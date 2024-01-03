Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng

Hậu trường 03/01/2024 14:22

Căn biệt thự của gia đình Ốc Thanh Vân sở hữu đầy đủ tiện nghi không thua gì resort, ngoài ra cô còn có một ngôi nhà hiện đại khác tại TP HCM.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin MC Ốc Thanh Vân cùng gia đình sang Úc định cư. Điều trùng hợp là trên trang cá nhân, mới đây nhất, nữ diễn viên còn đăng tải khoảnh khắc cả gia đình đón năm mới tại Úc.

Trước nguồn thông tin này, trao đổi với báo Thanh Niên, quản lý của Ốc Thanh Vân đã phủ nhận chuyện nữ diễn viên sang Úc định cư. Người này cho hay: "Chị Ốc Thanh Vân đưa các con sang đó cho các bé du học nên có một khoảng thời gian hai anh chị sẽ ở Úc để ổn định nơi ăn ở cho các bé. Hiện tại cũng đang sẵn dịp cuối năm và Tết Dương lịch nên anh chị sẽ ở mùa tết này thôi".

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1
Mới đây, Ốc Thanh Vân đã đăng tải khoảnh khắc cả gia đình đón năm mới tại "xứ sở chuột túi".

Tại Việt Nam, gia đình Ốc Thanh Vân sống trong căn biệt thự rộng lớn tại Bình Chánh với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng. Đó là căn biệt thự với tông màu trắng chủ đạo, thiết kế đậm chất đương đại hài hòa với thiên nhiên khi bên trong có hẳn vườn cây ăn quả rất sai trái, trông chẳng khác gì miệt vườn. Gia đình nữ nghệ sĩ còn đầu tư làm hẳn một vòm hoa hồng, đây cũng là điểm nhấn của khu biệt thự.

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2
 Gia đình Ốc Thanh Vân sống trong căn biệt thự rộng lớn tại Bình Chánh với giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng.
Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 3
Căn biệt thự có hẳn vườn cây ăn quả rất sai trái.

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 5

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 6

Gia đình nữ nghệ sĩ còn đầu tư làm hẳn một vòm hoa hồng, đây cũng là điểm nhấn của khu biệt thự.

Ngoài ra, một năm trước cô còn tậu thêm 1 căn nhà ở TP.HCM được bao phủ bởi tông màu trắng, hiện đại và tiện nghi, vừa sang trọng, ấm áp chẳng kém gì cơ ngơi cũ. 

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 7
Một năm trước cô còn tậu thêm 1 căn nhà ở TP.HCM được bao phủ bởi tông màu trắng.

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 8

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 9

Hiện đại và tiện nghi, vừa sang trọng, ấm áp chẳng kém gì cơ ngơi cũ. 

Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả khi hoạt động ở nhiều mảng từ diễn viên sân khấu kịch, đóng phim truyền hình, điện ảnh và cả MC. Vài năm qua, cô gần như vắng bóng, tạm cho tổ ấm nhỏ, thi thoảng góp mặt trong một vài dự án điện ảnh, đóng kịch ở sân khấu Hồng Vân. Bước sang tuổi 40, Ốc Thanh Vân có hôn nhân viên mãn. Đến nay, cô và ông xã Trí Rùa đã bên nhau hơn 20 năm và có ba người con gồm hai trai, một gái, các bé có tên ở nhà là Coca, Cola và Cacao.

Cơ ngơi siêu sang của gia đình Ốc Thanh Vân tại TP.HCM: Không thua gì resort, giá trị ước tính hàng chục tỷ đồng - Ảnh 10
Ốc Thanh Vân sinh năm 1984, cô là gương mặt quen thuộc với khán giả.
Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được

Ái nữ nhà Ốc Thanh Vân ngày lớn xinh đẹp 'bản sao y bản chính' mẹ, thần thái chuyên nghiệp như mẫu nhí, sở hữu khả năng đặc biệt chỉ có 1% người làm được

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