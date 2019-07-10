Hồng Vân tâm sự nghẹn ngào nhân 100 ngày mất của Anh Vũ, Leon Vũ về nước đến mộ thắp hương cho bạn thân

Đúng 100 ngày mất của Anh Vũ, bạn bè, người hâm mộ bày tỏ lòng tiếc thương với cố nghệ sĩ tài hoa. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ lại kỷ niệm lúc đàn em thân yêu còn sống kèm dòng tâm sự nghẹn ngào. Cô buồn vì kẹt lịch quay nên không thể đến thắp hương cho Anh Vũ.

"Bây giờ là 8 giờ 42 phút, 9 giờ là đến giờ cúng 100 ngày của Vũ nhưng chị không có mặt được vì kẹt lịch quay, có gì đó nghèn nghẹn, vĩnh biệt em tôi mặc dù vẫn không thể quen được cảm giác đã mất em, nhất là những khi đi quay như thế này”, Hồng Vân nghẹn ngào.