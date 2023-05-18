Diệu Nhi tiếp tục có động thái chứng minh mối quan hệ thân thiết với 'chị gái ruột' Đông Nhi

Mối quan hệ giữa Đông Nhi - Diệu Nhi vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.
- Trái ngược của đôi bạn thân 2 thập kỷ Đông Nhi - Khổng Tú Quỳnh: Người có sự nghiệp lẫn tình duyên mĩ mãn, người gian truân
- Đông Nhi khoe ảnh ‘ngày ấy – bây giờ’ cùng cô bạn thân gần 2 thập kỷ, netizen 'phát hiện' một điều bất ngờ?
Trên kênh TikTok của mình, Diệu Nhi vừa đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô nàng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, dùng tay vẽ vời họa tiết hình người. Ngay sau đó, người bạn thân của Diệu Nhi bỗng xuất hiện và cả hai ôm chầm lấy nhau vô cùng thân thiết.
Đáng chú ý là người hâm mộ phát hiện ra việc Diệu Nhi sử dụng nền nhạc ca khúc Những tháng năm tươi đẹp của Đông Nhi để bắt trend cùng người bạn thân của mình. Đồng thời, trào lưu vẽ hình người, tái hiện khoảnh khắc thanh xuân cùng người bạn thân chính là trend do Đông Nhi khởi xướng cách đây không lâu khi hé lộ 1 đoạn của ca khúc Những tháng năm tươi đẹp.
Sau một thời gian dài đối diện với nghi vấn "tình chị em rạn nứt vì không đi đám cưới", mới đây dưới bài viết của ca sĩ Đông Nhi, nữ diễn viên Diệu Nhi tiếp tục có động thái chứng minh mối quan hệ vẫn bình thường với người chị thân thiết.
Thời gian qua, sau khi vắng mặt tại đám cưới của "em gái ruột" Diệu Nhi nhưng vẫn tham dự đám cưới của cô bạn thân Liêu Hà Trinh, ca sĩ Đông Nhi đã bị nhiều khán giả trách móc và chỉ trích vì thiếu tinh tế. Bởi trước đó cả hai thường xuyên nhận nhau là chị em ruột thân thiết và trong đám cưới của Đông Nhi - Ông Cao Thắng tại Phú Quốc, Diệu Nhi cũng có mặt và quẩy hết sức nhiệt tình.