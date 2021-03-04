Cố nghệ sĩ Trần Hạnh: Hay bênh con dâu, cảm thấy phúc đức khi có được người con dâu duy nhất này

Hậu trường 04/03/2021 11:25

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Trần Hạnh qua đời ở tuổi 92 khiến khán giả không khỏi xót xa. Lúc sinh thời, cuộc sống của ông nhiều vất vả, tuy nhiên nghệ sĩ gạo cội vẫn sống vui vẻ, giản dị. Trong những lần chia sẻ với báo giới, cố nghệ sĩ thường hay nhắc đến người con dâu tên Hồng và dành nhiều lời khen ngợi cho cô.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, chị Hồng là vợ của anh Hồng Quân - con trai nghệ sĩ Trần Hạnh. Anh chị đến với nhau năm 23 tuổi bất chấp sự ngăn cản từ gia đình vì anh đã qua một lần hôn nhân và còn có con trai riêng.

Là phận con dâu duy nhất trong nhà, chị săn sóc gia đình chồng không khác gì máu mủ ruột thịt. Đó là khi em chồng bị tai nạn chấn thương sọ não từ năm 1993 đến nay vẫn để lại di chứng; mẹ chồng bị tai biến 3 năm nằm liệt giường cho đến khi mất vào năm 2011 hay chăm sóc bố chồng khi già yếu, bệnh tật.

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Chị Hồng - con dâu cố nghệ sĩ Trần Hạnh - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Dù gia đình nhiều biến cố nhưng chị Hồng không một lời than thở. Chia sẻ về chuyện làm dâu nghệ sĩ Trần Hạnh, chị bày tỏ sự biết ơn vì bố chồng là người hiền lành, thương con thương cháu. Lúc nhỏ, khi con trai của chị bị bệnh cũng chính ông là người chăm sóc, ròng rã đưa đón cháu đi bệnh viện.

Trong bài phỏng vấn với Gia đình & Xã hội, chị Hồng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lối sống giản dị, nguyên tắc của bố chồng. Tưởng như “khó tính” đến thế nhưng nghệ sĩ Trần Hạnh là một người chưa bao giờ mặc cả chuyện cát – xê. Bởi vậy không ít lần ông vui vẻ nhận những show diễn rẻ.

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Nghệ sĩ Trần Hạnh luôn dành nhiều lời khen ngợi mỗi lần nhắc đến con dâu - Ảnh: Internet

"Ông hiền lành, sạch sẽ và sống giản dị lắm. Quần áo có cả tủ nhưng ông chỉ mặc mấy bộ thường thôi, ngay cả đệm, chăn cũng dùng cái cũ, phải nói mãi ông mới cho thay cái mới.

Tính ông thương con thương cháu, hay bênh con dâu. Thi thoảng ông còn giấu cho tôi tiền những lúc khó khăn", chị Hồng chia sẻ.

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Ông không bao giờ mặc cả chuyện cát - xê, dù rẻ ông vẫn vui vẻ nhận - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cô con dâu duy nhất, nghệ sĩ Trần Hạnh không tiếc lời khen ngợi. Ông nói:

“Nhà tôi phúc đức mới có được đứa con dâu như thế. Tôi coi Hồng như con gái tôi. Lúc bà nhà tôi nằm một nơi, con gái lâu lâu mới đến được, con dâu là người chăm sóc, làm tất cả không ngại điều gì. Cũng vì thế nên tôi rất quý”.

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Cố nghệ sĩ coi chị Hồng như con gái ruột - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Từ 2016, nghệ sĩ Trần Hạnh ít nhận lời mời đóng phim. Niềm vui tuổi già của ông là hàng ngày ngồi bán hàng phụ con dâu bán giày dép, mũ bảo hiểm... 

Cũng thời điểm này, nhiều thông tin về cuộc sống mưu sinh vất vả của nghệ sĩ Trần Hạnh nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Tuy nhiên, chị Hồng khẳng định, ông ra trông hàng chỉ là một thú vui và cũng là giúp con cháu trong cuộc sống thường nhật. Ngoài ra, người con dâu này còn chia sẻ gia đình chị đã chuyển sang ở với ông được 4,5 năm nay rồi, để tiện việc cơm nước cho cố nghệ sĩ.

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Niềm vui tuổi già của ông là mỗi ngày trông hàng phụ con cháu - Ảnh: Internet

Những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ Trần Hạnh từng nhiều lần cho hay, cuộc sống của ông nhiều vất vả nhưng không bất hạnh. Ông có lương hưu, và quan trọng là được quây quần, đùm bọc bên con cháu khiến ông luôn cảm thấy hạnh phúc.

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