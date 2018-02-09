Chồng bỏ Hà Hồ về với gia đình, vợ 'đại gia kim cương' vẫn buồn bã vì sự thật này

Dù chồng đã biết lỗi và quay về đoàn tụ cùng gia đình nhưng vợ "đại gia kim cương" vẫn buồn lòng vì không có một cái Tết trọn vẹn như mong muốn.

Những ngày cuối năm, tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn dang dở để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vợ "đại gia kim cương" cũng hy vọng sẽ được đón Tết bên người thân, ba mẹ và các con nuôi nhưng mọi mong muốn của chị đều không thể hoàn thành.

Mấy ngày gần đây, bà xã doanh nhân Chu Đăng Khoa thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã khi nghĩ về một cái Tết thật đặc biệt.

“Chưa năm nào muốn về quê sớm như năm nay, mà công việc nên không thể về sớm hơn được, nhớ mẹ thương ba. Năm nay ba về Việt Nam, mẹ sang anh trai ăn Tết, lần đầu tiên gia đình chia như vậy. Ông bà ngâu nhà mình buồn cười quá đê. Tết năm nay thật đặc biệt với mình”, vợ "đại gia kim cương" viết.

Vợ 'đại gia kim cương' chia sẻ status đầy tâm trạng trong những ngày cuối năm - Ảnh: FBNV

Dù đã sinh được ba người con - 2 trai một gái nhưng chị Vân Anh vẫn nhận nuôi thêm nhiều em bé cơ nhỡ. Tết năm nay, bà mẹ trẻ luôn đau đáu về chuyện vẫn chưa thể lên thăm và tặng quà cho các con như nhiều năm trước.

“Dự là mấy năm nữa các con lớn lớn chút, Tết mẹ đón hết các con về nhà mẹ ăn Tết thì vui lắm đây. Năm nay mẹ về muộn không có thời gian đi đón các con, ra Tết mẹ lên thăm con và các em con gái nhé, thương các con nhiều lắm”, chị Vân Anh viết.

Dưới những bài chia sẻ này, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng cao thượng của vợ "đại gia kim cương" - người luôn sẵn sàng giang cánh tay giúp đỡ những em bé kém may mắn. Đồng thời, cũng không ít người khuyên chị đừng buồn, hãy quên hết mọi chuyện không vui để tận hưởng một cái Tết đầm ấm bên chồng con.

Ngoài các con ruột, vợ 'đại gia kim cương' nhận nuôi rất nhiều em bé cơ nhỡ khác - Ảnh: FBNV

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