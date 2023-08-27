Phản ứng gây chú ý của vợ NSND Công Lý khi bị trai lạ nhắn tin gạ gẫm

Hậu trường 27/08/2023 11:13

Trên trên trang cá nhân mới đây, vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà gây chú ý khi đã chia sẻ hình ảnh đoạn tin nhắn từ một người lạ.

Mới đây, vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà đã chia sẻ hình ảnh đoạn tin nhắn từ một người lạ trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, đoạn tin nhắn được Ngọc Hà chia sẻ với nội dung: "Mình chào Hà nhé. Mình thấy Hà có nụ cười rất tươi và duyên dáng nha. Mình là T. sinh năm 87, Quảng Ninh. Mình có thể biết Hà ở đâu không?".

Trước đoạn tin nhắn này, vợ NSND Công Lý không khỏi bất ngờ. Cô viết: "Trời đất ơi! Tôi có chồng rùi, chả nhẽ lại mời anh đến cúng cho anh con gà và nắm xôi?".

Chứng kiến trường hợp oái ăm của vợ NSND Công Lý, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm, mong cô đừng quá bận tâm trước những điều này. 

Phản ứng gây chú ý của vợ NSND Công Lý khi bị trai lạ nhắn tin gạ gẫm - Ảnh 1
Phản ứng gây chú ý của Ngọc Hà khi có người nhắn tin gạ gẫm

Từ ngày NSND Công Lý lâm bệnh, vợ trẻ của "Cô Đẩu" - Ngọc Hà luôn là người bên cạnh chăm sóc, động viên chồng. Đến hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã dần hồi phục. Ngọc Hà được nhận xét là người khéo léo, được nhiều người yêu quý. Cách đây chưa lâu, bà xã NSND Công Lý từng khiến khán giả xúc động khi chấp nhận đánh đổi 10 năm tuổi thọ để mong chồng khỏe mạnh trở lại.

Trướcc đó, là người trực tiếp chứng kiến, chăm sóc NSND Công Lý kể từ khi bị bệnh, Ngọc Hà - bà xã kém 15 tuổi của nam nghệ sĩ xót xa chia sẻ lại ký ức buồn về ngày anh gặp tai nạn: "Tròn 2 năm! Đúng 2 năm kể từ ngày hôm đó, cái ngày anh Lý ngã và nói: “Hình như gãy tay hay sao, sao người khó chịu thế này", xong cứ đứng lên ngồi xuống liên tục. Khi đó tôi chỉ dám điện thoại cho mẹ và khóc: “Mẹ ơi, anh Lý bị làm sao ấy”.

Mẹ nhanh trí điện thoại ngay cho anh rể đang làm gần đấy chạy qua. Lúc đó, anh Lý đã không thể đứng vững được. Nên anh rể đã cõng anh Lý ra thẳng xe ô-tô, cùng vợ chồng bạn thân anh Lý đưa vào viện đại học Y. Anh Lý đi cấp cứu trong cơn mưa chiều tối tầm tã, ngập đường phố. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là ốm nhẹ thôi. Ai ngờ đâu… Và 2 năm qua, cuộc sống gia đình sang một trang mới đến không ngờ".

 

 

Tôi vẫn ước có “phép màu”. Mong anh sẽ luôn khoẻ mạnh và được sống với nghề trọn vẹn. Biết anh nhớ nghề, biết anh khao khát được trở lại, không làm nghề khiến con người anh cảm thấy bức bối. Tôi và hàng trăm người rất thương anh. Ai cũng mong anh khoẻ", vợ nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Phản ứng gây chú ý của vợ NSND Công Lý khi bị trai lạ nhắn tin gạ gẫm - Ảnh 2
Ngọc Hà luôn kề cận NSND Công Lý

Trong thời gian hồi phục sức khỏe sau đột quỵ, NSND Công Lý thỉnh thoảng vẫn tham gia đóng phim, giao lưu với anh chị em trong Nhà hát. Nam nghệ sĩ từng xuất hiện trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc, quay lại với Táo quân 2023.

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