Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió

Hậu trường 23/10/2023 06:12

Diễn viên Lý Hương tâm sự, may mắn lớn nhất của chị là được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ, anh chị em luôn gắn bó, yêu thương đùm bọc nhau. Đặc biệt, tấm lòng thiện nguyện từ cha mẹ luôn là tấm gương để Lý Hương cũng như các anh chị em trong nhà noi theo.

Diễn viên điện ảnh Lý Hương là con gái út của cố NSND Lý Huỳnh, em ruột tài tử điện ảnh Lý Hùng. Lý Hương được học võ và tham gia đóng phim từ nhỏ. Chị được xem là "đả nữ" đầu tiên của màn ảnh Việt qua hàng loạt phim hành động như: Phi vụ Phượng hoàng, Hồng hải tặc, Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99, Giữa hai bờ thiện ác

Ngoài khả năng diễn xuất, em gái Lý Hùng còn sở hữu giọng ca ngọt ngào, sâu lắng. Nhiều năm trước, cô và anh trai đã đi diễn từ Bắc tới Nam. Nữ diễn viên tiết lộ bản thân có niềm đam mê âm nhạc từ khi còn rất nhỏ và muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát. Dù vậy, "nghề chọn người", cô bén duyên với nghiệp diễn và nổi danh từ đó.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Hương quyết định "từ bỏ cuộc chơi", đi theo tiếng gọi tình yêu. Nữ diễn viên tâm sự đó là khoảng thời gian cô nuối tiếc nhất cuộc đời. "Tôi bỏ tất cả để qua Mỹ, lấy chồng, sinh con và vắng bóng suốt mười mấy năm. Lúc đó ba má tôi cũng buồn lắm", Lý Hương chia sẻ.

Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió - Ảnh 1
Diễn viên Lý Hương và anh trai - tài tử Lý Hùng

Bên cạnh đó, diễn viên Lý Hương tâm sự, may mắn lớn nhất của chị là được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình mà cha mẹ, anh chị em luôn gắn bó, yêu thương đùm bọc nhau. Đặc biệt, tấm lòng thiện nguyện từ cha mẹ luôn là tấm gương để Lý Hương cũng như các anh chị em trong nhà noi theo.

Dù bận bịu đến đâu, Lý Hương cũng không bao giờ từ chối tham gia các chương trình từ thiện bởi đó là truyền thống của gia đình và cũng là cái tâm của chị. Hiện tại, Lý Hương là thành viên Chi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thiện Nhân, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió - Ảnh 2Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió - Ảnh 3
Gia đình nghệ sĩ Lý Hùng - Lý Hương cùng Chi Hội Thiện Nhân xây cầu tặng bà con vùng sâu vùng xa

Nghệ sĩ Lý Hương chia sẻ: "Sau này, mỗi khi đi show, anh Hùng và tôi đều biếu mẹ tiền. Các anh chị trong nhà cũng biếu tiền mẹ mỗi tháng nhưng mẹ không xài mà dành toàn bộ tiền đó để làm từ thiện. Mỗi lần đi các chương trình từ thiện với con là mẹ lấy tiền ra cho hết. Tại sự kiện, ban tổ chức bán tranh để giúp các nghệ sĩ nghèo. Tôi đưa mẹ và các chị đi cùng. Mẹ tôi tiên phong mở hàng. Mẹ ngồi đếm tiền tại chỗ và đưa tiền mặt luôn. Chương trình từ thiện nào cũng thế, mẹ luôn là người tiên phong lấy may để mọi người tích cực hơn.

Bản thân tôi khi gặp các nghệ sĩ lão thành có hoàn cảnh khó khăn, tôi đều biếu tiền riêng cho các cô, các bác. Thấy mọi người khó khăn, mình thương và muốn chia sẻ. Có thể số tiền đó với mình không nhiều nhưng với những người đang khó khăn thì lại rất quý. Và trên hết, nó còn là tình cảm.

Gia đình tôi làm từ thiện khắp cả nước chứ không riêng gì trong giới nghệ sĩ. Điều này tùy vào duyên. Có duyên gặp là tôi hay bất cứ thành viên nào trong nhà cũng đều sẵn sàng mở lòng, chia sẻ yêu thương".

Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió - Ảnh 4Cuộc sống hiện tại của 'đả nữ màn ảnh' Lý Hương sau nhiều năm sóng gió - Ảnh 5
Princess Lam được khen thừa hưởng nhan sắc từ mẹ

Hiện tại, Lý Hương sống tại Việt Nam. Cô cho biết sau khi cha cô - cố NSND Lý Huỳnh - qua đời, sức khỏe mẹ cô giảm sút nhiều. Chính vì thế thời gian qua, cô tập trung ở bên chăm sóc mẹ.

Lý Hương cho biết con gái cô rất hiểu chuyện, đồng cảm và chia sẻ với cô nhiều thứ. "Con khuyến khích tôi sống ở Việt Nam để chăm sóc mẹ tôi lúc tuổi già. Mỗi ngày, tôi cho mẹ ăn sáng, uống thuốc, cùng mẹ tập thể dục ở công viên để mẹ có thêm sức khỏe", diễn viên chia sẻ.

Ở tuổi 46, "đả nữ" màn ảnh một thời vẫn giữ đường đường nét sắc sảo trên gương mặt. Nữ diễn viên cho biết thời gian qua, cô nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng từ chối vì bận công việc gia đình.

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