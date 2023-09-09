Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'?

Hậu trường 09/09/2023 13:32

Việc Thanh Sơn và Khả Ngân công khai đón 'tin vui' khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Thời gian gần đây, Thanh Sơn - Khả Ngân được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền", mong 'phim giả tình thật' sau nhiều lần hợp tác đóng phim. Không chỉ khán giả mà phía cặp đôi cũng thường đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong phim lẫn ngoài đời càng khẳng định tin đồn hẹn hò là hoàn toàn có cơ sở.

Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'? - Ảnh 1
Thời gian gần đây, Thanh Sơn - Khả Ngân được người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền", mong 'phim giả tình thật' sau nhiều lần hợp tác đóng phim

Mới đây nhất, trên tài khoản cá nhân, Khả Ngân còn bất ngờ chia sẻ hình ảnh que thử thai có hai vạch cùng biểu cảm hạnh phúc bên Thanh Sơn. Kèm hình ảnh, nữ diễn viên còn chú thích rằng: "Chào Danh con". Ngay lập tức, rất nhiều cư dân mạng và cả dàn sao Việt như Tiến Luật, Bình An, Trần Phong,... đã gửi lời chúc mừng đến cả hai. Cứ ngỡ thêm 1 "thuyền" Vbiz đã chính thức nên duyên, hoá ra sự thật lại gây bất ngờ.

Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'? - Ảnh 2 
Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'? - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên tài khoản cá nhân, Khả Ngân còn bất ngờ chia sẻ hình ảnh que thử thai có hai vạch cùng biểu cảm hạnh phúc bên Thanh Sơn

Phía dưới bài đăng tải, Khả Ngân phải vội lên tiếng đính chính việc cô mang thai là một cảnh trong phim đang quay cùng Thanh Sơn. Người đẹp viết: "Ui, đó là trong phim cả nhà ơi. Tui chắc còn lâu vì còn ham chơi lắm các bác ơi". 

Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'? - Ảnh 4
Ngay lập tức, rất nhiều cư dân mạng và cả dàn sao Việt như Tiến Luật, Bình An, Trần Phong,... đã gửi lời chúc mừng đến cả hai

Trước đó khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Thanh Sơn cũng có câu trả lời rất tinh tế bằng cách dành nhiều lời khen ngợi cho Khả Ngân: "Ở một khía cạnh nào đó, khi được làm việc với Khả Ngân, Ngân đã dạy tôi khá nhiều điều, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội. Cô ấy khích lệ tôi chia sẻ nhiều hơn, vì có 1 khoảng thời gian tôi rất lười hoạt động trên mạng xã hội. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, hình ảnh của 2 người mới nhiều hơn".

Chuyện gì đây: Sau '5 lần 7 lượt' vướng tin đồn hẹn hò, Khả Ngân và Thanh Sơn bất ngờ đồng loạt thông báo có 'tin vui'? - Ảnh 5
Trước đó khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Thanh Sơn cũng có câu trả lời rất tinh tế bằng cách dành nhiều lời khen ngợi cho Khả Ngân

Về phía Khả Ngân cho biết, cô là người sống theo cảm xúc, không ngại công khai chuyện tình cảm khi bản thân thấy thoải mái. Mặc dù lên tiếng phủ nhận tình cảm nhưng dân tình vẫn đặt kỳ vọng 1000% vào cặp đôi này. 

Ngọt ngào từ phim đến đời thật nhưng Khả Ngân - Thanh Sơn vẫn chưa chính thức công khai 'thành đôi'

Ngọt ngào từ phim đến đời thật nhưng Khả Ngân - Thanh Sơn vẫn chưa chính thức công khai 'thành đôi'

Gần đây, Khả Ngân và Thanh Sơn không ít lần bị đồn phim giả tình thật vì thường đăng ảnh tình tứ, có nhiều cử chỉ thân mật ở cả trong phim lẫn ngoài đời.

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Từ khóa:   Khả Ngân - Thanh Sơn Khả Ngân Khả Ngân Thanh Sơn hẹn hò

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