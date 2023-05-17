Lộ 'hint' Thanh Sơn - Khả Ngân phim giả tình thật, bằng chứng rõ mồn một thế này thì cặp đôi hết đường phủ nhận

Với những hình ảnh hậu trường 'tình bể bình' vừa được đăng trên MXH, phen này Thanh Sơn - Khả Ngân không đường nào chối được tin đồn phim giả tình thật!

Thanh Sơn - Khả Ngân là một trong những cặp đôi ăn ý đang được cộng đồng mạng chú ý trên màn ảnh nhỏ thời gian gần đây. Sau dự án '11 tháng 5 ngày', cả hai tiếp tục nên duyên trong phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' đang nổi đình đám trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, những khoảnh khắc 'tình bể bình' của Thanh Sơn và Khả Ngân tại hậu trường 'Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình' khiến khán giả không khỏi nghi ngờ hai diễn viên đang trong mối quan hệ 'phim giả tình thật'. Cả hai lại có dịp hợp tác trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' Trước đó, ở phim '11 tháng 5 ngày', Thanh Sơn và Khả Ngân vào vai đôi tình nhân cũng rất ăn ý. Sau khi bộ phim đóng máy, họ thường xuyên có những tương tác trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng dấy lên tin đồn phim giả tình thật. Dù Thanh Sơn đã từng phủ nhận tin đồn này nhưng Khả Ngân lại úp mở về dự định ra Bắc làm việc khiến cõi mạng vẫn xôn xao không ngừng.

Thanh Sơn - Khả Ngân trong phim '5 tháng 11 ngày' Tái hợp trong 'Gia đình mình vui bất thình lình' đang phát sóng, cả hai bước lên một mối quan hệ mới khi sắm vai vợ chồng, không còn là đôi tình nhân như trước nữa. Và trong những ảnh hậu trường phim mà diễn viên viên Thanh Sơn vừa hé lộ, khán giả càng có lý do để "đẩy thuyền" bởi cả hai quá tình tứ bên nhau từ cử chỉ, ánh mắt mà nam diễn viên dành cho bạn diễn. Những hình ảnh này không hề được lên sóng mà là tương tác giữa 2 người bạn diễn ngoài đời khiến khán giả phải đặt ra nghi vấn liệu đây có phải là một cặp đôi 'phim giả tình thật'? Khoảnh khắc cả hai tình tứ trong hậu trường 'Gia đình mình vui bất thình lình' Nhiều người hâm mộ cho rằng dù theo dõi cặp đôi từ lâu và đây là lần đầu tiên thấy cả hai thân mật tại hậu trường. Thậm chí ở hậu trường phim ‘5 tháng 11 ngày', họ cũng không hề có phản ứng mạnh tới vậy.

Chia sẻ về lần hợp tác này với Thanh Sơn, nữ diễn viên cảm thấy khó tả khi nhận vai vợ chồng với Thanh Sơn. Khả Ngân đã phải rất cố gắng để thoát khỏi cái bóng Tuệ Nhi và nhập vai Trâm Anh - một vai diễn được đánh giá là khá thử thách với nữ diễn viên sinh năm 1997. Được biết, trước khi ghi hình, Khả Ngân phải hỏi đàn chị Lan Phương về kinh nghiệm "làm vợ" Thanh Sơn, đồng thời dành thời gian tập luyện, tương tác với bạn diễn. Nhờ nỗ lực của cả hai, khi lên sóng cặp đôi mau chóng nhận được sự chú ý của khán giả màn ảnh nhỏ. Cõi mạng xôn xao vì phản ứng quá thật của Thanh Sơn và Khả Ngân tại hậu trường Trong 'Gia đình mình vui bất thình lình', Thanh Sơn vào vai Danh, con trai út trong gia đình ông Toại (NSND Bùi Bài Bình). Anh đem lòng yêu Trâm Anh (Khả Ngân), một cô gái cá tính, có suy nghĩ hiện đại, là con gái của một gia đình giàu có. Ở những tập gần đây của phim, cặp đôi gặp “biến căng” khi Danh bị mẹ vợ mắng liên quan đến quyết định ở rể của anh. Phim đang đi đến chặng đường cuối, số phận của các nhân vật đang được khán giả vô cùng quan tâm. Cặp đôi đang là một trong những yếu tố hút phim nhất của 'Gia đình mình vui bất thình lình' Phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ. Ngoài những tranh cãi về nhân vật Hà (Lan Phương) thì bộ phim đang "hút khách" cũng nhờ một phần "hiệu ứng" của cặp đôi Thanh Sơn - Khả Ngân.

Ông Toại trong Gia đình mình vui bất thình lình: “Hồi xưa tôi đẹp trai lắm, từng phải mài răng để hóa thân nhân vật” NSND Bùi Bài Bình tâm sự kỷ niệm đóng các phim Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình, Nhà Tiên Tri trong buổi giao lưu với khán giả ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-hint-thanh-son-kha-ngan-phim-gia-tinh-that-bang-chung-ro-mon-mot-the-nay-thi-cap-doi-het-duong-phu-nhan-582936.html