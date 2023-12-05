'Cô Hai bún đậu' nhà Mạc Văn Khoa ngày lớn càng trổ nét, sinh nhật tròn 3 tuổi xinh xắn như công chúa

Bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên tạo kiểu tóc điệu đà và quần áo cá tình cho con gái mỗi khi ra phố.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vy Pumpe - vợ diễn viên hài Mạc Văn Khoa xả kho loạt ảnh mừng con gái Linh Đan (còn gọi là Minnie) tròn 3 tuổi. Kèm theo bài viết, cô gửi lời chúc đến ái nữ: "Chúc mừng tuổi mới con gái yêu. Chỉ cần con luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an là đủ. Mỗi ngày nhìn con lớn lên đều là hạnh phúc của bố mẹ. Em bé chính thức lên 3. Bố mẹ yêu con nhiều". Trên trang cá nhân, Vy Pumpe - vợ diễn viên hài Mạc Văn Khoa xả kho loạt ảnh mừng con gái Linh Đan (còn gọi là Minnie) tròn 3 tuổi Qua ống kính của ba mẹ, Minnie vô cùng dễ thương và đáng yêu khi sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn và nụ cười duyên dáng. Nhóc tì diện bộ váy bồng bềnh màu trắng được khen trông hệt "tiểu công chúa". Bên dưới phần bình luận, dân tình tấm tắc khen Linh Đan nay dần "trổ nét", ngày càng xinh xắn.

Qua ống kính của ba mẹ, Minnie vô cùng dễ thương và đáng yêu khi sở hữu đôi mắt 2 mí to tròn và nụ cười duyên dáng Bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên tạo kiểu tóc điệu đà và quần áo cá tình cho con gái mỗi khi ra phố. Mỗi lần chụp ảnh cùng bố mẹ, Linh Đan đều hăm hở tạo dáng như mẫu nhí, "đốn tim" người xem. Mạc Văn Khoa cũng đính kèm lời chúc ngọt ngào gửi đến "cô Hai bún đậu": "Chúc Mừng Sinh Nhật 3 tuổi Con Gái Yêu của Bố. 1 năm trôi qua nhìn thấy được Con khôn lớn từng ngày là niềm Hạnh Phúc của Bố Mẹ! Mong Con luôn Mạnh Khoẻ - Ngoan Ngoãn và Bình An! Mỗi ngày trôi qua sẽ luôn là một ngày thật vui Con Yêu Nhé".

Bà xã Mạc Văn Khoa thường xuyên tạo kiểu tóc điệu đà và quần áo cá tình cho con gái mỗi khi ra phố Nhớ lại lúc mới chào đời, bé Minnie vì sinh non thiếu tháng nên chỉ nặng khoảng 1,9kg. Do đó, khi bé, ái nữ nhà Mạc Văn Khoa thường nhận về không ít bình luận kém duyên về đường nét gương mặt, mái tóc, màu da. Một bộ phận cư dân mạng còn mỉa mai rằng cô bé "kém xinh" là vì... giống bố. Khi bé, ái nữ nhà Mạc Văn Khoa thường nhận về không ít bình luận kém duyên về đường nét gương mặt, mái tóc, màu da Việc này khiến vợ chồng Mạc Văn Khoa nhiều lần bức xúc lên tiếng bảo vệ con. Vy Pumpe từng chia sẻ: "Em bé Minnie cảm ơn các cô chú đã luôn yêu thương con và gia đình con. Bố mẹ con không đẹp nên sinh con ra con cũng không đẹp và da con đen giống bố là chuyện bình thường, ai chê cũng bình thường. Việc này khiến vợ chồng Mạc Văn Khoa nhiều lần bức xúc lên tiếng bảo vệ con Vì xúc phạm đến bà ngoại và cả gia đình con nên không ai là có thể không có cảm xúc đau cả. Con là điều hạnh phúc của toàn thể gia đình. Khó khăn lắm mẹ con mới có được con, nên dù xấu dù đẹp, mẹ con cũng rất hạnh phúc, dù có giảm tuổi thọ 10, 20 năm để đổi lại những điều tốt đẹp cho con mẹ con vẫn chấp nhận".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-hai-bun-au-nha-mac-van-khoa-ngay-lon-cang-tro-net-sinh-nhat-tron-3-tuoi-xinh-xan-nhu-cong-chua-635329.html