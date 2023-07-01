Con trai thi tốt nghiệp THPT, MC Thảo Vân sốt ruột, dự báo toàn 5, vợ mới NS Công Lý nói gì?

Trên trang cá nhân, nữ MC vừa có những chia sẻ thú vị về kỳ thi của con trai. Đăng ảnh của con trai, Thảo Vân viết: "Chân dung thanh niên 2005, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, với dự báo là chắc toàn 5. Đi thi không cho mẹ đưa đi, thi xong thấy mấy cuộc gọi lỡ của mẹ thì bảo sao mẹ gọi nhiều thế, con đã thi xong đâu, thi xong con gọi ngay cho mẹ mà.

Gia Bảo hay được gọi với tên thân mật ở nhà là Tít là con trai chung của NSND Công Lý và MC Thảo Vân . Sinh năm 2005 nên Gia Bảo vừa trải qua kì thi tốt THPT quan trọng. Là một người mẹ, MC Thảo Vân không giấu nổi cảm xúc lo lắng, thấp thỏm khi con bước vào kỳ thi.

Có thể thấy, trước điểm số dự tính "chưa được đẹp" lắm của con, nữ MC chẳng hề trách phạt hay chất vấn, thay vào đó cô lại có thái độ khá thông cảm và động viên con. Đó chính là phong cách dạy con "khác lạ" nhưng cũng khiến nhiều người nể phục của MC Thảo Vân. Nếu muốn con có kết quả tốt hơn, nữ MC đã ép con học, nhưng cô không làm thế, bởi lẽ MC Thảo Vân quan niệm con cái ngoan ngoãn là điều hạnh phúc nhất.

Mẹ nói mẹ sốt ruột vì kỳ thi quan trọng thì anh ấy bảo quan trọng với con mà, đây là kỳ thi của con, chứ mẹ thì sao lại quan trọng gì, mẹ có thi đâu. Ơ thật thế à".

"Thật lòng tôi chỉ muốn con vui khi đến lớp, không dốt đặc cán mai, tử tế nhân hậu là được”, MC Thảo Vân cho hay.

Cô cũng khẳng định, bản thân vẫn quan tâm đến chuyện học hành của con nhưng không quá đặt nặng thành tích, điểm số. Nếu con thực sự không giỏi một môn nào đó, bậc làm cha mẹ không nên quá ép khiến con áp lực. Bản thân nữ MC không thuyết giảng, giáo huấn con mà thông qua tâm sự, chia sẻ hàng ngày để giúp con hiểu biết hơn.

Nghệ sĩ Công Lý cũng điện thoại hỏi thăm con.

Nhiều sao Việt khen con trai của MC Thảo Vân tự lập.

Đáng chú ý, Ngọc Hà - bà xã hiện tại của NSND Công Lý cũng để lại dòng bình luận. "Bố ngày nào cũng điện thoại hỏi, con thi thế nào, thương lắm chị ơi". Đáp lại lời chia sẻ này, MC Thảo Vân cũng tiết lộ đã thông báo kết quả với chồng cũ. "Qua chị cũng nói với anh rồi, yên tâm thôi kiểu gì cũng 5", cô dí dỏm.

Dẫu vậy, vẫn có đôi lúc nữ MC cảm thấy chưa được hài lòng lắm với con. Cô từng chia sẻ: "Như hôm họp phụ huynh chẳng hạn, tất cả các môn, tất cả các thầy cô đều nêu tên Gia Bảo vì nói chuyện thần sầu.

'Chị ơi em đã xếp Gia Bảo lên bàn đầu, rồi xếp ngồi gần bạn gái cũng không ăn thua. Cuối cùng phải cho Gia Bảo ngồi xuống cuối lớp nhưng Gia Bảo vẫn có cách thu hút người khác quay xuống nói chuyện với mình' - tôi đã quen với những phàn nàn kiểu này của cô giáo. Cái này chắc giống anh Lý rồi. Vì ngày xưa mẹ anh Lý kể là ngày đi học hay bị cô giáo than phiền vì tội nói chuyện, chứ tôi có nói nhiều đâu".

Gia Bảo càng lớn càng điển trai

Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi trước phản ứng của Thảo Vân. Dù được con dự đoán làm bài thi không tốt nhưng nữ MC vẫn rất thoải mái, chia sẻ cùng con.