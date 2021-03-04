Cuộc sống nghệ sĩ Trần Hạnh cuối đời: ‘Tôi ngại người đời chỉ dành cho mình sự thương hại vì già cả, nghèo khổ’

Nghệ sĩ Trần Hạnh vừa qua đời vào sáng nay, ngày 4/3/2021, hưởng thọ 92 tuổi. Là một diễn viên gạo cội của màn ảnh Việt, ít ai biết rằng, trước khi mất, cuộc sống của ông lại khá khó khăn. Mặc dù vậy, cố nghệ sĩ vẫn luôn lạc quan và rất sợ người đời thương hại.

Vốn là một diễn viên nổi tiếng, nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh lại có đời sống khá bình dân, nếu không muốn nói là khó khăn. Theo một số nguồn tin, suốt mấy chục năm tham gia đóng phim, nghệ sĩ Trần Hạnh thậm chí còn không đủ tiền để mua được căn nhà. Căn nhà hiện tại - nơi ông sống những năm cuối đời - được mua bằng tiền của vợ ông. Trước đó, nghệ sĩ đã từng phải chuyển nhà đến 4, 5 lần trong những căn nhà nhỏ chật chội, chen chúc với nhiều thành viên trong gia đình. Mấy chục năm đi đóng phim, nghệ sĩ Trần Hạnh cũng không đủ tiền để mua cho mình một căn nhà - Ảnh: Internet Dù khó khăn, nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh chưa bao giờ than vãn, xin xỏ ai bất cứ điều gì. Ông từng chia sẻ với báo chí rằng: “Tôi ngại người đời chỉ dành cho mình sự thương hại vì già cả, nghèo khổ. Thú thực, tôi chẳng thấy mình nghèo nên đừng ai thương hại tôi. Lương hưu 3 triệu đồng, con cháu giúp đỡ luôn, tuổi già tôi đâu có nhu cầu tiêu pha gì nhiều”. Ông cho biết, thời điểm cách đó vài năm, có một số nghệ sĩ qua đời, bị bệnh, báo chí có tìm đến hỏi han, đưa tin về hoàn cảnh của ông. Sau đó các doanh nghiệp, khán giả có liên hệ muốn giúp đỡ, tuy nhiên, “ông già khắc khổ của màn ảnh Việt” đã từ chối ngay lập tức với lý do: “Bao nhiêu người còn khổ gấp mấy lần mình”.

Được biết, NSND Trần Hạnh có tới 7 người con, trong đó một người con gái đã mất ở nước ngoài được ông lặn lội sang đưa tro cốt về, còn một người con trai út thì có đầu óc không bình thường do tai nạn xe máy. Con gái cả của ông, bà Trần Thị Dung từng chia sẻ với báo chí rằng, cha mình là một người nghệ sĩ sống rất giản dị. Dù nghèo, vất vả đến đâu nhưng ông vẫn rất “kiêu”, không muốn phụ thuộc ai. Ngày trước, ông từng có chỉ tiêu được cấp nhà ở nhưng đã từ chối vì tự nhận thấy gia đình đã đầy đủ hơn nhiều người. Dù khó khăn nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh luôn lạc quan, cho rằng cuộc sống của mình vẫn tốt hơn nhiều người và luôn từ chối sự giúp đỡ - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Trần Hạnh từng có lần trải lòng về cuộc sống khổ cực theo ông từ khi còn rất nhỏ. Năm 16 tuổi, ông đã phải đi đóng giày trên phố, vất vả mưu sinh. Ban ngày đi làm, tối đến ông tham gia sinh hoạt đoàn kịch thanh niên. Cũng từ đây, ông bén duyên với nghề diễn và bắt đầu tập tễnh làm diễn viên. Tuy đã có trong tay nhiều vai diễn, nhưng suốt mấy chục năm qua, những người đã làm việc với nghệ sĩ Trần Hạnh đều cho biết, ông chưa bao giờ đòi hỏi tiền cát-sê. Thậm chí, ông còn nhiều lần băn khoăn, trăn trở vì không hiểu sao lại được trả nhiều tiền như vậy.

Ông giản dị và thật thà đến nỗi, mỗi khi đóng phim đều không đòi hỏi cát-sê, lại luôn thắc mắc vì sao lại được trả tiền nhiều - Ảnh: Internet Những năm cuối đời, nghệ sĩ Trần Hạnh ít tham gia đóng phim hơn, ông tâm sự: “Không thấy ai gọi đi đóng phim nữa cũng phải vì tôi đã già rồi, đi lại cũng nhiều khó khăn”. Trước sự ra đi đột ngột của ông, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc cho người nghệ sĩ đã gắn liền với bao thế hệ mê phim truyền hình. Các vai diễn để đời của ông đa phần là những vai diễn rất hiền lành, chất phác, đậm chất một lão nông dân nghèo, khắc khổ nhưng luôn lạc quan và yêu thương mọi người. Nghệ sĩ Trần Hạnh từng được vinh danh trong nhiều giải thưởng danh giá. Nổi bật nhất là giải “Cống hiến” với vai diễn trong phim “Ngõ lỗ thủng” của đạo diễn Quốc Trọng. Ông được phong NSND vào năm 2019 sau nhiều năm cống hiến cho công chúng và nền nghệ thuật nước nhà.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 5/3/2021, 3 con giáp nhận ‘mưa’ tài lộc, chuyện rủi hóa lành, đón vận khí tốt Chẳng cần phải đợi xa xôi, tử vi hàng ngày nói rằng đúng ngày mai, thứ Sáu ngày 5/3/2021, 3 con giáp có tên dưới đây sẽ may mắn nhận tài lộc trời ban, chẳng những vậy, những chuyện không may đều được hóa giải thành chuyện đáng mừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-nghe-si-tran-hanh-cuoi-doi-toi-ngai-nguoi-doi-chi-danh-cho-minh-su-thuong-hai-vi-gia-ca-ngheo-kho-397724.html