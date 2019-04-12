Cứ bị chê mập, Nam Em 'biến hình' thành quý bà lịch lãm, nhưng tìm mãi không thấy ngực đâu

Xuất hiện tại thảm đỏ đêm khai mạc Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, Nam Em gây chú ý với mái tóc khiến khuôn mặt già đi vài tuổi cùng vòng 1 lép kẹp.
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Tại thảm đỏ Aquafina Vietnam International Fashion Week tối qua, khán giả được dịp chiêm ngưỡng sự thay đổi ngoạn mục của hàng loạt mỹ nhân Việt đình đám. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Ngọc Trinh, Lý Nhã Kỳ khi "lột xác" khỏi hình tượng "bánh bèo" với đầm váy lộng lẫy. Hai chân dài này trở nên vô cùng mạnh mẽ và cá tính với style hoàn toàn mới.
Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khác như: diễn viên Hứa Vĩ Văn, siêu mẫu Thúy Hạnh, Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Hoàng Thùy... Hoa khôi Nam Em cũng góp mặt tại sự kiện đặc biệt này. Ngoài mái tóc khác lạ, chân dài này cũng khiến khán giả khó hiểu bởi vòng 1 lép kẹp của mình.
Kết thúc đêm mở màn mỹ mãn, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều thú vị cho đến đêm bế mạc.