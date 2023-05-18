Diệu Nhi tiếp tục có động thái chứng minh mối quan hệ thân thiết với 'chị gái ruột' Đông Nhi

Trên kênh TikTok của mình, Diệu Nhi vừa đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, dùng tay vẽ vời họa tiết hình người. Ngay sau đó, người bạn thân của Diệu Nhi bỗng xuất hiện và cả hai ôm chầm lấy nhau vô cùng thân thiết.



Diệu Nhi 'đu trend' tiktok trên nền nhạc Những tháng năm tươi đẹp của Đông Nhi. Hành động nhỏ của Diệu Nhi cũng đủ thấy cô nàng không để tâm những lời đàm tiếu và bảo vệ mối quan hệ cùng "chị ruột" hết mực.

Đáng chú ý là người hâm mộ phát hiện ra việc Diệu Nhi sử dụng nền nhạc ca khúc Những tháng năm tươi đẹp của Đông Nhi để bắt trend cùng người bạn thân của mình. Đồng thời, trào lưu vẽ hình người, tái hiện khoảnh khắc thanh xuân cùng người bạn thân chính là trend do Đông Nhi khởi xướng cách đây không lâu khi hé lộ 1 đoạn của ca khúc Những tháng năm tươi đẹp.