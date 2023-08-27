Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền tiếp tục đại diện Việt Nam dự thi Miss World 2004 và lọt vào top 15. Đây được xem là thành tích cao nhất của một Hoa hậu Việt Nam tính đến thời điểm đó.

Năm 2004, Nguyễn Thị Huyền chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam , khi ấy vừa tròn 19 tuổi. Cô đã làm bao nhiêu người mê mẩn vì sở hữu khuôn mặt đầy đặn, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông.

Tất cả những tin đồn đó bất ngờ đổ ập xuống cuộc đời cô gái 19 tuổi. Có lẽ đến tận bây giờ Nguyễn Thị Huyền cũng không thể hiểu tại sao những năm tháng thanh xuân của mình lại cay đắng đến như vậy.

Thế nhưng để bước lên được ngôi vị cao nhất, Nguyễn Thị Huyền từng khiến ban tổ chức cuộc thi đau đầu vì nhiều tin đồn ác ý về cô. Từ việc cặp bồ với người đàn ông có vợ ở Hải Phòng nên bị đánh ghen và cạo trọc đầu, cho đến việc Nguyễn Thị Huyền học kém, đỗ đại học nhờ "chạy chọt" hay trúng vai chính trong phim điện ảnh Thời xa vắng là nhờ "đổi tình".

Sau đó, phía trường Đại học của Nguyễn Thị Huyền lên tiếng bênh vực sinh viên của mình, xác nhận người đẹp ở tại kí túc xá của trường, không hề có chuyện đại gia đưa rước hay đời sống tình cảm hỗn loạn như đồn đoán.

Phía đoàn làm phim cũng cho biết việc tuyển diễn viên thông qua quá trình casting công khai. Chỉ duy nhất 1 thông tin mà Nguyễn Thị Huyền thừa nhận đó chính là việc cô từng cạo trọc đầu nhưng không hề có chuyện đánh ghen như mọi người đồn đại.

Năm 2007, khi Nguyễn Thị Huyền đang theo học năm thứ hai đại học chuyên ngành báo chí ở Anh, cô đã bí mật đăng kí kết hôn. Sau khi kết hôn, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hoàn toàn ở ẩn, cô tập trung chăm sóc con cái. Cô và chồng có một con gái, tuy nhiên chỉ 2 năm sau, cặp đôi đã đường ai nấy đi.



Năm 2007, khi Nguyễn Thị Huyền đang theo học năm thứ hai đại học chuyên ngành báo chí ở Anh, cô đã bí mật đăng kí kết hôn.

Sau khi chia tay chồng, cô không tham gia showbiz mà miệt mài làm nghiên cứu tại Học viện báo chí và Tuyên truyền. Ngoài ra, hoa hậu gốc Hải Phòng còn tập trung kinh doanh nhà hàng.



Sau khi chia tay chồng, cô không tham gia showbiz mà miệt mài làm nghiên cứu tại Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thỉnh thoảng mới tham gia sự kiện của bạn bè thân thiết trong vài năm trở lại đây, người đẹp hầu như không cởi mở chuyện riêng tư với truyền thông.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thỉnh thoảng mới tham gia sự kiện của bạn bè thân thiết trong vài năm trở lại đây, người đẹp hầu như không cởi mở chuyện riêng tư với truyền thông.

Đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Đến năm 2018, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ đã tái hôn nhưng không công khai danh tính của chồng vì muốn giữ cho gia đình mình sự riêng tư nhất định.

Năm 2018, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ đã tái hôn nhưng không công khai danh tính của chồng vì muốn giữ cho gia đình mình sự riêng tư nhất định

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thị Huyền hạnh phúc khoe cuộc sống bình yên nhẹ nhàng của mình. Hiếm hoi lắm mới thấy hình ảnh con gái của nàng Hậu.