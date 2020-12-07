Hiếm lắm mới thấy Hari Won mặc sexy, váy khoét sâu hun hút lộ ngực gợi cảm khó cưỡng

Khác với phong cách ăn mặc kín đáo thường thấy, Hari Won diện đồ gợi cảm dự sự kiện và nhận được vô số lời ngợi khen.

Xinh đẹp và tài năng, ca sĩ Hari Won nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả cả nước. Cô thường được khen ngợi bởi phong cách thời trang tinh tế, kín đáo mỗi khi xuất hiện tại sự kiện hay lên sóng truyền hình.

Thế nhưng mới đây, bà xã Trấn Thành gây bất ngờ bởi cách chọn trang phục táo bạo. Đây là lần hiếm hoi cô nàng thử sức với những "bộ cánh" gợi cảm đến vậy.

Lần xuất hiện mới nhất của Hari Won tại sự kiện thời trang lớn - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh được chia sẻ, Hari Won trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa qua vai khoe nhan sắc tươi trẻ. Nhưng điểm khiến mọi người đặc biệt chú ý là bộ trang phục vô cùng sexy của cô. Diện đầm trắng tinh tế với phần cổ khoét sâu, vợ Trấn Thành để lộ vòng 1 nóng bỏng trước ống kính. Chiếc đầm được thiết kế 2 dây còn giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh, trắng ngần của nữ ca sĩ.

Cô được khen ngợi hết lời khi diện trang phục gợi cảm tại sự kiện - Ảnh: Internet

Cô còn chuẩn bị khẩu trang để giữ an toàn trước dịch bệnh - Ảnh: Internet

Cô nhận được nhiều lời khen của công chúng khi ngày càng xinh đẹp và gợi cảm. Hari Won được xem là một trong những "người đẹp không tuổi" của Vbiz. Dù đã bước sang tuổi U40 nhưng nhan sắc và vóc dáng của cô vẫn khiến nhiều đàn em kém tuổi trầm trồ. Nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng lên hương nhan sắc sau khi kết hôn với Trấn Thành.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi quyền lực của showbiz Việt hiện nay - Ảnh: FB

Bước vào làng giải trí với vai trò ca sĩ, nhưng thời gian gần đây, Hari Won lại hoạt động rầm rộ ở vai trò người dẫn chương trình. Với lối dẫn tự nhiên, hoạt ngôn, bà xã Trấn Thành nhận được tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-lam-moi-thay-hari-won-mac-sexy-vay-khoet-sau-hun-hut-lo-nguc-goi-cam-kho-cuong-389295.html