Ngắm nhìn nhan sắc của các người đẹp đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988 đến nay

Với các thí sinh ưu tú được chọn trên những tiêu chuẩn khắt khe, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn nhận được sự đón chờ và quan tâm từ công chúng trên cả nước, nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông, đồng thời quy mô của chương trình cũng ngày một lớn hơn, thu hút hàng ngàn thí sinh nộp đơn tham dự từ khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam được bắt nguồn từ mong muốn đi tìm hình mẫu phụ nữ đại diện cho đất nước để tuyên truyền về văn hóa và nét đẹp truyền thống của dân tộc đến các nước bạn bè trên toàn cầu. Với cái tên trước đây là “Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong” do báo Tiền Phong là đơn vị đứng ra tổ chức.

Điểm lại gương mặt của các Hoa hậu đã được xướng tên và nắm giữ ngôi vị Hoa hậu cao quý kể từ năm 1988 đến nay nhé.

Bùi Bích Phương sinh năm 1971, đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988.

Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1988.

Là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên, Bùi Bích Phương được coi là Hoa hậu tiêu biểu, đẹp lâu bền nhất từ hình thể, nhân cách, văn hóa ứng xử và những đóng góp cho xã hội. Sau 35 năm đăng quang, cô vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng. Những năm gần đây, Bùi Bích Phương xuất hiện nhiều hơn khi đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cô vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mặn mà ở tuổi 50 khiến công chúng ngưỡng mộ.

Hiện tại cô vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, mặn mà ở tuổi 50 khiến công chúng ngưỡng mộ.

Nguyễn Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 1990, cô có chiều cao khá khiêm tốn là 1m58 nhưng lại thu hút được mọi người nhờ nụ cười khả ái và tươi tắn của mình. Nguyễn Diệu Hoa được đánh giá là một trong những Hoa hậu có học thức cao nhất, với khả năng về ngoại ngữ của mình, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa đã nhận được bằng MBA tại Viện Công Nghệ Châu Âu ở Thái Lan. Cô thành thạo 5 thứ tiếng và đã tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Thái Lan năm 2007.

Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa Hậu Việt Nam 1990

Nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa hiện tại.

Hà Kiều Anh

Là hoa hậu đăng quang khi mới 16 tuổi, đến nay, Hà Kiều Anh vẫn sở hữu vẻ đẹp mềm mại, quý phái với khuôn mặt trái xoan thanh tú. Sau biến cố hôn nhân đầu tiên, hiện cô sống hạnh phúc với gia đình nhỏ gồm hai trai một gái. Ở tuổi ngoài 40, Hà Kiều Anh vẫn giữ được sự trẻ trung, rạng ngời. Năm 2018, cô là một trong ba Hoa hậu ngồi giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Hà Kiều Anh là hoa hậu đăng quang khi mới 16 tuổi.

Nhan sắc Hoa Hậu Hà Kiều Anh hiện tại.

Nguyễn Thu Thủy

Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi vừa tròn 18 tuổi. Cô từng xuất hiện trở lại trước công chúng với vai trò giám khảo khách mời của cuộc thi tìm kiểm chân dung Phụ Nữ Thế Kỷ 21 vào năm 2007. Sau đó 8 năm, cô lập gia đình nhưng hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Người đẹp từng làm giám khảo vòng sơ loại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Hoa hậu Thu Thuỷ bất ngờ qua đời ngày 5/6/2021.

Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi vừa tròn 18 tuổi.

Hoa hậu Thu Thuỷ bất ngờ qua đời ngày 5/6/2021.

Nguyễn Thiên Nga

Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1996 khi học năm hai Đại học Ngoại thương TP.HCM. Cô cũng là người đẹp duy nhất đăng quang ở cả 2 cuộc thi mang tên Hoa hậu Việt Nam, trong đó có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1999 được tổ chức duy nhất một lần, tìm kiếm đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hữu nghị Thế giới.

