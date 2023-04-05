Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ

Hậu trường 05/04/2023 07:10

Dù ít tham gia nghệ thuật như trước, tuy nhiên những hoạt động của Ngọc Trai luôn nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngọc Trai gây được ấn tượng trong lòng khán giả sau khi đảm nhận vai diễn Quý Ròm trong bộ phim đình đám Kính Vạn Hoa. Tuy nhiên, sau khi lấy vợ và có con, cuộc sống của nam diễn viên tất bật với công việc 'bố bỉm' chính hiệu, quán xuyến mọi công việc nhà giúp vợ.

Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ - Ảnh 1
Sau khi lấy vợ và có con, cuộc sống của nam diễn viên tất bật với công việc 'bố bỉm' chính hiệu, quán xuyến mọi công việc nhà giúp vợ - Ảnh: Internet

Dù ít tham gia nghệ thuật như trước, tuy nhiên những hoạt động của Ngọc Trai luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân, Ngọc Trai cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của mình với người hâm mộ.

Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ - Ảnh 2
Ngọc Trai cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống đời thường của mình với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Cụ thể, mới đây, một đoạn clip anh đăng tải gây được chú ý khi quay lại một ngày chăm sóc các con. Theo đó, buổi sáng khi các con còn ngủ, anh tranh thủ thời gian cho bản thân như ăn sáng, tập luyện. Khi hai con thức, nam diễn viên tất bật với các công việc nhà. Ông bố 2 con vừa chăm ái nữ vừa xếp đồ cho hai nhóc tì. Hoàn tất việc nội trợ, anh lại đến trường đón quý tử, rồi lại vội di chuyển giao hàng cho vợ. 

Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ - Ảnh 3
Ông bố 2 con vừa chăm ái nữ vừa xếp đồ cho hai nhóc tì - Ảnh: Internet

Trước khi một ngày khép lại, anh dành toàn thời gian vui chơi cùng các con. Hai nhóc tì rất phấn khích, quấn quýt bên ba mọi lúc. Từ khi con chào đời, Ngọc Trai đã tự tay chăm bẵm hai con. Trong những khung hình, Quý Ròm Kính Vạn Hoa khiến công chúng ngưỡng mộ vì độ khéo léo khi chăm con. 

Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ - Ảnh 4
Hai nhóc tì thi nhau tranh giành ba - Ảnh: Internet
Cuộc sống 'chuẩn bố bỉm sữa' của sao nam điển trai 'Kính Vạn Hoa': Tự tay chăm bẵm con từng tí, đảm đương hết việc nhà giúp vợ - Ảnh 5
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