Xót xa cảnh con gái ruột khóc cạn nước mắt trong tang lễ Phi Nhung tại Mỹ, Mạnh Quỳnh đau buồn cùng dàn sao hải ngoại

Đúng 1h sáng 13-10, lễ cầu siêu và phát tang Phi Nhung đã diễn ra tại chùa Huệ Quang. Ca sĩ Mạnh Quỳnh, Trizzie Phương Trinh cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân tham dự.

Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi cố ca sĩ mất, tro cốt của cô đã được đưa về Mỹ.

Mạnh Quỳnh chia sẻ xúc động: "Đến bây giờ tôi cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời tôi. Cô ấy là người ca sĩ có thể dành cả đời cho công chúng, cô ấy sống vì mọi người, có thể hy sinh hạnh phúc vì mọi người. Phi Nhung năm nay mới có 51 tuổi, bao nhiêu hoài bão cô ấy nói với tôi mà giờ không thực hiện được nữa".

Đau lòng nhất chính là hình ảnh con gái Phi Nhung là Wendy Pham đã khóc cạn nước mắt, nức nở khi quỳ trước di ảnh của mẹ. Khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Con gái Phi Nhung quỳ trước di ảnh mẹ

Trấn Thành nghẹn ngào cho hay: "Bây giờ là 12 giờ đêm tại Việt Nam, cách đây vài phút tôi có nhận điện thoại của quản lý Phi Nhung. Chị nói rằng trung tâm muốn làm lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung và muốn Trấn Thành có vài lời nhắn gửi, nên tôi nhận lời.

Xin phép quý vị cho phép Trấn Thành được xưng hô với Phi Nhung như những gì chúng tôi nói với nhau ngoài đời. Thành phải mạn phép nói như vậy vì sẽ có nhiều khán giả nghĩ rằng tôi nhỏ hơn Phi Nhung rất nhiều nhưng tại sao lại xưng hô bằng vai phải lứa. Thật ra không phải quý vị, nghệ sĩ chúng tôi không có tuổi. Chúng tôi gọi nhau bằng cách cảm nhận về đối phương, Phi Nhung vẫn gọi tôi là ông - tui, Thành - Nhung, cho nên tôi mạn phép xin quý vị cho tôi nói với Phi Nhung như thế. Xin cảm ơn mọi người".

Trấn Thành xúc động chia sẻ về cố ca sĩ

Trước đó, trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã viết, thay vì đi vòng hoa viếng thì mọi người góp số tiền đó vào quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm để cô tiếp tục làm những công việc thiện nguyện mà mẹ mình đang làm dang dở.

"Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì COVID-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được con sẽ chia đều cho 2 nơi" - Wendy Phạm cho biết.

Một số ảnh khác trong tang lễ của Phi Nhung

Lễ viếng diễn ra từ 3h đến 9h30 sáng (tức từ 13h đến 19h30 tại Mỹ).

Ảnh: Tổng hợp