Nguyễn Thiên Nga đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1996 khi học năm hai Đại học Ngoại thương TP.HCM.

Năm 2001, Thiên Nga quyết định đi du học tại Mỹ. Hiện cô hạnh phúc với cuộc sống cùng chồng là giáo sư Đại học tại San Jose, California. Hầu như từ khi định cư tại Mỹ, Thiên Nga chưa lần nào xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, nhan sắc và trí tuệ của cô vẫn luôn được người hâm mộ nhớ mãi.

Nhan sắc Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga hiện tại.

Nguyễn Thị Ngọc Khánh

Nguyễn Thị Ngọc Khánh chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 1998. Sau khi đăng quang, cô cũng là một trong những hoa hậu lui về phía sau hậu trường và không theo đuổi con đường làm nghệ thuật. Nguyễn Thị Ngọc Khánh vẫn cân bằng được cuộc sống của mình và theo đuổi những công việc kinh doanh của bản thân sau những sóng gió hôn nhân.

Nguyễn Thị Ngọc Khánh chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 1998.

Hiện tại cô vẫn cân bằng được cuộc sống của mình và theo đuổi những công việc kinh doanh của bản thân sau những sóng gió hôn nhân.

Phan Thu Ngân

Phan Thu Ngân, sinh năm 1980, quê Đồng Nai và đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2000. Phan Thu Ngân đã từ bỏ quyền lợi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm 2000 để vun vén cho cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên không lâu sau đó, chồng của cô bị dính vào những vấn đề về pháp luật và bị bắt giữ, cho đến tận lúc đó một vài thông tin về Phan Thu Ngân mới được nhắc lại trên báo chí vì cô khá mờ nhạt sau khi đăng quang.

Phan Thu Ngân, sinh năm 1980, quê Đồng Nai và đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2000.

Cô khá mờ nhạt sau khi đăng quang.

Phạm Thị Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi đó cô đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý của THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng. Mặc dù được đề cử và tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới, nhưng không lâu sau đó, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương cũng đã chùn bước và rút lui khỏi những hoạt động nghệ thuật.

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói cô là Hoa hậu kín tiếng nhất Việt Nam.

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2004, tuy nhiên cô đeo trên đầu vương miện Hoa hậu với sự thờ ơ của công chúng khi những Hoa hậu tiền nhiệm của cô đều không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhờ sự góp mặt trong Top 15 trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới và thứ hạng 11 cô giành được đã đem lại niềm tin cho công chúng. Hiện tại, cô là giảng viên của Học viện báo chí và tuyên truyền.

Nguyễn Thị Huyền chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2004.

Hiện tại, cô là giảng viên của Học viện báo chí và tuyên truyền.

Mai Phương Thúy

Mai Phương Thuý đăng quang năm 2006 với chiều cao kỷ lục của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, sở hữu chiều cao 1m79, cô đã tiếp tục để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng công chúng trên sân chơi quốc tế Hoa hậu Thế giới. Hiện tại, Mai Phương Thúy là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Những hoạt động nghệ thuật của Mai Phương Thuý từ sau cuộc thi vẫn luôn được công chúng quan tâm.

Mai Phương Thuý đăng quang năm 2006 với chiều cao kỷ lục của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Hiện tại, Mai Phương Thúy là doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Trần Thị Thùy Dung

Trần Thị Thùy Dung là Hoa hậu Việt Nam 2008. Có thể nói cô là Hoa hậu dính vào nhiều scandal nhất trong lịch sử của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, bởi sau khi đăng quang, những tin tức về việc cô chưa tốt nghiệp cấp 3 và làm giấy tờ giả để đi học khiến cho công chúng bàn tán sôi nổi. Tuy vậy, cô vẫn được nhớ đến là Hoa hậu có vóc dáng cao ráo, gương mặt phúc hậu và tươi sáng.

Trần Thị Thùy Dung là Hoa hậu Việt Nam 2008.

