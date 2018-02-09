Chồng bỏ Hà Hồ về với gia đình, vợ 'đại gia kim cương' vẫn buồn bã vì sự thật này

Hậu trường 09/02/2018 14:03

Dù chồng đã biết lỗi và quay về đoàn tụ cùng gia đình nhưng vợ "đại gia kim cương" vẫn buồn lòng vì không có một cái Tết trọn vẹn như mong muốn.

Những ngày cuối năm, tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành nốt những công việc còn dang dở để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Vợ "đại gia kim cương" cũng hy vọng sẽ được đón Tết bên người thân, ba mẹ và các con nuôi nhưng mọi mong muốn của chị đều không thể hoàn thành.

Mấy ngày gần đây, bà xã doanh nhân Chu Đăng Khoa thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã khi nghĩ về một cái Tết thật đặc biệt.

“Chưa năm nào muốn về quê sớm như năm nay, mà công việc nên không thể về sớm hơn được, nhớ mẹ thương ba. Năm nay ba về Việt Nam, mẹ sang anh trai ăn Tết, lần đầu tiên gia đình  chia như vậy. Ông bà ngâu nhà mình buồn cười quá đê. Tết năm nay thật đặc biệt với mình”, vợ "đại gia kim cương" viết.

Chồng bỏ Hà Hồ về với gia đình, vợ 'đại gia kim cương' vẫn buồn bã vì sự thật này - Ảnh 1
Vợ 'đại gia kim cương' chia sẻ status đầy tâm trạng trong những ngày cuối năm - Ảnh: FBNV

Dù đã sinh được ba người con - 2 trai một gái nhưng chị Vân Anh vẫn nhận nuôi thêm nhiều em bé cơ nhỡ. Tết năm nay, bà mẹ trẻ luôn đau đáu về chuyện vẫn chưa thể lên thăm và tặng quà cho các con như nhiều năm trước.

“Dự là mấy năm nữa các con lớn lớn chút, Tết mẹ đón hết các con về nhà mẹ ăn Tết thì vui lắm đây. Năm nay mẹ về muộn không có thời gian đi đón các con, ra Tết mẹ lên thăm con và các em con gái nhé, thương các con nhiều lắm”, chị Vân Anh viết.

Dưới những bài chia sẻ này, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng cao thượng của vợ "đại gia kim cương" - người luôn sẵn sàng giang cánh tay giúp đỡ những em bé kém may mắn. Đồng thời, cũng không ít người khuyên chị đừng buồn, hãy quên hết mọi chuyện không vui để tận hưởng một cái Tết đầm ấm bên chồng con.

Chồng bỏ Hà Hồ về với gia đình, vợ 'đại gia kim cương' vẫn buồn bã vì sự thật này - Ảnh 2
Ngoài các con ruột, vợ 'đại gia kim cương' nhận nuôi rất nhiều em bé cơ nhỡ khác - Ảnh: FBNV
Phát ngôn mới nhất của Hoa hậu H'Hen Niê sau 'tâm thư' của vợ đại gia kim cương?

Phát ngôn mới nhất của Hoa hậu H'Hen Niê sau 'tâm thư' của vợ đại gia kim cương?

Hoa hậu H'Hen Niê đã nhận được nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc và cách ứng xử của mình trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà vợ đại gia Chu Đăng Khoa nhan sắc vợ đại gia kim cương

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 7 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42