Cuộc sống U70 của "vua hề" Bảo Chung: Êm ấm bên vợ kém 29 tuổi, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước

Gần 70 tuổi, danh hài Bảo Chung có cuộc sống êm ấm bên vợ trẻ. Vợ chồng ông đang điều hành 3 quán cơm tấm ăn nên làm ra.

Bảo Chung từng là một trong những cây hài nổi tiếng của miền Nam vào những năm 2000. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nam danh hài bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Thời điểm nam danh hài sang Mỹ, anh đã bán đi một số biệt thự chỉ giữ lại 1 căn làm chỗ đi về khi quay trở về nước và 2 căn cho thuê. Đến tháng 11/2019 vừa qua, Bảo Chung mới quay trở về Việt Nam. Sau khi về nước, anh tiếp tục xây dựng lại, sở hữu loạt cơ ngơi hoành tráng khiến khán giả "đỏ mắt" ghen tị. Bảo Chung từng là một trong những cây hài nổi tiếng của miền Nam vào những năm 2000 Hiện, căn biệt thự của Bảo Chung tọa lạc tại quận 8, "lớn nhất vùng" với 4 tầng hoành tráng, điểm nhấn là cánh cổng trạm trổ kì công. Theo như một đoạn clip được Khương Dừa quay lại tại nhà nam danh hài, có thể thấy, cơ ngơi được lát đá cẩm thạch, thiết kế theo phong cách quý tộc. Phía trong được đầu tư kĩ lưỡng có nhiều đồ gỗ giá trị, xây tiểu cảnh, hòn non bộ phong thủy nuôi nhiều cá Koi.

Căn biệt thự 4 tầng tọa lạc tại quận 8 của danh hài Bảo Chung Trong một tập vlog chia sẻ, danh hài Bảo Chung còn tiết lộ vừa "chốt đơn" căn hộ có giá thô 20 tỷ và còn tăng hơn để đầu tư kinh doanh: "Hôm nay tôi đi mua đất nền để đầu tư kinh doanh. Mảnh đất tôi mua nằm trong dự án, đang được quy hoạch nên tôi phải mua càng sớm càng tốt để được ưu đãi. Tôi muốn chọn một căn góc để xây shophouse sau này còn làm ăn kinh doanh cho dễ. Ngoài công việc đi diễn, làm nghệ thuật, tôi cũng phải đi làm ăn kinh doanh này nọ mới có thêm thu nhập. Có thu nhập rồi, tôi mới dành điều kiện để nuôi đam mê với nghề. Mảnh đất tôi mua nằm trong khu đất dự án rộng tới 267 héc ta, có cả trung tâm thương mại, công viên, tiện ích đầy đủ, giống như một khu riêng biệt ở nước ngoài. Đất mỗi ngày mỗi lên, một số bạn bè tôi mua trước tôi nên được giá rẻ hơn, giờ đã có lãi rồi. Bây giờ tôi mua cũng là hơi muộn nhưng sau này vẫn sinh lãi. Tôi mà biết sớm thì đã đổ tiền đi mua đất".

Nội thất bên trong căn nhà của Bảo Chung cũng được trang trí cầu kì với gỗ và lát đá cẩm thạch Để có được thành công như hiện tại, danh hài Bảo Chung đã đánh đổi rất nhiều và không ngừng cố gắng. Dù cuộc sống giàu sang nhưng Bảo Chung vẫn luôn giữ được nét giản dị, gần gũi với mọi người. Điều này khiến nhiều người không khỏi mến mộ. Gần đây, trên kênh YouTube cá nhân, Khương Dừa đã chia sẻ một đoạn video về chuyến ghé thăm quán ăn của danh hài Bảo Chung. Theo lời Khương Dừa, sau 2 tiệm cơm tấm ở Nha Trang, nam diễn viên 68 tuổi lại mở thêm một quán mới ở tỉnh Long An. Nam danh hài từng sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền “Ở đây, tôi chạy tới chạy lui được vì kẹt lịch đi diễn thường xuyên. Còn ở Nha Trang xa quá, không phải lúc nào mình cũng có mặt. Chỉ tính tiền vé máy bay thôi đã mệt rồi. Tôi để thương hiệu Bảo Chung, nhiều khách từ nước ngoài về tìm tới nhưng không gặp Bảo Chung, họ buồn, nói mình lừa đảo” - danh hài trải lòng. Gần đây, trên kênh YouTube cá nhân, Khương Dừa đã chia sẻ một đoạn video về chuyến ghé thăm quán ăn của danh hài Bảo Chung sau 2 tiệm cơm tấm ở Nha Trang. Nam diễn viên 68 tuổi lại mở thêm một quán mới ở tỉnh Long An Quán của Bảo Chung rất rộng và thoáng mát với ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Trên tường, nam nghệ sĩ treo một số bức ảnh chân dung của anh và những nghệ sĩ nam khác trong vở hài. Ông cũng không quên treo những hình ảnh hạnh phúc chụp cùng bà xã - ca sĩ Diệu Thắm. Trong lúc Bảo Chung bận rộn phục vụ khách, vợ ông, trực tiếp đứng trước quầy thu ngân. Việc quản lý quán ăn do vợ của nam danh hài đảm nhận Ở tuổi U70, Bảo Chung vẫn trẻ trung, khỏe mạnh. Bên cạnh việc ra mắt những tiết mục hài trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ không ngại nhận show hát đám cưới, hội chợ Ở tuổi U70, Bảo Chung vẫn trẻ trung, khỏe mạnh. Bên cạnh việc ra mắt những tiết mục hài trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ không ngại nhận show hát đám cưới, hội chợ. Bảo Chung và vợ là ca sĩ Diệu Thắm đón con trai đầu lòng vào năm 2021, khi đó ông đã 66 tuổi. Vợ của nam danh hài nhỏ hơn ông 29 tuổi, là một nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc quê hương và theo đạo Phật. Việc quản lý quán ăn do vợ của nam danh hài đảm nhận.

Danh hài Bảo Chung từng bị đồn phá sản phải sang Mỹ "lánh nạn", nay chuyển sang kinh doanh, sở hữu khối tài sản có giá trị khủng Những năm gần đây, danh hài Bảo Chung mới quay về Việt Nam làm việc và phát triển sự nghiệp trở lại. Ngoài thành công trong sự nghiệp, nam danh hài còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị "cả đời tiêu không hết".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-u70-cua-vua-he-bao-chung-em-am-ben-vo-kem-29-tuoi-so-huu-khoi-tai-san-ang-mo-uoc-627330.html