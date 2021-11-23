Hé lộ tổ ấm của con gái cố ca sĩ Phi Nhung: Con rể được mẹ vợ an tâm, tin tưởng vì lý do này!

Hậu trường 23/11/2021 19:55

Tổ ấm của con gái Phi Nhung vô cùng hạnh phúc và trọn vẹn.

Được biết, Wendy Phạm quen Tom Vo nhiều năm trước. Lúc ấy, Wendy mới bắt đầu theo học ngành y tá còn bạn trai chỉ làm thêm ở quán ăn nhanh. Tuy nhiên, Phi Nhung không phản đối mối quan hệ của con gái mà khéo léo định hướng cho hai con. Nữ ca sĩ từng nhiều lần tiết lộ con rể sau đó theo học ngành y tá, làm việc cùng vợ và vun vén tình cảm. Điều đó khiến giọng ca Bậu ơi đừng khóc vô cùng an tâm, tin tưởng.

Từ nhỏ, con gái Phi Nhung được mẹ giấu kín thông tin với công chúng để có cuộc sống bình yên. Do đó, khi Wendy có tổ ấm riêng, cô vẫn giữ quan điểm không chia sẻ chuyện đời tư. Thỉnh thoảng, Wendy mới đăng hình ảnh đi chơi, tình tứ bên bạn đời. Vợ chồng Wendy có con trai đầu lòng tên Nathan. Cậu bé được nhận xét có nhiều đường nét giống bà ngoại như đôi tai, má lúm đồng tiền và ánh mắt 'biết nói'. Lúc sinh thời, Phi Nhung thường về Mỹ lưu diễn, kết hợp thăm vợ chồng con gái và cháu ngoại. Sang năm 2020, Wendy mang thai con trai thứ hai. Tuy không thể về Mỹ thăm con cháu vì Covid-19, Phi Nhung rất hạnh phúc khi gia đình có thêm một thành viên mới.

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Wendy bên cố ca sĩ
Hé lộ tổ ấm của con gái cố ca sĩ Phi Nhung: Con rể được mẹ vợ an tâm, tin tưởng vì lý do này! - Ảnh 2

Hé lộ tổ ấm của con gái cố ca sĩ Phi Nhung: Con rể được mẹ vợ an tâm, tin tưởng vì lý do này! - Ảnh 3

Các thành viên trong gia đình con gái Phi Nhung

Cố ca sĩ Phi Nhung từng nói trong nghẹn ngào trên sóng truyền hình, cô có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, khi sinh ra, đã không nhìn thấy bố, cũng không được sống cùng mẹ. Phi Nhung được mẹ gửi cho ông bà ngoại nuôi để đi lấy chồng. Đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung lại gồng gánh, bươn chải lo cho các em cùng mẹ khác cha.

Chính vì cuộc sống cơ cực, thiếu thốn tình mẹ từ bé khiến Phi Nhung dễ rung động, đồng cảm trước số phận những đứa trẻ mồ côi mẹ, có hoàn cảnh khó khăn.

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Tổ ấm vô cùng hạnh phúc của con gái Phi Nhung

Và khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, Phi Nhung đã nhận nuôi và bảo trợ cho nhiều đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Nữ ca sĩ không hẹn hò với người đàn ông nào vì muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy Phạm và những đứa trẻ chị nhận nuôi.

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Hé lộ tổ ấm của con gái cố ca sĩ Phi Nhung: Con rể được mẹ vợ an tâm, tin tưởng vì lý do này! - Ảnh 6

Phi Nhung bên con gái lúc còn sinh thời

Ảnh: Tổng hợp

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