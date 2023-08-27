Cuộc sống ít ai biết của MC Trần Ngọc: Tiết lộ lý do cưới vợ 4 năm mới đăng ký kết hôn

Không chỉ thu hút khán giả bởi vẻ ngoài điển trai, nam MC Trần Ngọc còn để lại ấn tượng trong lòng khán giả bởi lối dẫn tự nhiên, hài hước cùng nụ cười luôn thường trực trên môi.

Trần Ngọc sinh năm 1987, từng là sinh viên khoa Vật lý - Công nghệ hạt nhân trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh bắt đầu cộng tác với VTV3 từ khi là sinh viên năm 3 với công việc của một trợ lý trường quay, phụ trách bưng bê đạo cụ, hướng dẫn khán giả… Hơn 10 năm làm nghề, Trần Ngọc để lại ấn tượng qua nhiều chương trình mà anh tham gia dẫn dắt. MC Trần Ngọc và vợ chỉ mới đăng ký kết hôn trước khi sinh con trai vài tháng Khác hẳn với hình ảnh chín chắn, chững chạc khi lên sóng, Trần Ngọc ngoài đời là người vui vẻ, năng động và hài hước, trẻ trung. Ngoài công việc ở đài, Trần Ngọc còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Mới đây, nam MC Trần Ngọc chia sẻ, vợ chồng anh có quan điểm khá giống nhau về tình yêu, hôn nhân. Lúc cưới là vì đủ tình cảm để gắn kết nhưng cũng không muốn trói buộc nhau bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Họ muốn ở với nhau vì tình cảm chứ không phải vì trách nhiệm. Theo chia sẻ của Trần Ngọc, vợ anh là người hướng nội, không muốn xuất hiện quá nhiều trên mạng xã hội nhưng cũng là người tình cảm, rất có trách nhiệm. Vợ Trần Ngọc cũng là người rất hiểu và thông cảm với công việc của chồng nên cô luôn quán xuyến việc chung của hai vợ chồng và chăm sóc con trai khi anh không ở nhà.

Vợ chồng anh có quan điểm khá giống nhau về tình yêu, hôn nhân Năm 2016, nam MC tổ chức hôn lễ với nhiếp ảnh gia Trịnh Mai Phương và 4 năm sau đón con đầu lòng. Mặc dù đã làm đám cưới 4 năm nhưng phải tới khi có con, cả hai mới chính thức đi đăng ký kết hôn. Bà xã Trần Ngọc tên Trịnh Mai Phương (sinh năm 1991). Cô là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong cộng đồng mê nhiếp ảnh ở Hà thành. Ngoài ra, với lợi thế ngoại hình Mai Phương còn từng là mẫu ảnh cho nhiều tạp chí. Cặp đôi kết hôn vào năm 2015, hiện mới có chung một cậu con trai kháu khỉnh. Thỉnh thoảng, Trần Ngọc vẫn cho quý tử lên sóng. Cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét từ bố mẹ.

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