Một bom tấn mới sắp đổ bộ dự đoán soán ngôi 'Lật mặt 6' của Lý Hải?

Sắp tới, nhiều phim điện ảnh đình đám của Hollywood, cư dân mạng dự đoán đây là dấu hiệu chấm hết cho giai đoạn làm mưa làm gió phòng vé của 'Lật mặt 6'.

Tuy Lật mặt 6 đã bỏ xa các đối thủ như Con Nhót mót chồng và thậm chí là Vệ binh dải ngân hà, con cưng của Lý Hải hiện đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong suốt tuần qua, doanh thu của phim đang có dấu hiệu chững lại. Suốt 1 tháng qua 'Lật mặt 6' đã giữ ngôi vương phòng vé tại các cụm rạp Việt Nam Lật Mặt 6 đã thu về 2 tỷ đồng trong 1 tháng ra rạp Đáng chú ý hơn, trong tuần tới, Lật mặt 6 tiếp tục đụng phải đối thủ nặng ký là Fast X ra rạp vào ngày 19/5. Đây là phần cuối của loạt phim ăn khách Fast & Furious (Quá nhanh quá nguy hiểm). Phim điện ảnh này đã sản xuất được 9 phần và được yêu mến bởi khán giả toàn cầu suốt 2 thập niên qua.

Fast & Furious có kinh phí lên đến 356 triệu USD và dàn sao khủng Với thương hiệu Fast & Furious, mỗi phần kế tiếp đều phải lớn hơn và nhanh hơn. Đoạn trailer của Fast X đã cho thấy đây là phần phim chịu chơi với dàn sao hành động đình đám nhất Hollywood ở thời điểm hiện tại cùng các pha hành động "phi logic" đã làm nên thương hiệu. Về phần mới Fast X, kinh phí sản xuất lên tới 340 triệu USD, tiệm cận ngân sách 356 triệu USD của bom tấn Avengers: Endgame (2019) đến từ Marvel và được xếp vào những dự án điện ảnh đắt đỏ trong lịch sử. Nhiều nhân vật cũ từ phần trước sẽ trở lại, đáng chú ý là sự xuất hiện của Dwayne "The Rock" Johnson trong vai Luke Hobbs. Thông tin khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi trước đó nam diễn viên đã tuyên bố không tái xuất trong thương hiệu Fast & Furious sau những mâu thuẫn với Vin Diesel.

Tạo hình cực ngầu của Jason Mamoa trong vai Dante Fast X cũng không quên gìn giữ thứ đặc sản đã làm nên thương hiệu là đua xe và gia đình. Phần phim mới sẽ chào đón một thành viên quan trọng là mẹ của Dominic Toretto (Vin Diesel), đồng thời những hình ảnh về nhân vật của Paul Walker cũng được chiếu lại nhằm tôn vinh di sản tài tử quá cố. Sau Fast X, đối thủ không kém phần nguy hiểm là Nàng tiên cá phiên bản live-action của Disney sẽ công chiếu tại Việt Nam vào ngày 22/5. Dù đã có quãng thời gian Nàng tiên cá Live-action gây nhiều xôn xao do tạo hình của nữ chính, nhưng đến nay, đây vẫn là bộ phim chủ chốt của nhà Disney trong năm 2023 và gây được tiếng vang lớn. Màn trình diễn ca khúc chủ đề đầy tuyệt vời của Halle Bailey Mặc cho những chê bai ban đầu về tạo hình, sau buổi chiếu sớm tại Mỹ, phim nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình. Mới đây nhất, màn trình diễn "Part of Your World" của Halle Bailey (thủ vai công chúa Ariel) tại Disneyland đã chinh phục khán giả nhờ giọng hát nội lực. Một phân cảnh thơ mộng trong Nàng tiên cá Live-Action Việc Lật mặt 6 duy trì phong độ cao trong thời gian dài, thậm chí đã lấn át bom tấn Vệ binh dải ngân hà của Marvel quả thực là một thành tích đáng nể. Tuy nhiên hai đối thủ tiếp theo là Fast X và Nàng tiên cá 2023 được dự đoán sẽ khiến Lật mặt 6 khó lòng giữ được phong độ hiện tại, dù sao con cưng của Lý Hải cũng đã công chiếu được khoảng 1 tháng và đã tới lúc nhường sân chơi cho những bom tấn mới.

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