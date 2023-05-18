Khả Ngân lên tiếng phẩn hồi sau loạt bằng chứng 'phim giả tình thật' với bạn diễn Thanh Sơn

Truyền thông ngày 17/5 vừa đưa tin loạt bằng chứng cho rằng Khả Ngân 'phim giả tình thật' với bạn diễn Thanh Sơn. Nữ diễn viên sau khi nghe tin cũng có động thái phản hồi gây chú ý!

Khả Ngân (tên thật Trần Thị Kim Ngân) được biết đến là một Hot girl xinh xắn và người mẫu ảnh trước khi bước chân vào con đường diễn viên. Vào năm 2018 Khả Ngân khẳng định mình trong bộ phim “ Hậu Duệ Mặt Trời” phiên bản Việt. Bộ phim nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng về cả nội dung phim lẫn diễn xuất của diễn viên chính. Khả Ngân được biết đến như một Hotgirl trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp như hiện tại, cô có vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười khả ái. Tuy nhiên không dừng lại ở đó cô nàng tiếp tục tạo được tiếng vang khi tham gia bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình và ''sánh đôi'' cùng nam diễn viên Thanh Sơn, cũng vào lúc này cả hai bị dính tin đồn hẹn hò.

Được biết Thanh Sơn và Khả Ngân được đánh giá là ''người tình màn ảnh nhỏ'' của nhau trong những năm gần đây nhờ sự kết hợp ăn ý của ca hai. Sau thành công của bộ phim 11 tháng 5 ngày cả hai tiếp tục mối ''nhân duyên'' trong bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình cùng với những diễn viên gạo cội khác như NSND Bùi Bài Bình, NSND Lan Hương, Lan Phương, Doãn Quốc Đam,... Khả Ngân vào vai cô gái sành điệu nhất Gia đình mình vui bất thình lình Sự chú ý của dân tình mình dành cho bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình chưa ''hạ nhiệt'' thì tin đồn nữ diễn viên Khả Ngân và bạn diễn Thanh Sơn ''phim giả tình thật'' bắt đầu được lan truyền rộng rãi cùng một số bằng chứng được cho là cả hai đang hẹn hò yêu đương.

Hình ảnh thân thiết trên phim trường khiến cặp đôi bị cho là đang ''phim giả tình thật'' Tuy nhiên mới đây nữ diễn viên cũng đã có động thái nói về tin đồn này trước phóng viên báo chí: "Trước hết, tôi thấy hạnh phúc vì sự kết hợp của tôi và anh Thanh Sơn được khán giả đón nhận. Tôi cảm thấy khá vui bởi mọi người yêu quý nhân vật nên mới tin vào chuyện tình cảm trong phim mà "đẩy thuyền" chúng tôi đến tận bây giờ. Bên cạnh đó, tôi cũng rất quý khán giả vì họ không nói quá sự thật hay làm điều gì khiến tôi khó chịu". Khả Ngân chia sẻ tại buổi cống bố phim Bác sĩ hạnh phúc sắ sắp ra mắt Đồng thời Khả Ngân còn cho biết bản thân hoàn toàn chỉ xem Thanh Sơn là một người bạn diễn và đồng nghiệp ''ăn ý'' trong nghề. Cô cũng chia sẻ vui rằng bản thân mình bị ''chai lì cảm xúc'' với Thanh Sơn vì cả hai đóng cặp quá nhiều từ phim này sang phim khác. Nữ diễn viên cũng khẳng định rằng khi nào có tình yêu cô chắc chắn sẽ công khai đến quý vị khán giả. Khả Ngân và Thanh Sơn hiện vẫn đang là ''cặp đôi cùng tiến'' trong những bộ phim Khả Ngân cho biết sự ủng hộ của khán giả là động lực để cô không ngừng phấn đấu trong sự nghiệp. Người đẹp cũng tiết lộ trong bộ phim Bác sĩ hạnh phúc sắp phát hành, cô có phần áp lực khi vào vai bác sĩ. Mặc dù trước đây Khả Ngân cũng từng diễn vai nữ chính là bác sĩ trong phim Hậu duệ mặt trời phiên bản Việt nhưng cô thừa nhận rằng vai này mình đã thể hiện chưa hoàn hảo bởi khi đó bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Vai diễn trong 'phim giờ vàng' cứu cả sự nghiệp diễn xuất của Khả Ngân Khả Ngân đang có những cải thiện đáng kể trong diễn xuất với vai Trâm Anh và được khán giả đón nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kha-ngan-len-tieng-phan-hoi-sau-loat-bang-chung-phim-gia-tinh-that-voi-ban-dien-thanh-son-583119.html