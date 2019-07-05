Lý do 'bất đắc dĩ' khiến đám cưới Cường Đô la không thể phục vụ trẻ em dưới 5 tuổi

Sau khi để lộ thiệp cưới, những chủ đề xoay quanh hôn lễ của Cường Đô la và Đàm Thu Trang đang được dư luận bàn tán sôi nổi.

Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng thiệp cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang cũng đã được hé lộ. Hình ảnh này được một người bạn thân của đôi "trai tài gái sắc" đăng tải và nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Thiệp mời đã được gửi đến tay bạn bè của cô dâu và chú rể - Ảnh: Internet Có thể thấy, thiệp cưới của "đại gia phố núi" được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng với màu chủ đạo xanh - trắng. Theo thông tin được ghi trên thiệp, lễ cưới sẽ được tổ chức vào một ngày chủ nhật đẹp trời của tháng 7, tại trung tâm tiệc cưới sang trọng từng được nhiều nghệ sĩ lựa chọn. Ảnh cưới cũng được cặp đôi tiết lộ cách đây không lâu - Ảnh: FBNV Chủ nhân tiệc cưới đã đưa ra yêu cầu dành cho khách mời là phải mang thiệp cưới, hạn chế thiết bị điện tử và không mang theo trẻ dưới 5 tuổi.

Việc không phục vụ trẻ dưới 5 tuổi tại hôn lễ tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nói về vấn đề này, phía Đàm Thu Trang vừa lên tiếng giải thích. Lý do đại diện chân dài xứ Lạng đưa ra là vì lễ cưới được trang trí nhiều thiết bị và phía nhà hàng không đủ người để quản lý chu đáo, đặc biệt là khi có trẻ em dưới 5 tuổi. Thế nên vì an toàn của các bé, cặp đôi đưa ra yêu cầu "bất đắc dĩ" này. Đàm Thu Trang tiết lộ mẫu váy cưới mà cô lựa chọn - Ảnh: FBNV Trước đó, cặp đôi cũng khoe váy cưới và ảnh cưới khiến công chúng phấn khích. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại của đời mình, Cường Đô la và Đàm Thu Trang sắp xếp tỉ mỉ mọi khâu từ váy áo, nhẫn cưới, giày... vì muốn tất cả phải thật hoàn hảo.

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