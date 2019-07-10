Có ai như MC Đại Nghĩa, bị ‘xù’ cát-sê mà đòi nợ cũng hài hước, đáng yêu không tả nổi

Hậu trường 10/07/2019 16:48

Trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa bất ngờ gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái khá dài để đòi nợ 2 chương trình chậm trả cát-sê cho anh.

Chuyện nghệ sĩ bị quỵt cát-sê trong showbiz không phải là điều hiếm gặp nhưng mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau. Mới đây, MC Đại Nghĩa cũng lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này khi anh bị đến 2 chương trình chậm trả cát-sê.

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MC Đại Nghĩa bị 2 chương trình chậm trả cát-sê - Ảnh: Internet

Vốn nổi tiếng là người điềm đạm, hiền lành nên Đại Nghĩa rất được lòng đồng nghiệp và nhận được sự yêu mến của người hâm mộ. Dẫu vậy, nam MC cũng có lúc phải đăng đàn để đòi nợ công khai vì bị “ngâm" cát-sê quá lâu.

Cụ thể mới đây trên trang Facebook cá nhân, MC Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ: “Mới sáng mà phải đanh giọng để đòi nợ 2 chương trình. Một nơi thì chương trình mùa trước đã phát sóng xong từ lâu, giờ đang quay mùa sau mà vẫn chưa thanh toán hết cát-sê của mùa trước. Tờ hợp đồng với điều khoản thời hạn thanh toán như viết vô cho vui vậy thôi. Đã rất thông cảm, thậm chí thiếu điều muốn năn nỉ làm ơn thanh toán cho tui số tiền công sức mà tui xứng đáng được hưởng”.

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Bài đăng của MC Đại Nghĩa - Ảnh: Internet

Theo đó, Đại Nghĩa cho biết anh bị 2 chương trình “lơ” cát-sê. Trong đó có một chương trình đã phát sóng từ lâu, còn chương trình kia thì luôn lấy lý do sếp đi vắng để trì hoãn việc thanh toán.

Mặc dù khá bức xúc khi không nhận được cát-sê đúng hạn nhưng MC Đại Nghĩa vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng để đòi nợ. Thậm chí nam MC còn hài hước cho biết: “Đòi nợ nhưng vẫn phải đẹp”.

Dưới bài đăng của nam MC, nhiều nghệ sĩ “đồng cảnh ngộ” và người hâm mộ đã để lại bình luận cảm thông và bức xúc thay cho Đại Nghĩa.

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Một số bình luận từ đồng nghiệp của nam MC - Ảnh: Internet

Nam diễn viên hài Tiến Luật cho biết: “Em cũng bị như thế mà em từ mặt một công ty tưởng thân đó chứ anh”. Trong khi đó, nghệ sĩ hài Quang Minh lại nhắc nhở đàn em: “Lần sau cứ trả trước thì làm, không thôi em ạ! Đỡ bực, đòi lại mang tiếng, họ tưởng mình nghèo”.

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Theo dõi facebook cá nhân có hơn 400 nghìn người theo dõi của Đại Nghĩa, có thể thấy anh ít chia sẻ hình ảnh về cuộc sống riêng giống như nhiều nghệ sĩ cùng thời khác khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

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