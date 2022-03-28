Đại gia Đức An được nhiều người biết đến hơn khi vướng vào lùm xùm ly hôn với siêu mẫu Ngọc Thuý. Được biết, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó, năm 2006, vị đại gia được bạn bè giới thiệu làm quen với Ngọc Thúy và nhanh chóng sa vào lưới tình, đăng ký kết hôn "nhanh như chớp" chỉ sau đúng một tuần hẹn hò.

Đại gia bất động sản Nguyễn Đức An (SN 1962) dù không hoạt động trong showbiz nhưng cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực khi liên quan đến các chân dài đình đám Vbiz. Trong số 4 người vợ chính thức của ông thì có 2 chân dài đình đám, chưa kể những lời đồn về hàng tá cuộc tình thoáng qua với các người đẹp khác.

Thời gian mặn nồng đã qua, sau ly hôn, cặp đại gia - chân dài cũng không ngại ngần lên mạng xã hội đấu tố nhau để "vạch áo cho người xem lưng". Nàng tố chàng vũ phu, bội bạc, là người cha vô trách nhiệm không chăm sóc, chu cấp cho các con theo thỏa thuận của toà. Trong khi đó, chàng tố nàng tìm mọi cách tẩu tán khối tài sản khổng lồ của mình. Thậm chí, sau này khi đã có hạnh phúc mới, cả hai người vẫn không ngừng bóc mẽ nhau.

Chuyện tình đại gia - chân dài lúc bấy giờ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong 2 năm 2007 - 2008, cả 2 lần lượt đón chào hai ái nữ là Angelina và Valentina. Thế nhưng, hạnh phúc chỉ kéo dài đúng 13 tháng chung sống và drama dài tập bắt đầu mở ra khi cặp đôi ly hôn, đấu tố kiện tụng liên quan đến khối tài sản hơn 288 tỷ đồng. Những con số thống kê tài sản của đại gia Nguyễn Đức An khiến nhiều người choáng váng bởi độ giàu có.

Cuộc ly hôn ồn ào của Đức An và Ngoc Thúy từng gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Một trong những lần ầm ĩ lớn có thể kể đến là khi đại gia Đức An vướng tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Thuỳ Dung. Hình ảnh tình tứ, cặp đôi tay trong tay được rò rỉ trên các mặt báo. Tuy nhiên, Thuỳ Dung chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Thế nhưng, vợ cũ của Đức An đã mạnh dạn đăng dòng trạng thái mang tính "cảnh cáo" lên mạng xã hội.

Cô nàng ẩn ý "hoa hậu tuổi Ngựa", "rớt vương miện lúc đăng quang" đang muốn xen vào chuyện gia đình mình. Lúc này, Thuỳ Dung phải đích thân đáp trả và kêu gọi mọi người hãy bảo vệ mình. Cô tuyên bố không biết Ngọc Thuý là ai và không quan tâm đến câu chuyện gia đình của cô. Sau đó, vị đại gia tiếp tục dính nghi vấn hẹn hò với siêu mẫu Trần Thu Hằng nhưng lần này cô siêu mẫu đã nhanh chóng đính chính rằng đây chỉ là một người anh, người bạn tốt của mình.

Cuộc hôn nhân viên mãn hiện tại của đại gia và Phan Như Thảo - Ảnh: Internet

Sau cuộc ly hôn ồn ào, đại gia Đức An từng tâm sự không muốn yêu thêm ai trong giới nghệ thuật nữa. Tuy nhiên, có lẽ "người tính không bằng trời tính", ngày 7/11/2015, vị đại gia bất ngờ bí mật làm lễ ăn hỏi với cô người mẫu, diễn viên Phan Như Thảo (SN 1988, quê ở Cà Mau).

Thời điểm đó, Như Thảo là một trong chân dài đình đám của showbiz Việt. Cô lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam và là Á hậu trong cuộc thi Hoa Hậu người Việt Hoàn cầu... Cô cũng góp mặt trong nhiều bộ phim như "Sắc đẹp và danh vọng", "Gái ế kén chồng",...

Sau 6 năm bên nhau, cả hai đã đón một thiên thần nhỏ là bé Bồ Câu. Trái với lời đấu tố của vợ cũ, đại gia Đức An trong mắt Như Thảo lại là người đàn ông mẫu mực, yêu vợ thương con, lại thường xuyên vào bếp giúp đỡ vợ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khi biết tin chồng cũ có bến đỗ mới, Ngọc Thúy cũng không chịu ngồi yên. Cựu siêu mẫu cũng nhiều lần lên mạng đả kích, mỉa mai Đức An chuyện rước cô dâu thứ tư trong đời. Hay có lần, Ngọc Thuý mượn chuyện dì ghẻ bạo hành lên mạng xã hội đá xéo và ẩn ý rằng không có chuyện vợ mới yêu thương con của vợ cũ.

Sau bài đăng này, Phan Như Thảo liền có động thái đáp trả. Cuộc khẩu chiến giữa người mới và người cũ lâu lâu lại xuất hiện gây xôn xao mạng xã hội. Thậm chí, Phan Như Thảo còn bức xúc tung loạt bằng chứng tố Ngọc Thuý dựng chuyện nhằm bôi nhọ danh dự của Đức An và cô.