Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hồng Ngọc cùng chồng Thomas khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ

Hậu trường 08/07/2022 11:35

Ca sĩ Hồng Ngọc có cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc và được ví như ngôn tình đời thật khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ca sĩ Hồng Ngọc là gương mặt quen thuộc và được nhiều khán giả biết đến qua các bản hit đình đám như: Mắt nai cha cha cha, Vùng trời bình yên, Như đã dấu yêu,...Không chỉ thành công trên con đường âm nhạc mà hiện tại cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ được nhiều người ngưỡng mộ.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hồng Ngọc cùng chồng Thomas khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh 1
Hồng Ngọc cũng đã phải trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Trước khi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại, Hồng Ngọc cũng đã phải trải qua không ít thăng trầm trong chuyện tình cảm. Năm 2009, Hồng Ngọc về chung một nhà với Thomas Tâm. Sau khi kết hôn, Thomas Tâm gác lại công việc kinh doanh đang ổn định để làm quản lí cho bà xã. Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ chồng, Hồng Ngọc trở thành một trong những tên tuổi hot nhất trên thị trường hải ngoại. Kể từ khi gặp Thomas Tâm, ca sĩ Hồng Ngọc cảm thấy an tâm để phát triển sự nghiệp cũng như vun vén tổ ấm nhỏ của mình.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hồng Ngọc cùng chồng Thomas khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh 2
Được biết, người se duyên cho Hồng Ngọc và ông xã không ai khác chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Được biết, người se duyên cho Hồng Ngọc và ông xã không ai khác chính là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Từ đó cho đến bây giờ, gia đình cô vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nam ca sĩ. Cuộc sống hôn nhân của cả hai càng thêm gắn kết hơn khi lần lượt chào đón 3 thiên thần nhỏ. Khi các con đã lớn, Hồng Ngọc dành thời gian chăm sóc gia đình nhiều hơn và song song việc hỗ trợ ông xã kinh doanh.

Ca sĩ Hồng Ngọc từng chia sẻ: "Trong nhà, chồng luôn là trụ cột, là người đưa ra những quyết định quan trọng và tôi hài lòng với việc đứng thấp hơn chồng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quan trọng là cả hai vợ chồng tôi cùng hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống".

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hồng Ngọc cùng chồng Thomas khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh 3
Hiện tại, Hồng Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã cùng các nhóc tỳ - Ảnh: Internet

Hiện tại, Hồng Ngọc đang có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã cùng các nhóc tỳ. Cả hai không ngại tương tác trên mạng xã hội và chăm chỉ 'phát cẩu lương' đồng thời cũng dành cho nhau những câu nói, hành động ngọt ngào. Cuộc sống gia đình của họ không ồn ào, phô trương nhưng đong đầy hạnh phúc. trong dịp kỉ niệm ngày cưới trước đó nữ ca sĩ từng gửi lời nhắn đầy chân thành đến ông xã: "Mình đến với nhau từ lúc chúng ta chả có gì, đến khi chúng ta có quá nhiều thứ, thăng trầm, cực khổ, mệt mỏi, rồi hạnh phúc và giờ là một gia tài đầy ắp yêu thương.

Người bạn chung chăn gối bao năm qua cùng em, người không bao giờ đòi hỏi em phải là người vợ hoàn hảo, nhưng em biết mình cần làm gì cho nhau anh nhỉ. Tình yêu của chúng ta sẽ luôn mang đến sự trân trọng, sự hy sinh, sự hòa hợp để cùng xây dựng một cuộc sống ấm no phải không anh".

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Hồng Ngọc cùng chồng Thomas khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh 4
Ngoài yêu thương, chăm sóc vợ, anh Thomas Tâm cũng đứng sau sản xuất, tư vấn, nhận show,... liên quan đến công việc ca hát của vợ - Ảnh: Internet

15 năm bên nhau, vợ chồng ca sĩ có ba con: con đầu - Chấn Hưng - 14 tuổi, bé gái thứ hai - Hồng Ân - chín tuổi và con trai thứ ba - Chấn Hào - sáu tuổi. Hiện gia đình họ sống trong căn nhà ở Dallas, Texas. Trong những ngày dịch, không chạy show, ca sĩ hướng dẫn con học online tại nhà, làm show livestream. Cô cũng cùng chồng con trồng cây, chăm đàn gà, nuôi cá.

Hồi tháng 5/2020, vợ chồng Hồng Ngọc mua lều xông hơi có hệ thống tỏa nhiệt từ nồi nước nóng bên ngoài. Lúc con trai lớn - Chấn Hưng - ngồi xông trong lều, ca sĩ kiểm tra nước có sôi hay không thì nồi phát nổ khiến cô bị bỏng. Gần một tháng cô điều trị ở bệnh viện, ông xã cáng đáng việc nhà, chăm sóc con cái. Anh thay vợ trấn an người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Cô cảm ơn chồng con đã ở bên cạnh giúp cô điều trị. Ngoài yêu thương, chăm sóc vợ, anh Thomas Tâm cũng đứng sau sản xuất, tư vấn, nhận show và các công việc không tên liên quan đến công việc ca hát của vợ.

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Từ khóa:   Hồng Ngọc Chồng Hồng Ngọc hôn nhân

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