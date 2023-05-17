Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải?

Tin tức giải trí 17/05/2023 10:42

Sắp tới, nhiều phim điện ảnh đình đám của Hollywood, cư dân mạng dự đoán đây là dấu hiệu chấm hết cho giai đoạn làm mưa làm gió phòng vé của 'Lật mặt 6'.

Tuy Lật mặt 6 đã bỏ xa các đối thủ như Con Nhót mót chồng và thậm chí là Vệ binh dải ngân hà, con cưng của Lý Hải hiện đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong suốt tuần qua, doanh thu của phim đang có dấu hiệu chững lại.

Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 1
 Suốt 1 tháng qua 'Lật mặt 6' đã giữ ngôi vương phòng vé tại các cụm rạp Việt Nam
Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 2
Lật Mặt 6 đã thu về 2 tỷ đồng trong 1 tháng ra rạp 

Đáng chú ý hơn, trong tuần tới, Lật mặt 6 tiếp tục đụng phải đối thủ nặng ký là Fast X ra rạp vào ngày 19/5. Đây là phần cuối của loạt phim ăn khách Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm). Phim điện ảnh này đã sản xuất được 9 phần và được yêu mến bởi khán giả toàn cầu suốt 2 thập niên qua.

Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 3
Fast & Furious có kinh phí lên đến 356 triệu USD và dàn sao khủng

Với thương hiệu Fast & Furious, mỗi phần kế tiếp đều phải lớn hơn và nhanh hơn. Đoạn trailer của Fast X đã cho thấy đây là phần phim chịu chơi với dàn sao hành động đình đám nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại cùng các pha hành động "phi logic" đã làm nên thương hiệu. Về phần mới Fast X, kinh phí sản xuất lên tới 340 triệu USD, tiệm cận ngân sách 356 triệu USD của bom tấn Avengers: Endgame (2019) đến từ Marvel và được xếp vào những dự án điện ảnh đắt đỏ trong lịch sử.

Nhiều nhân vật cũ từ phần trước sẽ trở lại, đáng chú ý là sự xuất hiện của Dwayne "The Rock" Johnson trong vai Luke Hobbs. Thông tin khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi trước đó nam diễn viên đã tuyên bố không tái xuất trong thương hiệu Fast & Furious sau những mâu thuẫn với Vin Diesel.

Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 4
 Tạo hình cực ngầu của Jason Mamoa trong vai Dante

Fast X cũng không quên gìn giữ thứ đặc sản đã làm nên thương hiệu là đua xe và gia đình. Phần phim mới sẽ chào đón một thành viên quan trọng là mẹ của Dominic Toretto (Vin Diesel), đồng thời những hình ảnh về nhân vật của Paul Walker cũng được chiếu lại nhằm tôn vinh di sản tài tử quá cố.

Sau Fast X, đối thủ không kém phần nguy hiểm là Nàng tiên cá phiên bản live-action của Disney sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 22/5. Dù đã có quãng thời gian Nàng tiên cá Live-action gây nhiều xôn xao do tạo hình của nữ chính, nhưng đến nay, đây vẫn là bộ phim chủ chốt của nhà Disney trong năm 2023 và gây được tiếng vang lớn.

Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 5
Màn trình diễn ca khúc chủ đề đầy tuyệt vời của Halle Bailey 

Mặc cho những chê bai ban đầu về tạo hình, sau buổi chiếu sớm tại Mỹ, phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Mới đây nhất, màn trình diễn "Part of Your World" của Halle Bailey (thủ vai công chúa Ariel) tại Disneyland đã chinh phục khán giả nhờ giọng hát nội lực.

Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải? - Ảnh 6
Một phân cảnh thơ mộng trong Nàng tiên cá Live-Action 

Việc Lật mặt 6 duy trì phong độ cao trong thời gian dài, thậm chí đã lấn át bom tấn Vệ binh dải ngân hà của Marvel quả thực là một thành tích đáng nể. Tuy nhiên hai đối thủ tiếp theo là Fast XNàng tiên cá 2023 được dự đoán sẽ khiến Lật mặt 6 khó lòng giữ được phong độ hiện tại, dù sao con cưng của Lý Hải cũng đã công chiếu được khoảng 1 tháng và đã tới lúc nhường sân chơi cho những bom tấn mới.

Thái độ của Lý Hải trước nghi vấn Trấn Thành 'tạo drama' lấn án Lật Mặt 6

Thái độ của Lý Hải trước nghi vấn Trấn Thành 'tạo drama' lấn án Lật Mặt 6

Hôm nay Lật Mặt 6 của Lý Hải có suất chiếu sớm đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lật Mặt 6 Doanh thu của Lật Mặt 6 tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 25 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43