Nỗi sợ da bị chùng của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến hội chị em đồng cảm

Hậu trường 24/11/2021 14:17

Nỗi lo của Phan Như Thảo khiến 'hội chị em' quan tâm hết sức.

Có vóc dáng gọn gàng hơn sau ba tháng ăn kiêng và tập luyện nhưng Phan Như Thảo lo ngại vì thấy da bị chùng, mặt hóp hơn.

Phan Như Thảo bắt đầu giảm béo từ đầu tháng 7, khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội. Sau sinh, cô duy trì mức 70 kg nên muốn tập luyện, ăn kiêng để lấy lại cân nặng 52 kg thời con gái. Sau hơn ba tháng siết cân bằng các bài tập nặng và chế độ ăn hạn chế tinh bột, Phan Như Thảo đã giảm được hơn 10 kg.

Phan Nhu Thao

Nỗi sợ da bị chùng của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến hội chị em đồng cảm - Ảnh 2

Sau khi giảm cân cô sở hữu nhan sắc rạng ngời

Việc giảm cân giúp vóc dáng của vợ đại gia Đức An gọn gàng hơn. Cô được nhiều bạn bè khen nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ vì dễ dàng lựa chọn quần áo hơn. Tuy nhiên, hậu giảm cân, cựu người mẫu cho biết cô không còn giữ được làn da căng, săn chắc như trước. Cô lo lắng khi thấy rãnh cười hai bên miệng hiện rõ và sâu hơn, gương mặt cũng có phần hóp lại nên trông già hơn. "Da mặt lỏng lẻo, mềm èo rõ chán đời. Hay là nên tròn trở lại nhỉ?", Phan Như Thảo băn khoăn.

Trước đó, phương pháp làm đẹp mà bà xã đại gia Đức An lựa chọn là MMFU - công nghệ trẻ hóa đa tầng mới nhất nhì ở thời điểm hiện tại. Phương pháp này sử dụng sóng siêu âm siêu vi điểm (macro) tác động sâu xuống vùng da cần điều trị, làm tăng sinh collagen, cải thiện hiện tượng da chảy xệ, rãnh cười (rãnh nhăn mũi má), vết chân chim, nâng cơ, cân chỉnh khung mặt, trị da trùng chảy...

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Nỗi sợ da bị chùng của Phan Như Thảo sau khi giảm cân khiến hội chị em đồng cảm - Ảnh 4

Mỹ nhân chăm chỉ làm đẹp

Sau khi trẻ hóa da bằng MMFU, người dùng sẽ thấy ngay kết quả sau khi vừa làm xong và hiệu quả sẽ kéo dài được khoảng 1 năm.

Vào năm ngoái, Phan Như Thảo từng làm phương pháp này nhưng chỉ nửa mặt dưới để xóa vết râu rồng Tuy nhiên trong năm nay, sau khi giảm hơn 10kg và trải qua nhiều tháng cách ly xã hội không đi spa làm đẹp, làn da có dấu hiệu xuống cấp nên cô làm toàn mặt.

Tuy được quảng cáo là không đau nhưng trải nghiệm của mẹ bé Bồ Câu cho thấy cảm thấy đau, nhức buốt xương như có ai gõ búa lên mặt vậy.

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Phan Như Thảo nền nã trong tà áo dài

Từng là chân dài đình đám của làng mốt, Phan Như Thảo bỏ bê ngoại hình từ khi lấy chồng, sinh con. Chân dài họ Phan thường xuyên xuất hiện với body quá khổ, nhiều mỡ thừa. Nguyên nhân là do đại gia Đức An thích ngoại hình đầy đặn của vợ, không đồng ý cho giảm cân. Tuy nhiên khi thấy vợ gầy hơn và sức khỏe tốt hơn, Đức An quay sang ủng hộ.

Ảnh: Tổng hợp

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