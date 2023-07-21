Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Việt Nam đăng quang trẻ tuổi nhất lịch sử: Sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, nhan sắc mặn mà bất chấp thời gian

Sau khi đăng quang, Hà Kiều Anh luôn cố gắng học thật tốt, bài vở thật chỉn chu để không bị nói “Hoa hậu mà học dốt”. Gánh nặng của vương miện khiến Hà Kiều Anh phải sống khác đi, sống cho xứng đáng với chiếc vương miện.

Năm 1992, Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 16 tuổi và trở thành hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi. Hà Kiều Anh từng tâm sự, thời điểm đăng quang chỉ là một học sinh 16 tuổi rất bình thường chưa biết thế nào là kiếm tiền và làm người nổi tiếng. Khi ấy, cô chỉ nghĩ đi thi cùng bạn bè cho vui, được học hỏi thêm kinh nghiệm và chưa bao giờ dám mơ được trở thành Hoa hậu. Nhưng, không ngờ may mắn lại đến với mình.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hà Kiều Anh tìm được bến bờ hạnh phúc bên đại gia Huỳnh Trung Nam. Họ có với nhau 3 người con. Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của chồng. Ông xã Hà Kiều Anh là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn lớn, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp... trị giá lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện tại, sau 29 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh giờ đây là một trong những Hoa hậu được mệnh danh là giàu nhất Việt Nam với khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hà Kiều Anh khẳng định cô không ngại khi ai đó cho rằng mình chỉ là “cái bóng” của chồng. “Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi là "cái bóng" của anh ấy cũng được, miễn làm sao tôi có một gia đình hạnh phúc” - Hà Kiều Anh nhấn mạnh.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, Hà Kiều Anh tìm được bến bờ hạnh phúc bên đại gia Huỳnh Trung Nam

Gia đình Hà Kiều Anh hiện sống trong một biệt thự sang trọng, rộng lớn ở TP. Thủ Đức, TP.HCM. Không chỉ giỏi việc nhà mà người đẹp còn phụ chồng việc kinh doanh. Ngoài ra, Hà Kiều Anh còn tự quản lý điều hành một thẩm mỹ viện. Do đó, cô phải nỗ lực rất nhiều để vừa đảm việc nước vừa giỏi việc nhà. Dù bận rộn là vậy nhưng Hà Kiều Anh luôn dành thời gian đưa các con du lịch khắp thế giới vì muốn con có những kỷ niệm bên nhau, được khám phá nhiều vùng đất mới.

Hà Kiều và đại gia Huỳnh Trung Nam có chung 3 người con

Nói về gia đình, Hà Kiều Anh từng chia sẻ: "Nói thật, cũng có nhiều lúc tôi cảm giác không cân bằng được vì công việc cứ cuốn mình đi. Ước gì một ngày có 48 tiếng để tôi có thể thực hiện được hết các mong muốn của mình. Không có gì là hoàn hảo nên tốt nhất chúng ta hãy bằng lòng với những gì mình đang có, đừng quá tham vọng và làm những gì mình thích nhất. Các con ngày một lớn khôn và mình sẽ không còn nhiều thời gian để vui chơi cùng bọn trẻ nữa nên gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu trước tất cả mọi quyết định của tôi".

Ngoài ra, cô cũng có mối quan hệ thân thiết với con trai riêng của chồng

Bước qua độ tuổi tứ tuần nhưng Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và vóc dáng thon gọn, bất chấp thời gian. Thời trang của nàng hậu cũng khiến người hâm mộ không ít lần khen ngợi bởi sự sang trọng, quý phái nhưng vẫn cuốn hút, nóng bỏng có chừng mực. Người đẹp chọn cuộc sống khá kín tiếng. Cô chọn hướng đi chậm mà chắc chứ không vội vã.

Bước qua độ tuổi tứ tuần nhưng Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, mặn mà và vóc dáng thon gọn, bất chấp thời gian.