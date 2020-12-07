Đăng ảnh con trai, Hà Hồ khoe Subeo ra dáng thanh niên, điển trai và cao gần bằng mẹ

Đến ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng thừa nhận con trai Subeo đã trưởng thành, ra dáng thanh niên cao lớn.

Subeo là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Dù ba mẹ ruột là Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã tìm được hạnh phúc mới sau khi "đường ai nấy đi", nhưng cả hai vẫn làm tròn trách nhiệm với quý tử.

Cuộc sống của Subeo được công chúng rất quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp chung với Subeo lên trang cá nhân. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng và nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận.

Vẻ ngoài cao lớn của Subeo khiến nhiều người bất ngờ. Dù chỉ mới 10 tuổi, nhưng quý tử nhà "đại gia phố núi" Cường Đô la đã cao gần bằng mẹ. Ngay cả Hà Hồ cũng không khỏi bất ngờ khi cậu quý tử cao đến vai mình: "Em thành thanh niên rồi".

Subeo cao gần bằng mẹ và ra dáng thanh niên chững chạc - Ảnh: FB

Nhiều người nhận xét, Subeo "lớn nhanh như thổi" chỉ trong thời gian ngắn. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc con trai Hồ Ngọc Hà sẽ cao bằng hoặc hơn mẹ. Càng lớn, cậu nhóc lại lộ rõ nhiều nét đẹp nổi trội của bố mẹ. Subeo thừa hưởng chiều cao vượt trội của mẹ và gương mặt được dân mạng nhận xét giống ba Quốc Cường.

Sắp tới đây, Hà Hồ sẽ cùng chồng con dọn sang nhà mới sau gần 40 năm sống chung với mẹ ruột - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì chăm con "mát tay". Dù phải chăm 2 nhóc tỳ song sinh vừa chào đời nhưng cô vẫn không để Subeo chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

Hiếm lắm mới thấy Hari Won mặc sexy, váy khoét sâu hun hút lộ ngực gợi cảm khó cưỡng Khác với phong cách ăn mặc kín đáo thường thấy, Hari Won diện đồ gợi cảm dự sự kiện và nhận được vô số lời ngợi khen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-con-trai-ha-ho-khoe-subeo-ra-dang-thanh-nien-dien-trai-va-cao-gan-bang-me-389317.html