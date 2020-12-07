Quý Bình sắp kết hôn với bạn gái đại gia, lộ cả thiệp cưới có ngày giờ cụ thể?

Hậu trường 07/12/2020 15:07

Sau thời gian dài hẹn hò, diễn viên Quý Bình và bạn gái doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền sẽ "về chung nhà" vào ngày 12/12.

Thông tin Quý Bình hẹn hò với bạn gái doanh nhân giàu có được lan truyền rầm rộ từ đầu năm 2019. Tuy nhiên vốn là người sống khép kín, nam diễn viên hiếm khi hé lộ chuyện tình cảm với công chúng.

Bất ngờ mới đây, thông tin diễn viên Quý Bình chuẩn bị làm đám cưới được chia sẻ rầm rộ và nhận được sự quan tâm của mọi người. Thiệp cưới của anh và bạn gái doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền cũng bị rò rỉ.

dien vien quy binh ket hon

dien vien quy binh ket hon 1
Sau lễ cưới vào ngày 12/12, cặp đôi sẽ đãi khách tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 14/12 - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên thiệp, hôn lễ của diễn viên "Người bất tử" được tổ chức vào ngày 14/12 tại một trung tâm tiệc cưới lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Vì muốn giữ sự riêng tư, cặp đôi tổ chức đám cưới ấm cúng, thắt chặt an ninh.

Trước đó, ngày 12/12, hôn lễ sẽ được tổ chức tại nhà riêng. Vợ sắp cưới của diễn viên Quý Bình tên Nguyễn Ngọc Tiền, là tổng giám đốc của một công ty bất động sản.

dien vien quy binh ket hon 2
Nam diễn viên hiếm khi đăng ảnh bạn gái lên mạng - Ảnh: FB

Quý Bình sinh năm 1983 tại Hóc Môn trong một gia đình có đông anh chị em. Anh từng là gương mặt quen thuộc của khán giả khi tham gia hàng loạt vai diễn lớn trong cả phim điện ảnh và truyền hình. Tuy nhiên những năm gần đây, Quý Bình dần vắng bóng ở màn ảnh Việt và lấn sân sang kinh doanh.

dien vien quy binh ket hon 3

dien vien quy binh ket hon 4
Hé lộ diện mạo vợ sắp cưới của Quý Bình - Ảnh: Internet

Về chuyện tình cảm, Quý Bình từng có chuyện tình nhiều năm với diễn viên Lê Phương. Sau khi "đường ai nấy đi", anh vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người cũ. Sau đó, nam diễn viên từng vướng nghi án hẹn hò với Minh Hằng và Tố My, nhưng anh đã phủ nhận.

Đăng ảnh con trai, Hà Hồ khoe Subeo ra dáng thanh niên, điển trai và cao gần bằng mẹ

Đăng ảnh con trai, Hà Hồ khoe Subeo ra dáng thanh niên, điển trai và cao gần bằng mẹ

Đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận con trai Subeo đã trưởng thành, ra dáng thanh niên cao lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Quý Bình vợ Quý Bình Quý Bình kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026