4 bộ phận trên cơ thể phụ nữ 'càng nhỏ nhắn' đàn ông càng mê đắm, bộ phận thứ 3 có 'ma lực' nhất

Đôi môi của người phụ nữ là một trong những thứ dễ khiến đàn ông mê hoặc nhất, đặc biệt nếu sở hữu một đôi môi nhỏ nhắn, xinh xắn, bạn càng có cơ hội thu hút đối phương hơn. Cuối năm 2019, một khảo sát nhỏ của Mỹ cho thấy, có đến khoảng 75% đàn ông cho biết họ bị thu hút bởi các cô nàng có bờ môi nhỏ, xinh xắn.

Còn theo nhân tướng học và quan niệm dân gian thì những người phụ nữ có đôi môi nhỏ thường là người có số mệnh giàu sang, phú quý, lúc độc thân cũng rất sung sướng, khi lấy chồng lại cưng chiều, sống trong nhung lụa.

Có thể nói, bàn tay của người phụ nữ là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với người đàn ông của mình và đàn ông thì lại thường rất thích bày tỏ tình cảm với phụ nữ bằng cách nắm tay, hôn lên tay người phụ nữ. Do đó, một bàn tay nhỏ xinh, trắng trẻo luôn là điểm thu hút rất lớn các cánh mày râu. Đây cũng là điểm “kích thích” bản lĩnh của đàn ông, tạo cho họ cảm giác được bảo vệ, che chở cho người mình yêu thương.

Phụ nữ có bàn tay nhỏ thường khiến cánh mày râu phải mê đắm - Ảnh minh họa: Internet

Vòng eo

Một vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn luôn là mơ ước của hầu hết chị em phụ nữ. Đây được xem là một trong những thước đo chuẩn mực của phụ nữ đẹp. Trong mắt đàn ông cũng vậy, người phụ nữ quyến rũ là người sở hữu vòng eo thon gọn, nuột nà. Đàn ông thường rất bị thu hút trước những người phụ nữ có vòng eo như vậy.

Ngoài ra, theo phong thủy, vòng eo nhỏ là biểu hiện của một người phụ nữ may mắn, đảm đang, vừa giỏi việc nước, lại đảm việc nhà. Đàn ông rất muốn lấy được một người phụ nữ như vậy làm vợ.

Đàn ông ai cũng muốn lấy một người phụ nữ có vòng eo nhỏ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Bắp chân

Bên cạnh vòng eo, đôi môi hay bàn tay thì bắp chân cũng là một trong những bộ phận khiến phụ nữ dễ thu hút đàn ông nhất. Một đôi bắp chân nhỏ, thon gọn và mịn màng luôn tỏa ra một “ma lực” hấp dẫn lạ kỳ trong mắt đàn ông. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người cho rằng, khi gặp gỡ với phụ nữ có bắp chân thon gọn, họ cũng sẽ có cảm giác yên tâm, ấm áp.