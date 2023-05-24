Khả Ngân tiết lộ lý do không 'thi hoa hậu' nhưng khán giả chỉ chú ý đến em trai cô với chiếc visual đỉnh cao

Khả Ngân được biết đến với danh xưng hot girl boxing. Sau nhiều năm chăm chỉ trao dồi kỹ năng diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp, cô dần ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Gần đây, cô lại càng được chú ý hơn nhờ diễn xuất tiến bộ trong phim giờ vàng của đài truyền hình quốc gia.

Khả Ngân ngày càng được đánh giá cao về mặc diễn xuất.

Trên trang cá nhân của Khả Ngân mới đây chia sẻ khoảnh khắc cô vô cùng hào hứng khi khoe em trai ruột đã cao vượt mặt cô. Nữ diễn viên vui vẻ nói thêm: "Khi thằng nhóc em giờ cao hơn mình cái đầu. Sao chiều cao đó không cho mình. Không thôi giờ đi thi hoa hậu rồi". Cậu em trai sở hữu ngoại hình vượt trội, chẳng hề kém cạnh chị gái của Khả Ngân gây chú ý lớn.