Hé lộ tổ ấm của con gái cố ca sĩ Phi Nhung: Con rể được mẹ vợ an tâm, tin tưởng vì lý do này!

Được biết, Wendy Phạm quen Tom Vo nhiều năm trước. Lúc ấy, Wendy mới bắt đầu theo học ngành y tá còn bạn trai chỉ làm thêm ở quán ăn nhanh. Tuy nhiên, Phi Nhung không phản đối mối quan hệ của con gái mà khéo léo định hướng cho hai con. Nữ ca sĩ từng nhiều lần tiết lộ con rể sau đó theo học ngành y tá, làm việc cùng vợ và vun vén tình cảm. Điều đó khiến giọng ca Bậu ơi đừng khóc vô cùng an tâm, tin tưởng.

Từ nhỏ, con gái Phi Nhung được mẹ giấu kín thông tin với công chúng để có cuộc sống bình yên. Do đó, khi Wendy có tổ ấm riêng, cô vẫn giữ quan điểm không chia sẻ chuyện đời tư. Thỉnh thoảng, Wendy mới đăng hình ảnh đi chơi, tình tứ bên bạn đời. Vợ chồng Wendy có con trai đầu lòng tên Nathan. Cậu bé được nhận xét có nhiều đường nét giống bà ngoại như đôi tai, má lúm đồng tiền và ánh mắt 'biết nói'. Lúc sinh thời, Phi Nhung thường về Mỹ lưu diễn, kết hợp thăm vợ chồng con gái và cháu ngoại. Sang năm 2020, Wendy mang thai con trai thứ hai. Tuy không thể về Mỹ thăm con cháu vì Covid-19, Phi Nhung rất hạnh phúc khi gia đình có thêm một thành viên mới.