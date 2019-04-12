Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu

Hậu trường 12/04/2019 13:56

Xuất hiện tại thảm đỏ đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Nam Em gây chú ý với mái tóc khiến khuôn mặt già đi vài tuổi cùng vòng 1 lép kẹp.

Tại thảm đỏ Aquafina Vietnam International Fashion Week tối qua, khán giả được dịp chiêm ngưỡng sự thay đổi ngoạn mục của hàng loạt mỹ nhân Việt đình đám. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ khi "lột xác" khỏi hình tượng "bánh bèo" với đầm váy lộng lẫy. Hai chân dài này trở nên vô cùng mạnh mẽ và cá tính với style hoàn toàn mới.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khác như: diễn viên Hứa Vĩ Văn, siêu mẫu Thúy Hạnh, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Hoàng Thùy... Hoa khôi Nam Em cũng góp mặt tại sự kiện đặc biệt này. Ngoài mái tóc khác lạ, chân dài này cũng khiến khán giả khó hiểu bởi vòng 1 lép kẹp của mình.

Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 1
Hoa khôi Nam Em có mặt tại sự kiện tối qua
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 2
Tuy nhiên, cô bị nhận xét là già thêm mấy tuổi bởi tạo hình của mái tóc
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 3
Diện trang phục đen để che đi thân hình mũm mĩm...
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 4
... nhưng cô lại khiến fan tá hỏa vì tìm mãi không thấy ngực đâu
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 5
MC Liêu Hà Trinh thanh lịch với đồ trắng
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 6
Hoa hậu Tiểu Vy cá tính trong set đồ của NTK Chung Thanh Phong
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 7
Siêu mẫu Thúy Hạnh 
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 8
Lý Nhã Kỳ cá tính khi xuất hiện
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 9
Hứa Vĩ Văn lịch lãm với vest đen và sơ mi trắng
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 10
Gin Tuấn Kiệt trẻ trung tại sự kiện
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 11
NTK Chung Thanh Phong mở màn cho Tuần lễ thời trang Aquafina Vietnam International Fashion Week
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 12
Jun Vũ có mặt từ sớm
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 13
Bê Trần 'đốn tim' fan vẻ ngoài điển trai
Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu - Ảnh 14
Hoàng Yến Chibi cũng có mặt tại sự kiện - Ảnh: Nhi Nguyễn

Kết thúc đêm mở màn mỹ mãn, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị cho đến đêm bế mạc.

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Từ khóa:   hoa khôi Nam Em Hoàng Yến Chibi Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

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