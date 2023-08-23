Con trai MC Thảo Vân đỗ trường đại học top đầu, ba ruột Công Lý và vợ trẻ có lời chúc mừng đặc biệt!

Sau nhiều ngày chờ đợi, mới đây trên trang cá nhân, MC Thảo Vân háo hức thông báo con trai Gia Bảo (tên thân mật là Tít) đã đỗ đại học. Nữ MC cho biết khi nhận được kết quả này, cô còn vui mừng hơn quý tử: "Đón thêm một niềm vui thật lớn, rất lớn đối với mình! Chúc mừng con trai đã chính thức trở thành tân sinh viên của khoa Marketing và Truyền thông - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội! Thế là con bắt đầu vào một chặng đường mới của mình! Thật hạnh phúc khi mẹ con mình cùng tiếp bước với Đại học Quốc gia Hà Nội yêu dấu! Chúc mừng chàng trai của mẹ!".

Sau nhiều ngày chờ đợi, mới đây trên trang cá nhân, MC Thảo Vân háo hức thông báo con trai Gia Bảo (tên thân mật là Tít) đã đỗ đại học

Đính kèm bài viết là hình ảnh Thảo Vân cùng Tít ôm bó hoa lớn để chúc mừng. Ngay bên dưới phần bình luận bài thông báo, nữ MC cũng trải lòng rằng: "Vui lắm vì Tít không chăm học đâu, lười lắm nên cũng không biết rồi sẽ thế nào, ai dè cũng được ạ". Không chỉ vậy, nhiều sao Việt như NSND Tự Long, Pha Lê, Vân Dung, MC Mỹ Vân,... cũng gửi nhiều lời chúc mừng đến hai mẹ con.