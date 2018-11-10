Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột

Hậu trường 10/11/2018 11:25

Câu chuyện tình yêu và hôn nhân đặc biệt như truyện cổ tích của nghệ sĩ Như Quỳnh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết đậm chất Á Đông, nghệ sĩ nhân dân (NSND) Như Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua rất nhiều vai diễn ấn tượng. Là một diễn viên tài năng, sau nhiều năm làm nghệ thuật bà đã xây dựng cho mình số lượng vai diễn đồ sộ, cùng nhiều giải thưởng danh giá cả trong và ngoài nước.

Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột - Ảnh 1
NSND Như Quỳnh thời trẻ - Ảnh: Internet

Không chỉ thành công trên con đường sự nghiệp, nghệ sĩ Như Quỳnh còn có mối tình đẹp cùng cuộc hôn nhân đặc biệt bên người chồng nhiếp ảnh tài hoa.

Nữ nghệ sĩ xinh đẹp và tài năng xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo vào năm 1980. Tuy nhiên, ít người biết rằng, trước khi đến với ông xã bà đã có người yêu. Cả hai quen nhau 5 năm và có ý định tiến đến hôn nhân. Thậm chí, hai bên gia đình cũng đã trầu cau dạm ngõ. Tuy nhiên, người con trai ấy vì tham vọng phát triển sự nghiệp nên đã sang Mỹ bỏ lại lời thề hẹn trăm năm.

Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột - Ảnh 2
Nghệ sĩ Như Quỳnh và chị gái cùng lấy hai anh em ruột trong một gia đình - Ảnh: Internet

Chuyện tình cảm không thành, nghệ sĩ Như Quỳnh bị sốc và trầm cảm trong một thời gian dài. Lúc này, nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo thường xuyên ở bên cạnh, chăm sóc động viên và hai người nảy sinh tình cảm từ đó.

Chia sẻ trên Gia đình và Xã hội, NSND Như Quỳnh tiết lộ thêm, ngày đó không ai nghĩ hai người sẽ yêu nhau vì chị gái ruột của bà đã kết hôn với anh trai của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo - đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn. Thế nhưng, duyên phận an bài, cả hai quen nhau và kết hôn.

Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột - Ảnh 3
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo là con trai út trong một gia đình nhà buôn có 4 anh em ở Tam Kỳ - Ảnh: Internet

Sau gần 40 năm chung sống, bà đã xây dựng hôn nhân hạnh phúc bên chồng, nuôi dạy hai cô con gái lớn, thành đạt khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp nhưng bước qua tuổi 64, nữ nghệ sĩ cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình yên hiện tại.

Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột - Ảnh 4
Gần 40 năm chung sống, nữ nghệ sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình yêu và hôn nhân đặc biệt của mình - Ảnh: Internet
Chuyện đời ly kỳ như phim của nghệ sĩ Như Quỳnh, 2 chị em ruột cưới 2 anh em ruột - Ảnh 5
Hiện tại, khán giả vẫn thấy nghệ sĩ Như Quỳnh xuất hiện trên truyền hình với những vai diễn phù hợp - Ảnh: Internet
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Từ khóa:   nghệ sĩ Như Quỳnh NSND Như Quỳnh sao Việt

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