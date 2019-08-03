Có gia tài đồ sộ ở tuổi 57, đại gia Đức An bật khóc tiết lộ góc khuất về gia đình 'chia 5 xẻ 7'

Hậu trường 03/08/2019 15:19

Dòng tâm sự của đại gia Đức An - chồng người mẫu Phan Như Thảo khiến cư dân mạng không ngừng suy ngẫm về giá trị to lớn của hạnh phúc gia đình.

Nhân dịp sinh nhật 57 tuổi, đại gia Đức An vừa đăng tải status cảm ơn bà xã Phan Như Thảo và con gái đã tổ chức tiệc mừng cho mình. Cùng với đó, nam doanh nhân bất ngờ tiết lộ về góc khuất trong gia đình khiến anh buồn phiền.

Anh viết: "Sinh nhật anh vừa qua được vài ngày, tuy anh rất vui được Thảo và Bồ Câu tổ chức một bữa đi chơi thật vui sướng nhưng anh cũng có chút suy nghĩ và buồn trong lòng. Anh không buồn vì phải đối diện với tuổi già và sức khỏe cũng chẳng còn được như xưa. Anh cũng không tiếc nuối những tháng ngày xa xưa của thời thơ ấu. Nhưng anh buồn khi nghĩ về gia đình với bố mẹ, anh chị em không còn trọn vẹn như thuở nào. Như một chốc thoáng qua, gia đình anh giờ đã chia năm xẻ bảy, mỗi người trôi dạt một nơi, ai cũng có gia đình và cuộc sống riêng của mình”.

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Đại gia Đức An vừa đón sinh nhật tuổi 57 bên vợ và con gái tại biệt thự ở Đà Lạt - Ảnh: FBNV
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Bữa tiệc ấm cúng do Phan Như Thảo tự tay chuẩn bị - Ảnh: FBNV

Theo lời của nam doanh nhân họ Nguyễn, anh buồn vì hiện tại gia đình mỗi người một nơi không còn trọn vẹn như xưa. Anh chị em sống mỗi người một nơi và tập trung lo cho gia đình của riêng mình.

"Và sợi dây ấy sẽ đứt hẳn hoàn toàn khi người nào đó ra đi, một quy luật không thể nào thay đổi khi chúng ta ai rồi cũng già và sức khỏe yếu dần theo năm tháng. Người đi, kẻ ở gì rồi thì cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục trôi, chỉ còn đọng lại trong ta một thời quá khứ xa xưa e rằng cũng sẽ chìm vào quên lãng", đại gia Đức An ngậm ngùi.

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Dòng tâm sự của anh khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh: FBNV

Trong ngày sinh nhật của mình, ông xã Phan Như Thảo rơi nước mắt khi nghĩ về giá trị thiêng liêng của gia đình. Là một doanh nhân thành đạt có trong tay khối tài sản khổng lồ, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng anh vẫn không ngừng trăn trở chuyện gia đình.

"Và ngày sinh nhật anh lại rơi nước mắt, chẳng hiểu vì anh xúc động khi nghe câu hát Happy Birthday từ Bồ Câu hay anh đang tan nát cõi lòng khi nghĩ về những mất mát trong gia đình.

Giữa không khí ấm cúng bên ngọn nến lung linh số 57, Bồ Câu hồn nhiên nhảy múa và bi bô hát mừng sinh nhật, anh không tránh khỏi một vài giây phút chạnh lòng. Nhưng anh hiểu, đó là quy luật của cuộc đời, và điều ước của anh khi thổi nến là có thể được nhìn thấy con lớn dần trong mỗi lần sinh nhật anh và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi về sau", anh viết.

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Khoảnh khắc đời thường vô cùng bình dị của đại gia Đức An bên vợ con - Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ đầy tâm sự của đại gia Đức An nhận được sự quan tâm của mọi người. Anh được dân mạng đồng cảm, bởi dù có giàu sang đến đâu thì gia đình vẫn là giá trị thiêng liêng nhất của mỗi con người.

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