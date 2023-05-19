Vừa ra mắt, MV mới của Đông Nhi bất ngờ "bay màu" khỏi Youtube

Ca khúc mới 'Những tháng năm tươi đẹp" của Đông Nhi bất ngờ biến mất chỉ sau vài giờ ra mắt!

Vừa cho ra mắt MV "Người ôm pháo hoa" mang tới một Đông Nhi "xưa nhưng không cũ", chưa đầy 1 tháng sau (18/5) nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV "Những tháng năm tươi đẹp" - sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, cũng là thời điểm kỷ niệm 15 năm ca hát. "Những tháng năm tươi đẹp" là một trong những sáng tác đặc biệt đến từ nhạc sĩ DTAP. Từ thời điểm quảng bá, MV đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của đông đảo khán giả. MV Những tháng năm tươi đẹp tràn đầy hơi thở thanh xuân Đáng chú ý, ngay khi vừa công chiếu thành công vào lúc 19 giờ ngày 18-5, MV bất ngờ biến mất khỏi kênh Youtube của Đông Nhi mà không rõ lý do. Phía Công ty quản lý của Đông Nhi - 6th Sense Entertainment cho biết đang trong quá trình làm việc với đối tác để tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố. Công ty sẽ đăng tải lại MV 'Những tháng năm tươi đẹp' trong lúc chờ khôi phục lại được MV cũ.

Công ty quản lý thông báo về sự cố và đang điều tra nguyên nhân Hiện 6th Sense Entertainment và đối tác METUB Network đang tìm hiểu nguyên nhân, cũng như giải quyết sự cố để tránh mất mát. Như đã thông báo từ trước đó, ở sản phẩm "Những tháng năm tươi đẹp" lần này, Đông Nhi sẽ cho ra mắt 1 MV và 1 single vật lý. Lần cuối cùng mà Đông Nhi phát hành đĩa vật lý là album vol.3 "Ten on ten" cách đây 5 năm, thời điểm nữ ca sĩ kỉ niệm 10 năm ca hát.

MV mới của Đông Nhi được ghi hình ở Nhật Bản Với "Những tháng năm tươi đẹp" và "Người ôm pháo hoa" trước đó, Đông Nhi đã tạo ra không gian âm nhạc giúp khiến khán giả du hành thời gian về những năm 2008. Từ đó, nữ ca sĩ đang dần hé lộ về một dự án đặc biệt cho cột mốc kỉ niệm 15 năm ca hát. Đông Nhi chuẩn bị ra mắt album vật lý Đông Nhi chia sẻ thêm về Những tháng năm tươi đẹp rằng đây là 1 sản phẩm sẽ mang đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp, ngọt ngài mà ai cũng từng có một lần trong đời: "Ai cũng có khoảng thời gian tuổi trẻ mà con người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết nhất. Biết ơn thanh xuân vì đã cho tôi được gặp những mối nhân duyên đẹp nhất cuộc đời mình. Cảm ơn vì đã luôn bên nhau và dành cho nhau những khoảng thời gian quý giá nhất. Hãy cùng tôi chia sẻ về những tháng năm tươi đẹp nhất của các bạn nhé!".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ra-mat-mv-moi-cua-ong-nhi-bat-ngo-bay-mau-khoi-youtube-583610.html