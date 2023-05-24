Khả Ngân tiết lộ lý do không 'thi hoa hậu' nhưng khán giả chỉ chú ý đến em trai cô với chiếc visual đỉnh cao

Em trai Khả Ngân thu hút nhiều sự chú ý trong lúc chị gái đăng đàn tiết lộ chuyện đi thi hoa hậu.
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Khả Ngân được biết đến với danh xưng hot girl boxing. Sau nhiều năm chăm chỉ trao dồi kỹ năng diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp, cô dần ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Gần đây, cô lại càng được chú ý hơn nhờ diễn xuất tiến bộ trong phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia.
Trên trang cá nhân của Khả Ngân mới đây chia sẻ khoảnh khắc cô vô cùng hào hứng khi khoe em trai ruột đã cao vượt mặt cô. Nữ diễn viên vui vẻ nói thêm: "Khi thằng nhóc em giờ cao hơn mình cái đầu. Sao chiều cao đó không cho mình. Không thôi giờ đi thi hoa hậu rồi". Cậu em trai sở hữu ngoại hình vượt trội, chẳng hề kém cạnh chị gái của Khả Ngân gây chú ý lớn.
Việc Khả Ngân "tiếc nuối" trước chiều cao "khủng" của em trai đã thu hút sự chú ý từ phía một bộ phận khán giả. Ngoài ra, dự định thi hoa hậu của nữ diễn viên khiến cư dân mạng đặc biệt để tâm, bởi lẽ, nhan sắc của Khả Ngân từ lâu vốn được đánh giá không phải dạng vừa.
Em trai của Khả Ngân có tên thật là Tuấn Kiệt, cậu bé sinh năm 2007. Từ nhỏ, cậu bé đã sở hữu gương mặt thanh tú, hàng mi dài và những đường nét giống người chị nổi tiếng như tạc. Vào thời điểm vừa 13 tuổi, Tuấn Kiệt đã có chiều cao tương đương với 1m69 gần bằng chị gáil.
Sau bộ phim 11 tháng 5 ngày, Thanh Sơn và Khả Ngân lại hóa thân thành vợ chồng đầy ngọt ngào trong Gia đình mình vui bất thình lình khiến đông đảo khán giả vô cùng thích thú. Khả Ngân cũng được ghi nhận diễn xuất ngày một cải thiện hơn sau màn hóa thân vào nhân vật Trâm Anh.