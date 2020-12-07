Chồng đại gia khoe Phan Như Thảo đã giảm nhiều kg, nhìn vóc dáng hiện tại của cô nàng mà ngỡ ngàng

Xuất hiện tại sự kiện thời trang tối 6/12, Phan Như Thảo thu hút sự chú ý của truyền thông khi diện đầm sát nách, tự tin khoe dáng trên thảm đỏ.

Hiện tại, Phan Như Thảo đã gần như rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí Việt. Tuy nhiên cô vẫn có sức hút riêng với truyền thông và công chúng mỗi khi xuất hiện.

Tối 6/12, Phan Như Thảo gây chú ý khi đến tham dự tuần lễ thời trang. Đây là lần hiếm hoi bà xã đại gia Đức An tham gia sự kiện của giới giải trí kể từ khi kết hôn và sinh con.

Hình ảnh mới nhất của Phan Như Thảo sau thời gian giảm cân - Ảnh: Internet

Diện đầm sát nách thanh lịch, Phan Như Thảo nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc rạng rỡ. Cô còn khéo léo sử dụng dây lưng da để giúp vòng eo trông thanh mảnh hơn.

Cô tự tin tạo dáng trước ống kính - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Phan Như Thảo luôn trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Cô bị chê ngày càng "phát tướng" vì vóc dáng thay đổi, mặt vỡ nét do tăng cân. Cựu người mẫu từng chia sẻ, cô đã nỗ lực nhiều lần để giảm cân nhưng bất thành. Một phần nguyên nhân là vì ông xã Đức An nấu ăn quá ngon.

Phan Như Thảo và đại gia Đức An đang sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, đại gia Đức An khoe bà xã chuẩn bị khai trương chuỗi hệ thống kinh doanh tại Đà Lạt. Anh cũng tiết lộ Phan Như Thảo đã giảm được khá nhiều kg.

Đại gia Đức An chia sẻ: "Dạo này Thảo sụt cân cũng hơi nhiều, anh thì vẫn ngoan, gia đình vui vẻ hạnh phúc như xưa. Anh nghĩ có lẽ bận công việc quá không có thì giờ ăn ngập mặt như xưa. Anh cũng thấy thương nhưng trẻ phải chịu khó làm việc hết mình và thử thách bản thân. Tuy bận nhưng Thảo cũng rất vui, không bị stress".

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