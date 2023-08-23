Con trai MC Thảo Vân đỗ trường đại học top đầu, ba ruột Công Lý và vợ trẻ có lời chúc mừng đặc biệt!

Trong 13 năm làm mẹ đơn thân, Thảo Vân khiến dân tình ngưỡng mộ khi nuôi dạy con cực khéo
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Sau nhiều ngày chờ đợi, mới đây trên trang cá nhân, MC Thảo Vân háo hức thông báo con trai Gia Bảo (tên thân mật là Tít) đã đỗ đại học. Nữ MC cho biết khi nhận được kết quả này, cô còn vui mừng hơn quý tử: "Đón thêm một niềm vui thật lớn, rất lớn đối với mình! Chúc mừng con trai đã chính thức trở thành tân sinh viên của khoa Marketing và Truyền thông - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội! Thế là con bắt đầu vào một chặng đường mới của mình! Thật hạnh phúc khi mẹ con mình cùng tiếp bước với Đại học Quốc gia Hà Nội yêu dấu! Chúc mừng chàng trai của mẹ!".
Đính kèm bài viết là hình ảnh Thảo Vân cùng Tít ôm bó hoa lớn để chúc mừng. Ngay bên dưới phần bình luận bài thông báo, nữ MC cũng trải lòng rằng: "Vui lắm vì Tít không chăm học đâu, lười lắm nên cũng không biết rồi sẽ thế nào, ai dè cũng được ạ". Không chỉ vậy, nhiều sao Việt như NSND Tự Long, Pha Lê, Vân Dung, MC Mỹ Vân,... cũng gửi nhiều lời chúc mừng đến hai mẹ con.
Đặc biệt, trên trang cá nhân, NSND Công Lý cũng đăng tải lời nhắn chúc mừng con trai: "Chúc mừng con trai đã là Tân sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội!". Trước đó khi Tít đi thi, nam nghệ sĩ ngày nào cũng gọi điện cho vợ cũ để hỏi thăm tình hình. Riêng vợ trẻ Công Lý trực tiếp bình luận dưới bài viết của Thảo Vân: "Em chúc mừng chị và Tít ạ".
Trong 13 năm làm mẹ đơn thân, Thảo Vân khiến dân tình ngưỡng mộ khi nuôi dạy con cực khéo. Không bao bọc quá mức, cô mong muốn Tít có nhiều trải nghiệm để trưởng thành. Nữ MC từng trải lòng về hành trình làm mẹ đơn thân của mình: "Làm mẹ đơn thân là điều không phải ghê gớm, không ai mong muốn điều này nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh đó hãy chấp nhận và bình thản vượt qua".
Hiện tại, MC Thảo Vân mong rằng khởi đầu mới của quý tử sẽ thuận lợi, và con sẽ quyết tâm theo đuổi lựa chọn của mình. Gia Bảo là con trai chung của NSND Công Lý và MC Thảo Vân. Ở tuổi 18, Gia Bảo sở hữu chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài điển trai. Thảo Vân cho biết con trai sẽ theo chuyên ngành luật hoặc truyền thông. Đầu năm nay, cậu còn khoe thành tích đạt 7.5 IELTS khi mới 17 tuổi khiến cả MC Thảo Vân và NDSD Công Lý đều tự hào.