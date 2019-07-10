Hồng Vân tâm sự nghẹn ngào nhân 100 ngày mất của Anh Vũ, Leon Vũ về nước đến mộ thắp hương cho bạn thân

Hậu trường 10/07/2019 15:17

Dòng tâm sự của nghệ sĩ Hồng Vân nhân 100 ngày mất của diễn viên Anh Vũ khiến nhiều người xúc động. Cô buồn vì kẹt lịch quay nên không thể đến làm lễ.

Đúng 100 ngày mất của Anh Vũ, bạn bè, người hâm mộ bày tỏ lòng tiếc thương với cố nghệ sĩ tài hoa. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ lại kỷ niệm lúc đàn em thân yêu còn sống kèm dòng tâm sự nghẹn ngào. Cô buồn vì kẹt lịch quay nên không thể đến thắp hương cho Anh Vũ.

"Bây giờ là 8 giờ 42 phút, 9 giờ là đến giờ cúng 100 ngày của Vũ nhưng chị không có mặt được vì kẹt lịch quay, có gì đó nghèn nghẹn, vĩnh biệt em tôi mặc dù vẫn không thể quen được cảm giác đã mất em, nhất là những khi đi quay như thế này”, Hồng Vân nghẹn ngào.

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Nghệ sĩ Hồng Vân tưởng nhớ đồng nghiệp nhân 100 ngày mất của anh - Ảnh: FBNV
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Cô là người lên tiếng kêu gọi mọi người góp tiền để đưa thi hài Anh Vũ về quê hương - Ảnh: Internet

Như đã hứa, tròn 100 ngày nghệ sĩ Anh Vũ mất, ca sĩ Leon Vũ đáp chuyến bay về Việt Nam thắp hương cho người bạn thân quá cố. Sau lễ cúng tại chùa, giọng ca hải ngoại ra mộ thắp hương, tưởng nhớ người đã khuất.

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Leon Vũ là người lo giấy tờ để đưa thi thể Anh Vũ về Việt Nam an nghỉ - Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ về nước và cùng người nhà cố nghệ sĩ làm lễ tại chùa - Ảnh: FBNV

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Anh đến thăm mộ thắp hương tưởng nhớ bạn thân - Ảnh: FBNV
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Bạn thân Andy cũng về nước dự lễ cúng 100 ngày mất của đàn anh - Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời vào ngày 1/4/2019 khi đang lưu diễn tại Mỹ. Để đưa thi hài của anh về quê hương an táng, rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đã đóng góp tiền bạc và công sức.

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Từ khóa:   ca sĩ Leon Vũ Hồng Vân nghệ sĩ Anh Vũ

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