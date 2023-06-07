Con gái 3 tuổi của Đông Nhi "gây sốt" với khả năng nói tiếng Anh cực dễ thương, bộc lộ năng khiếu "con nhà nòi"

Con gái nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng được dự đoán sẽ nổi tiếng không kém cạnh bố mẹ.

Sau 1 thập kỉ yêu nhau, tháng 10/2019 Ông Cao Thắng và Đông Nhi đã tổ chức siêu đám cưới tại Phú Quốc. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng tên Winnie chào đời. Nhóc tỳ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, được nhận xét là "sao y bản chính" từ bố. Mới đây, Đông Nhi còn đích thân tiết lộ con gái có sở thích đặc biệt, đam mê học hỏi ngay từ bé. Cụ thể, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh nói chuyện bằng tiếng Anh. Nhóc tỳ của Ông Cao Thắng có thể hiểu được những từ vựng, câu giao tiếp cơ bản như: "Con có biết ông Thắng không?" thì bé liền mỉm cười nói: "Bố", khi được hỏi "Con có vui không?" bé lặp tức hiểu câu hỏi và đáp to "Có". Dễ dàng nhận ra, từ khi còn nhỏ Đông Nhi đã cố gắng dạy con tiếng Việt song song với tiếng Anh nên đến hiện tại bé có thể hiểu và thích thú khi được áp dụng vào sinh hoạt mỗi ngày.

Nhóc tỳ 3 tuổi có thể hiểu được những câu từ đơn giản tiếng Anh và tự tin thể hiện Winnie còn nói được một vài câu ngắn như: "This is the spoon" (Đây là cái muỗng), "I don't know" (Tôi không biết) Có thể thấy, mới chỉ gần 3 tuổi nhưng nhóc tỳ đã thành thạo khi có thể nói, hiểu và trả lời lại bằng một vài câu tiếng Anh đơn giản. Chỉ chưa đầy 24 giờ đăng tải, đoạn video đã thu về 3 triệu lượt xem cho thấy "độ hot" không hề kém cạnh bố mẹ của ái nữ nhà Đông Nhi. Đồng thời, Đông Nhi và chồng cũng dạy con bằng cách cho bé đi du lịch và thường xuyên lộ diện ở sự kiện. Winnie được khen chuẩn "con nhà nòi" khi từng song ca trên sân khấu lớn cùng với bé Nonoka Murakata - ca sĩ nhí gây sốt ở Nhật Bản.

Đồng thời, trong chuyến đi du lịch Nhật Bản cùng bố mẹ, nhóc tỳ tự tin biểu diễn nhún nhảy giữa phố và được nhiều người nước ngoài quay clip, vỗ tay khen ngợi. Đông Nhi từng tiết lộ cho con nghe nhạc khi thực hiện thai giáo nên bé rất nhạy với các giai điệu. Con gái Đông Nhi biểu diễn cùng một nhóm nhạc đường phố ở Nhật và thu hút sự chú ý của những người xung quanh Dù mới gần 3 tuổi thế nhưng ái nữ nhà Đông Nhi rất dạn dĩ, tự tin khi nhảy "solo" trước rất nhiều người. Vũ đạo chuyên nghiệp và điêu luyện của Winnie cũng khiến dân tình "đốn tim" vì quá đỗi đáng yêu. Chỉ chi tiết chuẩn "con nhà nòi" này, bé Winnie đã được dự đoán sẽ nối nghiệp bố mẹ trở thành người nổi tiếng trong tương lai. Trên mạng xã hội, tính đến thời điểm hiện tại fanpage của Winnie đã sở hữu gần 400 ngàn người theo dõi, là một trong những nhóc tỳ "hot" nhất nhì Vbiz. Con gái Đông Nhi làm mẫu nhí từ lúc bé Nhóc tỳ có sức hút không nhỏ trên mạng xã hội Bé Winnie sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu. Dù còn nhỏ tuổi, thế nhưng ái nữ lại rất dạn dĩ, tự tin bộc lộ năng khiếu nghệ thuật Ngoài ra, từ khi còn nhỏ, con gái Đông Nhi đã có năng khiếu làm mẫu nhí khi chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình. Từ lúc hơn 2 tuổi, Winnie đã có thể đóng quảng cáo, tham gia diễn xuất trong MV của bố mẹ.

Sang nước ngoài chạy show, Đông Nhi hát ca khúc mới thế nào mà khiến dân tình 'nháo nhào' bàn tán? Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải đoạn clip ngắn lên TikTok cá nhân khi cô đang biểu diễn tại sân khấu ngoại quốc cùng bài hát mới. Netizen đã ''soi'' ra được bất thường và bàn tán không ngừng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-3-tuoi-cua-dong-nhi-gay-sot-voi-kha-nang-noi-tieng-anh-cuc-de-thuong-boc-lo-nang-khieu-con-nha-noi-589945.html