Cuộc sống của Hoàng Anh sau 1 năm sang Mỹ: Làm 3 nghề vẫn không dư, dự định về nước đóng phim

Hậu trường 10/03/2020 17:33

Diễn viên Hoàng Anh chia sẻ, anh có dự định về Việt Nam đóng phim trở lại nhưng phải chờ đến khi con gái cứng cáp hơn.

Hoàng Anh là gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả truyền hình. Năm 2018, anh tạo ấn tượng lớn khi đảm nhận xuất sắc vai Công trong "Gạo nếp gạo tẻ". Tuy nhiên sau khi phim đóng máy, anh quyết định từ bỏ sự nghiệp trong nước và sang Mỹ đoàn tụ vợ con.

Sau 1 năm định cư nơi xứ người, anh thích ứng rất tốt với môi trường sống và văn hóa nơi đây. Cuộc sống của diễn viên Hoàng Anh đang dần ổn định.

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Cuộc sống của Hoàng Anh bên vợ con tại Mỹ - Ảnh: FB

Từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, nguồn thu nhập chính của nam diễn viên đến từ bán hàng online, làm hướng dẫn viên du lịch. Bên cạnh đó, ông bố trẻ còn đảm nhận vai trò MC cho một số đài truyền hình của người Việt tại Mỹ.

Đôi lúc Hoàng Anh cảm thấy buồn và chạnh lòng vì phải làm những công việc này. Tuy nhiên, vì trang trải cho cuộc sống, anh phải chấp nhận.

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Từ khi sang Mỹ, anh cải tạo vườn nhà bằng cách trồng hoa và cây ăn quả - Ảnh: FB
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Anh không ngại làm việc nhà, chăm con và tự học kinh doanh qua mạng - Ảnh: FB

Chia sẻ trên Zing, Hoàng Anh thừa nhận thu nhập từ nghề diễn cao hơn những công việc này rất nhiều. Phải làm cả 3 việc một lúc nhưng thu nhập chỉ đủ chi tiêu, thời gian tới có lẽ anh phải làm nhiều hơn.

Dù định cư tại Mỹ nhưng mỹ nam phim "Gạo nếp gạo tẻ" vẫn nhận được nhiều lời mời từ các đạo diễn trong nước. Mới đây, anh vừa nhận được lời mời đóng phim dài tập nhưng đã từ chối vì thời gian quay quá dài. Tuy nhiên, nam diễn viên dự định về nước đóng phim khi con gái cứng cáp hơn.

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