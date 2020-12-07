Quý Bình sắp kết hôn với bạn gái đại gia, lộ cả thiệp cưới có ngày giờ cụ thể?

Sau thời gian dài hẹn hò, diễn viên Quý Bình và bạn gái doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền sẽ "về chung nhà" vào ngày 12/12.

Thông tin Quý Bình hẹn hò với bạn gái doanh nhân giàu có được lan truyền rầm rộ từ đầu năm 2019. Tuy nhiên vốn là người sống khép kín, nam diễn viên hiếm khi hé lộ chuyện tình cảm với công chúng.

Bất ngờ mới đây, thông tin diễn viên Quý Bình chuẩn bị làm đám cưới được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự quan tâm của mọi người. Thiệp cưới của anh và bạn gái doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cũng bị rò rỉ.

Sau lễ cưới vào ngày 12/12, cặp đôi sẽ đãi khách tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên thiệp, hôn lễ của diễn viên "Người bất tử" được tổ chức vào ngày 14/12 tại một trung tâm tiệc cưới lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Vì muốn giữ sự riêng tư, cặp đôi tổ chức đám cưới ấm cúng, thắt chặt an ninh.

Trước đó, ngày 12/12, hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Vợ sắp cưới của diễn viên Quý Bình tên Nguyễn Ngọc Tiền, là tổng giám đốc của một công ty bất động sản.

Nam diễn viên hiếm khi đăng ảnh bạn gái lên mạng - Ảnh: FB

Quý Bình sinh năm 1983 tại Hóc Môn trong một gia đình có đông anh chị em. Anh từng là gương mặt quen thuộc của khán giả khi tham gia hàng loạt vai diễn lớn trong cả phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên những năm gần đây, Quý Bình dần vắng bóng ở màn ảnh Việt và lấn sân sang kinh doanh.

Hé lộ diện mạo vợ sắp cưới của Quý Bình - Ảnh: Internet

Về chuyện tình cảm, Quý Bình từng có chuyện tình nhiều năm với diễn viên Lê Phương. Sau khi "đường ai nấy đi", anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Sau đó, nam diễn viên từng vướng nghi án hẹn hò với Minh Hằng và Tố My, nhưng anh đã phủ nhận.

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