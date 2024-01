Sổ tiết kiệm này gồm ba nhóm quyên góp chính: Một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ, một nhóm do 'Ốc' Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân gặt hái không ít thành tích ở nhiều vai trò như MC, diễn viên điện ảnh, phim truyền hình tới cả kịch nói lẫn hài kịch và là diễn viên lồng tiếng. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, nữ diễn viên cho biết hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên. Cô cũng thừa nhận, quyết định "lui về ở ẩn" khiến cuộc đời cô có nhiều thay đổi so với trước đây. Khoảng vài năm trở lại đây, nữ diễn viên cho biết hạn chế lên sóng truyền hình để dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên "Hiện tại tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại thì tôi đưa và đón các con đi học. Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường của các con và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các bé" - Ốc Thanh Vân chia sẻ. Mới đây nhất, theo thông tin từ VTC news, Ốc Thanh Vân đã cùng gia đình nhỏ bất ngờ sang Úc định cư từ tối 25/12. Sau khi ổn định mọi thứ, gia đình nữ nghệ sĩ đã đăng tải khoảng khắc cả gia đình đón năm mới tại "xứ sở chuột túi". Ốc Thanh Vân đã cùng gia đình nhỏ bất ngờ sang Úc định cư từ tối 25/12 Tuy nhiên, trước đó, sau khi cố diễn viên Mai Phương Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân và MC Trấn Thành từng lập quỹ kêu gọi quyên góp làm sổ tiết kiệm cho bé Lavie - cô con gái duy nhất của Mai Phương. Tuy nhiên, sau đó, người bảo hộ hiện tại của bé Lavie cũng là cha của bé là ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã từ chối. Anh khẳng định sẽ lo lắng cho con gái của mình và không muốn mang ơn mọi người thêm nữa. Vì lẽ đó, việc kêu gọi quỹ cho bé Lavie đã được dừng lại. Sổ tiết kiệm này gồm ba nhóm quyên góp chính: Một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ, một nhóm do 'Ốc' Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình. Trước đó, sau khi cố diễn viên Mai Phương Mai Phương qua đời, Ốc Thanh Vân và MC Trấn Thành từng lập quỹ kêu gọi quyên góp làm sổ tiết kiệm cho bé Lavie Theo lời của quản lí cũ của Mai Phương là anh Minh Nhật thì: "Sổ tiết kiệm của bé Lavie hiện tại do chị 'Ốc' Thanh Vân và Trương Bảo Như - hai người bạn thân thiết của Mai Phương đồng đứng tên và giữ cho bé với sự chứng kiến của danh dài Trấn Thành. Chúng tôi sẽ đợi đến khi cha ruột của bé là anh Phùng Ngọc Huy về nước đón bé sang Mỹ chăm sóc, nuôi dưỡng sẽ đích thân trao lại số tiền này cho hai cha con. Về số tiền cụ thể, chúng tôi xin được từ chối tiết lộ vì đây là chuyện tế nhị". Trước khi định cư, Ốc Thanh Vân lo lắng việc này sẽ gây tranh cãi khi vẫn đứng tên trên sổ tiết kiệm dành cho con gái Mai Phương nên đã hoàn tất các thủ tục bàn giao lại sổ tiết kiệm. Trước khi định cư, Ốc Thanh Vân lo lắng việc này sẽ gây tranh cãi khi vẫn đứng tên trên sổ tiết kiệm dành cho con gái Mai Phương nên đã hoàn tất các thủ tục bàn giao lại sổ tiết kiệm. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy vừa có dịp trở về Việt Nam thăm con gái sau 8 năm xa cách và anh cũng thông báo đang gấp rút hoàn tất thủ tục đón con gái sang Mỹ ở cùng để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Tròn 10 tuổi nhưng bé Lavie được ngợi khen rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Không chỉ vật, cô bé còn sớm bộc lộ tài năng về nghệ thuật. Con gái Mai Phương thể hiện đam mê với âm nhạc khi chơi tốt các loại nhạc cụ như piano, guitar... Đáng chú ý, cô bé còn thử sức với vai trò người mẫu nhí khi tham gia chụp ảnh cho một số thương hiệu thời trang. Tròn 10 tuổi nhưng bé Lavie được ngợi khen rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Không chỉ vật, cô bé còn sớm bộc lộ tài năng về nghệ thuật Bên cạnh năng khiếu nghệ thuật, Lavie cũng đạt được thành tích học tập xuất sắc, bé luôn giành danh hiệu học sinh giỏi và nhận được gói học bổng 12 năm tương đương 1,8 tỷ đồng từ nhà trường. MC Ốc Thanh Vân được phong danh hiệu NSƯT ở tuổi 39, cuộc sống hiện tại sau khi rời xa showbiz ra sao? Trải qua hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, cô đã có không ít vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh, phim truyền hình tới cả kịch nói lẫn hài kịch và là diễn viên lồng tiếng.