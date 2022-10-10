Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt

Hậu trường 10/10/2022 10:21

Chỉ với 3 từ ngắn ngủi nhưng với Anh Tú chỉ từng đó là đủ nói lên tình yêu anh dành cho Diệu Nhi là lớn đến ra sao.

Trong ngày hôm nay (10/10) sẽ diễn ra lễ cưới của một trong những cặp đôi hot nhất Vbiz đó chính là Anh Tú và Diệu Nhi. Cũng giống như những cặp vợ chồng sắp cưới khác, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm của mình trong ngày trọng đại một cách riêng biệt để khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc nhất và đó cũng chính là điều mà Anh Tú đã làm vào rạng sáng nay.

Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt - Ảnh 1
Cặp đôi vàng của showbiz sắp sửa về chung 1 nhà với nhau - Ảnh: Internet 

Cụ thể vào lúc 0h ngày hôm nay (10/10), nam diễn viên điển trai đã gửi đến bà xã tương lai một món quà bất ngờ nho nhỏ trước giờ khắc trọng đại của cả hai khi viết lên trang cá nhân của mình với dòng chữ ''Anh yêu em''. 

Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt - Ảnh 2
Anh Tú nhắn nhủ ngọt ngào đến Diệu Nhi - Ảnh: Chụp màn hình 

Mặc dù chỉ với 3 từ nhưng theo một số netizen chỉ cần có vậy thôi cũng là đủ để họ biết tình cảm mà anh dành cho Diệu Nhi là lớn đến ra sao. Thậm chí một số bộ phận netizen còn trêu chọc Anh Tú: ''Đúng là người sắp có vợ có khác, nói chuyện cứ bị ngắn gọn dễ hiểu như này mới là đàn ông đáng để yêu''. 

Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt - Ảnh 3
 Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt - Ảnh 4
Loạt ảnh fan hâm mộ tỏ ra ganh tị với Diệu Nhi khi có một anh chồng quá là ngọt ngào - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đó vào tối ngày 9/10, Anh Tú - Diệu Nhi tổ chức bữa tiệc độc thân sự góp mặt của nhiều sao Việt như Trấn Thành, Hải Triều, BB Trần, Jun Phạm, Sĩ Thanh...Trong buổi tiệc, Anh Tú hạnh phúc nói: "Ngày hôm nay con và bé Nhi rất vui khi có đầy đủ anh chị em, bạn bè đồng nghiệp đã có mặt tại đây, mặc dù đường khá xa xôi. Ngày hôm nay chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ muốn dành tặng mọi người, ngày mai mới là tiệc chính".

Hé lộ quà cưới siêu độc đáo của Anh Tú - Diệu Nhi khiến khách mời đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác

Hé lộ quà cưới siêu độc đáo của Anh Tú - Diệu Nhi khiến khách mời đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác

Anh Tú và Diệu Nhi đã chuẩn bị cho tiệc cưới nhiều năm chờ đợi của mình hết sức chu đáo. Đặc biệt, các khách mời được cặp đôi tặng quà hết sức thú vị.

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