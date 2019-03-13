Nam Em lại gây choáng với thân hình phát tướng, lộ cả nội y phản cảm

Sau thời gian vắng bóng, Nam Em tiếp tục khiến khán giả hoang mang với thân hình phát tướng và để lộ nội y tại sự kiện.

Tối 12/3, Nam Em bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện ở TP.HCM. Người đẹp diện bộ váy màu tím nhạt có thiết kế ren xuyên thấu chạy dọc một bên hông, kéo dài cho đến mắt cá chân.

Tuy nhiên, vẻ ngoài của Nam Em trông rất mệt mỏi và nhợt nhạt. Ngoài ra, người đẹp tiếp tục lộ thân hình phát tướng và gương mặt nặng nề do tăng cân quá nhiều. Bên cạnh đó, do không sử dụng phụ kiện che chắn nên Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 để lộ quần nội y kém duyên khiến ai nhìn cũng ngao ngán.

Nam Em xuất hiện với gu thời trang sến sẩm cùng thân hình phát tướng - Ảnh: Internet

Nam Em để lộ nội y kém duyên với lớp váy quá mỏng manh - Ảnh: Internet

Những hình ảnh phát tướng gây sốc của Nam Em thời mới chia tay Trường Giang - Ảnh: Internet

Thời mới chia tay Trường Giang, Nam Em từng bị khủng hoảng vì cân nặng tăng chóng mặt. Chỉ trong vòng 2 tuần, cô tăng tới 8kg dẫn đến gương mặt bị phù, bụng nhô cao làm dấy lên nghi vấn mang bầu.

Vài tháng qua, chân dài sinh năm 1996 chịu khó áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thậm chí nhịn cả cơm. Tuy nhiên, có vẻ như mọi nỗ lực lấy lại vẻ ngoài thanh mảnh của Nam Em vẫn chưa phát huy hiệu quả.

Sau cuộc tình đau khổ với Trường Giang, Nam Em bí mật tổ chức đám cưới? Hình ảnh Nam Em diện áo dài đỏ xuất hiện bên một chàng trai làm dấy lên nghi vấn người đẹp đã bí mật kết hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-em-lai-gay-choang-voi-than-hinh-phat-tuong-lo-ca-noi-y-phan-cam-318122.html