Cô vẫn được nhớ đến là Hoa hậu có vóc dáng cao ráo, gương mặt phúc hậu và tươi sáng dù vướng nhiều scandal.

Đặng Thị Ngọc Hân

Đặng Thị Ngọc Hân chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2010, cô chính là một trong những thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam bởi sự thông minh ứng xử trả lời câu hỏi dù trước đó trong quá trình tham gia cuộc thi. Hoa hậu Ngọc Hân hiện là một nhà thiết kế áo dài thành công và nổi tiếng.

Đặng Thị Ngọc Hân chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2010

Hoa hậu Ngọc Hân hiện là một nhà thiết kế áo dài thành công và nổi tiếng.

Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo đăng quang vào năm 2012, có lẽ cô là nàng hậu nhận được sự đồng thuận của công chúng khi được xướng tên nhận danh hiệu cao quý nhất. Cô được khán giả ủng hộ nhiệt tình nhờ gương mặt thanh tú và sự thông minh trong cách ứng xử. Nhiều người còn phong cho cô danh hiệu "Hoa hậu của các Hoa hậu". Cô hiện đang là bà chủ của một Spa đồng thời cũng hỗ trợ ông xã doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản.

Đặng Thu Thảo đăng quang vào năm 2012, có lẽ cô là nàng hậu nhận được sự đồng thuận của công chúng khi được xướng tên nhận danh hiệu cao quý nhất.

Nhiều người còn phong cho cô danh hiệu "Hoa hậu của các Hoa hậu"

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014. Khi đăng quang cô là sinh viên năm thứ nhất khoa Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau một thời gian bị vướng vào scandal chuyện đời tư, từ đầu 2017, sự nghiệp người mẫu thời trang của Nguyễn Cao Kỳ Duyên phát triển vượt bậc, bắt đầu được khán giả ghi nhận và yêu mến cho đến hiện tại.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014.

Hiện tại sự nghiệp người mẫu thời trang của Nguyễn Cao Kỳ Duyên phát triển vượt bậc, bắt đầu được khán giả ghi nhận và yêu mến.

Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017 và đại diện Việt Nam lọt Top 40 chung cuộc tại Hoa hậu Thế giới 2017. Cô là Hoa hậu trẻ có lối sống tích cực, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ hiện nay.

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Việt Nam 2016.

Cô là Hoa hậu trẻ có lối sống tích cực, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng đối với giới trẻ hiện nay.

Trần Tiểu Vy

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trong làng sắc đẹp Việt Nam. Tiểu Vy liên tiếp được bình chọn là “Mỹ nhân của năm” khi sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng và thần thái ngày càng thăng hạng.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi.

Tiểu Vy liên tiếp được bình chọn là “Mỹ nhân của năm” khi sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng.

Đỗ Thị Hà

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 trong sự chúc phúc của nhiều người hâm mộ. Cô mang dáng vẻ một cô sinh viên đầy nhẹ nhàng, thuần khiết. Không phải là "chiến binh" được chú ý từ đầu, nhưng Đỗ Thị Hà đã có những màn bứt phá ngoạn mục, tỏa sáng qua từng vòng thi. Sau nhiều năm đăng quang, cô theo đuổi hình ảnh hiện đại, quyến rũ, nhan sắc thì ngày một rạng rỡ, ghi nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 trong sự chúc phúc của nhiều người hâm mộ.

Sau nhiều năm đăng quang, cô theo đuổi hình ảnh hiện đại, quyến rũ, nhan sắc thì ngày một rạng rỡ, ghi nhiều dấu ấn trong lòng công chúng.

Huỳnh Thị Thanh Thủy

Huỳnh Thị Thanh Thủy quê Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Chiến thắng của Thanh Thủy nhận được sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người khen ngợi nhan sắc ngọt ngào của tân Hoa hậu và kỳ vọng cô sẽ tỏa sáng trong hai năm đương nhiệm.