Dòng chia sẻ mới đây của stylist Pông Chuẩn về chuyện "thâm cung bí sử" của Cường Đô la và Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng phấn khích.

Trên trang cá nhân, stylist Pông Chuẩn vừa đăng tải ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Trong ảnh, mỹ nhân họ Đàm ngọt ngào tựa vào vai chàng doanh nhân phố núi. Kèm theo đó, Pông Chuẩn còn viết status chia sẻ về chuyện tình yêu ít ai biết của cặp đôi. Sau vô số mối tình ồn ào, Cường Đô la đã tìm được bến đỗ hạnh phúc - Ảnh: FBNV Mở đầu bài viết, Pông Chuẩn nói về tình yêu của bạn thân bằng những lời khen "có cánh". Tình cảm chân thành cặp đôi dành cho nhau khiến cô vô cùng ngưỡng mộ.

"Mình ít khi ngưỡng mộ tình yêu của cặp đôi nào. Nhất là khi mà giữa vô số những tình yêu rất đẹp rồi cũng tới hồi chia tay... Nhưng kể từ lúc chứng kiến 2 người này yêu nhau... theo 1 cách nào đấy mình thấy tình cảm họ dành cho nhau thật chân thành... Không ít người đang thầm nghĩ để xem được bao lâu... mình thì nghĩ bao lâu có gì đâu quan trọng, quan trọng là lúc ở bên nhau đã dành cho nhau được những gì, trải qua điều gì và vui vẻ bao nhiêu", cô viết. Stylist Pông Chuẩn chia sẻ điều đặc biệt về tình yêu dễ thương của bạn thân - Ảnh: FBNV Tiếp đó, nữ stylist khiến cộng đồng mạng phấn khích khi "bóc phốt" một vài thói quen ít ai biết của cặp đôi: "Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là 1 hành trình. Sự thật ít ai biết về sở thích rúc vào nách vợ ngủ của chủ tịch. Và những bài nhạc chế bất hủ mỗi sáng thức dậy của anh, những tiếng la hét xin tiền vợ mua xe cả khách sạn nghe thấy và nhiều chuyện khác ai muốn biết inbox mình kể cho nghe. Còn con vợ lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ chồng, nhưng đi xa 1 tí hở ra là chồng tao thế nọ chồng tao thế kia, kể với cái giọng chết mê nhưng về nhà vẫn cứ tỏ ra là lạnh lùng chanh sả".

Không chỉ chứng kiến những kỷ niệm yêu của bạn thân, nữ stylist còn là người chịu trách nhiệm về ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang. Cô cho biết thêm: “Rồi cũng sắp tới ngày cưới... cưới nó mà như cưới mình. Đợi cưới xong mình sẽ làm 1 tờ sớ 16482927493 từ kể tội sau. Mục đích chính của status này chỉ để up cái hình... hình cưới gia đình này chả có gì, áo quần cũng không lộng lẫy xa hoa, đai mân siêu xe cũng không nốt, chỉ có cái tình trong từng bức hình thì nhiều. Tháng 7, tháng rất mệt vì là tháng đám cưới anh Tràng chị Cương". Ngay khi đọc được bài chia sẻ của bạn thân, Cường Đô la và Đàm Thu Trang lần lượt để lại bình luận. Chàng doanh nhân phố núi vô cùng thảng thốt: "Trời đất, cô Pông chán sống rồi phải hông nè?", lập tức mỹ nhân xứ Lạng bày tỏ sự quan ngại thay cho bạn thân: "Rồi xong. Chúc mừng mày". Cường Đô la và Đàm Thu Trang để lại bình luận bất ngờ - Ảnh: FBNV Hiện tại, vợ chồng “Đại gia phố núi” đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Thiệp cưới cũng được cặp đôi gửi đến tận tay khách mời. Được biết, hôn lễ tổ chức vào ngày 28/7 tại TP. Hồ Chí Minh.

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