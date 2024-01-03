Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin MC Ốc Thanh Vân cùng gia đình sang Úc định cư. Điều trùng hợp là trên trang cá nhân, mới đây nhất, nữ diễn viên còn đăng tải khoảnh khắc cả gia đình đón năm mới tại Úc.

Trước nguồn thông tin này, trao đổi với báo Thanh Niên, quản lý của Ốc Thanh Vân đã phủ nhận chuyện nữ diễn viên sang Úc định cư. Người này cho hay: "Chị Ốc Thanh Vân đưa các con sang đó cho các bé du học nên có một khoảng thời gian hai anh chị sẽ ở Úc để ổn định nơi ăn ở cho các bé. Hiện tại cũng đang sẵn dịp cuối năm và Tết Dương lịch nên anh chị sẽ ở mùa tết này thôi".