Chuẩn chất trai chuẩn bị có vợ 'ngắn gọn xúc tích', Anh Tú với 3 chữ ngắn gọn gửi tới bà xã khiến netizen phát sốt không ngớt

Trong ngày hôm nay (10/10) sẽ diễn ra lễ cưới của một trong những cặp đôi hot nhất Vbiz đó chính là Anh Tú và Diệu Nhi. Cũng giống như những cặp vợ chồng sắp cưới khác, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm của mình trong ngày trọng đại một cách riêng biệt để khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc nhất và đó cũng chính là điều mà Anh Tú đã làm vào rạng sáng nay.

Cặp đôi vàng của showbiz sắp sửa về chung 1 nhà với nhau - Ảnh: Internet

Cụ thể vào lúc 0h ngày hôm nay (10/10), nam diễn viên điển trai đã gửi đến bà xã tương lai một món quà bất ngờ nho nhỏ trước giờ khắc trọng đại của cả hai khi viết lên trang cá nhân của mình với dòng chữ ''Anh yêu em''.