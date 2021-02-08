Cuộc sống lang thang xin ăn ở Mỹ của ca sĩ Kim Ngân khiến nhiều người xót xa ‘hồng nhan bạc phận’

Mới đây, Kim Tiểu Long đã đăng tải bức ảnh chụp cùng ca sĩ Kim Ngân ở Mỹ cùng tấm hình thời hoàng kim của cô. Cùng với đó, nghệ sĩ cải lương cũng chia sẻ đoạn video clip mình trò chuyện cùng nữ hoàng nhạc nhảy nổi tiếng những năm thập niên 80. Điều này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Theo những gì Kim Tiểu Long chia sẻ, nữ ca sĩ Kim Ngân xinh đẹp và nổi tiếng một thời giờ đây đang phải sống trong tình trạng “màn trời chiếu đất”. Cô lang thang khắp các ngõ ngách của bang California (Mỹ) để xin ăn và ngủ bờ ngủ bụi. Nhất là tâm trí của nữ ca sĩ giờ đây không còn minh mẫn nữa, Kim Ngân cứ nhớ nhớ quên quên, đã không ít lần những nghệ sĩ hải ngoại bắt gặp cô chửi đổng một điều gì đó trên đường phố. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long bắt gặp ca sĩ Kim Ngân lang thang trên đường phố ở Mỹ - Ảnh: FBNV Cả hai trò chuyện rất vui vẻ và cùng hát '60 năm cuộc đời' - Ảnh: Youtube NV Trên kênh youtube của ca sĩ Cam Thơ cũng chia sẻ đoạn video clip nói về nữ ca sĩ Kim Ngân. Trong đoạn video, Cam Thơ trò chuyện cùng ca sĩ Trizzie Phương Trinh và nhạc sĩ Lê Quang. Họ bày tỏ sự xót xa, trải lòng cùng khán giả vì sao mình không thể tự tiện “giúp đỡ” Kim Ngân được: “Mọi người cứ bảo sao không giúp chị Kim Ngân, rồi nghệ sĩ bên này không giúp chị ấy, nhưng họ không hiểu. Nhiều khi có những chuyện nghệ sĩ chúng tôi không nói ra được.

Có rất nhiều người muốn giúp chị Kim Ngân nhưng chị ấy không chịu về nhà ai hết, chỉ thích đi lang thang ngoài đường thôi. Thậm chí, chính hai đứa con gái của chị ấy dù rất thương mẹ nhưng cũng không cách nào giúp được”. Các nghệ sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh, Cam Thơ và Lê Quang trò chuyện về cuộc sống của nữ ca sĩ Kim Ngân - Ảnh: Youtube NV Ca sĩ Trizzie Phương Trinh – vợ cũ Bằng Kiều cũng cho biết thêm mình rất hay mời đồ ăn thức uống mỗi lần ca sĩ Kim Ngân ghé tiệm cô. Còn Cam Thơ thì tiết lộ chỗ ngủ của nữ hoàng nhạc nhảy một thời giờ là công viên kế nhà mình. Qua đó, các nữ ca sĩ còn hẹn nhau sẽ liên hệ lại con gái của Kim Ngân để thông báo về địa điểm cô hay ngủ, mong các con có thể chăm sóc cô nhiều hơn.

Các nghệ sĩ hải ngoại cũng chia sẻ thêm rằng Luật ở bên Mỹ quy định, khi con người còn kiểm soát được bản thân thì không ai được phép đưa vào nhà tình thương hay viện tâm thần, vậy nên họ cũng không thể tự ý đưa chị vào viện để được chăm sóc tốt hơn được. Nữ nghệ sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ. Năm 1983, cô được cha nuôi Trường Hải giao trọng trách thể hiện ca khúc “Không” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong băng nhạc Việt đầu tiên ở hải ngoại. Việc này trở thành bệ phóng đưa Kim Ngân nổi tiếng và gặt hái được nhiều thành công. Vẻ nóng bỏng của nữ hoàng nhạc nhảy một thời - Ảnh: Internet Đồng thời, nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nóng bỏng và lối trình diễn sôi động, lôi cuốn nên những năm thập niên 80, cô trở thành ca sĩ ăn khách và nổi tiếng bậc nhất tại hải ngoại dù giọng hát chưa đạt đến mức xuất sắc. Thậm chí, ở giai đoạn đó, Kim Ngân còn mở một trung tâm âm nhạc mang tên mình với quy mô khá lớn. Nhưng khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Ngân lại sa ngã, lao vào cuộc sống buông thả khiến cô dần đánh mất ánh hào quang. Chuyện hôn nhân của nữ ca sĩ cũng gặp đổ vỡ khi chia tay chồng ở tuổi 30 và mất quyền nuôi 2 con gái. Chính những biến cố trượt dài đó đã đẩy nữ hoàng nhạc nhảy một thời lâm vào tình cảnh xót xa như hiện tại.

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