loạt sao Việt này, khi tận mắt chiêm ngưỡng những bức ảnh "không hề giả trân" từ thần tượng.

Dàn sao Việt hội tụ tại siêu đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin: Netizen tá hỏa khi xuất hiện 'khách mời đặc biệt', chiếm luôn vị trí cô dâu - Ảnh 6
Sam hào hứng chia sẻ bức ảnh check in cực xịn xò tại đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin - Ảnh: FBNV
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