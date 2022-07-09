Sau khi nghệ sĩ Chí Tài qua đời, cuộc sống của vợ nam danh hài được mọi người chú ý và quan tâm nhiều hơn.

Đã gần 2 năm kể từ khi cố nghệ sĩ Chí Tài về nơi an nghỉ cuối cùng, khán giả vẫn luôn xúc động khi nhắc tên anh và đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của vợ anh - ca sĩ Phương Loan. Tuy nhiên, nén đau lòng lo hậu sự cho chồng đến phút cuối, hiện tại nữ ca sĩ đã dần cân bằng lại cuộc sống nhờ sự động viên của bạn bè và khán giả.

Ca sĩ Phương Loan vừa có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng bạn bè - Ảnh: FBNV Ở tuổi U70, ca sĩ Phương Loan vẫn luôn khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, lạc quan, hiền lành, tràn đầy năng lượng tích cực. Vậy nên, nhìn vợ cố nghệ sĩ khi nào cũng tươi trẻ yêu đời. Ngoài ra, bé Heo rất ý thức việc chăm sóc nhan sắc, sức khỏe. Ở độ tuổi này nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, "cân" đủ mọi kiểu trang phục. Ngoài việc yêu thích áo dài truyền thống, có cả tủ riêng chỉ để chứa hàng trăm bộ áo dài thì cô còn tự tin diện áo bẹt vai, cúp ngực hay những kiểu quần ống rộng. Hầu như không có kiểu quần áo nào làm khó được vợ cố nghệ sĩ.

Nữ ca sĩ vẫn luôn giữ thói quen mỗi thứ 6 cuối tuần sẽ đạp xe ra nghĩa trang để thăm cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV Nhan sắc của Phương Loan nhận được nhiều lời khen - Ảnh: FBNV Hiện tại, bé Heo vẫn làm việc tại nhà máy ở Mỹ như nhiều năm qua. Cô được mọi người động viên đi hát trở lại với mục đích tạo niềm vui, có thêm nhiều buổi tụ họp bạn bè đã tránh cảm giác cô đơn, buồn tẻ vì thiếu vắng chồng. Đặc biệt, nữ ca sĩ vẫn luôn giữ thói quen mỗi thứ 6 cuối tuần sẽ đạp xe ra nghĩa trang sau khi rời công ty. Cô bày tỏ mình vẫn nguyên vẹn sự hồi hộp, tim đập mạnh. Vì vậy, sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Người thân và bạn bè mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực.

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