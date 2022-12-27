Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, nhất là điểm này khiến ai nấy nhìn cũng 'mừng thầm'

Hậu trường 27/12/2022 11:10

Vẫn sống với 2 cô bảo mẫu, con gái cố diễn viên Mai Phương - bé Lavie có thể sống tự lập, ngoan ngoãn và được nhiều người nhận xét ngày càng giống mẹ.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, bé Lavie sống cùng bảo mẫu và được các cô nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Dù không may người đẹp đã rời xa nhân thế từ sớm nhưng con gái nữ diễn viên được xem là "bản sao" hoàn hảo của mẹ khi càng lớn đường nét như "sao y bản chính", nhất là đôi mắt trong veo biết nói. Nhiều người không ít lần bất ngờ cho sự giống nhau đến ngỡ ngàng của nhóc tỳ và người mẹ quá cố. Cụ thể, so sánh hình ảnh lúc nhỏ của cố diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng và nhóc tỳ Lavie không có nhiều sự khác biệt. Vì thế có thể nói dù không còn kề cạnh chăm sóc ái nữ nhưng ở trên cao cô luôn theo dõi và cầu mong bình an tới cho nhóc tỳ đáng yêu.

Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, nhất là điểm này khiến ai nấy nhìn cũng 'mừng thầm' - Ảnh 1
Đôi mắt trong veo của Mai Phương lúc sinh thời - Ảnh: Internet
Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, nhất là điểm này khiến ai nấy nhìn cũng 'mừng thầm' - Ảnh 2
Con gái Mai Phương sở hữu đôi mắt giống hệt mẹ  - Ảnh: FBNV

 

Cố diễn viên Mai Phương là tài năng thực thụ của làng truyền hình Việt khi ngay từ nhỏ đã có biểu cảm linh hoạt và khả năng biến hóa trong nhiều vai diễn khác nhau. Chính vì thế mà cô nhanh chóng tạo dấu ấn qua hàng loạt siêu phẩm: Hương Phù Sa, Xóm Cào Cào, Một Ngày Không Có Em, Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa, Những Đứa Con Của Hai Lúa, Ngọn Cỏ Gió Đùa. Dù không may mắn mắc bệnh và ra đi ở tuổi đời còn khá trẻ nhưng những khoảnh khắc xinh đẹp của Mai Phương vẫn còn sáng mãi trong trái tim người hâm mộ.

 

Hơn thế nữa, cô đã để lại "món quà" vô giá cho những người yêu mến mình chính là bé Lavie khi nhìn thiên thần nhí là bao ký ức của cố diễn viên ùa về. Sở hữu đường nét giống mẹ nên nhóc tỳ mới 9 tuổi đã nổi bật về diện mạo. Cô bé dễ dàng chiếm được tình cảm của những người xung quanh nhờ nụ cười tươi tắn cùng đôi mắt to tròn trong veo.

Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, nhất là điểm này khiến ai nấy nhìn cũng 'mừng thầm' - Ảnh 3
Bé Lavie sống cùng bảo mẫu trong lúc chờ ngày đoàn tụ cùng bố Phùng Ngọc Huy - Ảnh: FBNV

 

Hiện tại, Lavie sống cùng với 2 cô bảo mẫu. Ca sĩ Phùng Ngọc Huy đang cố gắng làm thủ tục để đưa con gái sang Mỹ sinh sống. Đúng như nguyện vọng của Mai Phương, bé Lavie tiếp tục học tập ở một trường quốc tế. Bé được nhà trường tài trợ học bổng cho tới năm 18 tuổi.

Ở trên trường, Lavie là học sinh xuất sắc. Bé được nhận xét là chăm ngoan và tích cực trong mỗi tiết học, trong đó Toán và Tiếng Việt là 2 môn yêu thích nhất. Sống cùng cô bảo mẫu, bé Lavie được chăm sóc rất tốt. Đồng nghiệp của Mai Phương cũng thường xuyên quan tâm đến Lavie, đưa cô bé tham dự nhiều sự kiện thiếu nhi để cuộc sống thêm nhiều sắc màu, bù đắp cho tuổi thơ của bé.

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