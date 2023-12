Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ, nhất là điểm này khiến ai nấy nhìn cũng 'mừng thầm'

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời vì bạo bệnh, bé Lavie sống cùng bảo mẫu và được các cô nuôi nấng, chăm bẵm như con gái ruột. Cuộc sống thường ngày của bé được cô bảo mẫu cập nhật thường xuyên trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả.

Dù không may người đẹp đã rời xa nhân thế từ sớm nhưng con gái nữ diễn viên được xem là "bản sao" hoàn hảo của mẹ khi càng lớn đường nét như "sao y bản chính", nhất là đôi mắt trong veo biết nói. Nhiều người không ít lần bất ngờ cho sự giống nhau đến ngỡ ngàng của nhóc tỳ và người mẹ quá cố. Cụ thể, so sánh hình ảnh lúc nhỏ của cố diễn viên Những Thiên Thần Áo Trắng và nhóc tỳ Lavie không có nhiều sự khác biệt. Vì thế có thể nói dù không còn kề cạnh chăm sóc ái nữ nhưng ở trên cao cô luôn theo dõi và cầu mong bình an tới cho nhóc tỳ đáng yêu.