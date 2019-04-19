Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng

Hậu trường 19/04/2019 14:44

Người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi biết được "hàng tá" tiêu chuẩn chọn người yêu vô cùng khắt khe của "Ông hoàng nhạc Việt".

Đọc những chia sẻ mới đây của Đàm Vĩnh Hưng, người hâm mộ nhận ra nguyên nhân vì sao nam ca sĩ vẫn "ế" dù đang ở tuổi U50. Trong chuyện tình cảm, "Ông hoàng nhạc Việt" thuộc top những người khó tính nhất. Để trở thành "người đặc biệt" của Đàm Vĩnh Hưng, đối phương phải đáp ứng đủ 40 gạch đầu dòng sau.

"Chân dài. Da trắng. Mặt đẹp. Lịch sự. Biết điều. Hòa đồng. Dễ thương. Từ tâm. Tự in ra tiền. Tự lập. Ý thức. Học thức. Thông minh. Siêng năng. Hết lòng. Có trách nhiệm. Duyên dáng. Lanh lợi. Hoạt bát. Răng trắng. Miệng thơm. Nách thơm. Ngọt ngào. Lãng mạn, nồng nàn. Nhẹ nhàng. Không bao giờ nhăn nhó. Tiết kiệm. Hát hay. Ăn mặc có gu. Thẩm mỹ tốt. Tiếng Anh siêu giỏi. Chung thủy. Sống lành mạnh. Yêu thể thao. Thích thiên nhiên. Hài hước. Không mè nheo, ghen tuông vớ vẩn. ít nói. Thật thà. Không vẽ vời, vòi vĩnh".

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 1

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 2
Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ loạt ảnh chụp một mình để chứng tỏ sự cô đơn - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn tự thừa nhận, vẫn chưa tìm ra ai đáp ứng đủ điều kiện và chưa yêu ai đủ 1 tháng sau 14 năm kể từ ngày chia tay người yêu cũ.

"Không yêu ai được quá một tháng vì không tìm ra được người nào có đủ 40 cái gạch đầu dòng như thế này. Mất 14 năm trời kể từ sau người cũ. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp... Reng... Giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn muốn quay trở lại với giấc mơ lúc nãy. Người đó ở đâu? Hiện hồn đi người ơi. Tui ngủ tiếp đây", anh viết.

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 3

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 4
Một số người hài hước chọc ghẹo, nếu cứ giữ tiêu chí này, anh sẽ 'ế' cả đời - ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Đa số mọi người nhận xét anh quá khó tính. Một số dân mạng còn chọc ghẹo rằng, người đáp ứng hết những yêu cầu của anh không có thực, hoặc chỉ có trong truyện, trong mơ...

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 5

Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng - Ảnh 6
Cư dân mạng hào hứng để lại bình luận dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Một người thân của Đàm Vĩnh Hưng thảng thốt chia sẻ: “Trời ơi con tui. Đòi hỏi kiểu này thì chừng nào tui và má của Hưng được bồng cháu nội đây... và 5 cái hình cô đơn kia sẽ đeo mãi con tui sao trời... Thay đổi giá cả đi con, rao hàng kiểu này không có ai đâu con, 20 hay 30 chắc phải lòi con mắt ra đó con ơi”.

Điểm mặt nhóm đối tượng 'bán bông', gạ tình trên Facebook, Đàm Vĩnh Hưng khuyên nên nhắn tin trực tiếp khách hàng

Điểm mặt nhóm đối tượng 'bán bông', gạ tình trên Facebook, Đàm Vĩnh Hưng khuyên nên nhắn tin trực tiếp khách hàng

Nam ca sĩ cho biết Facebook mình quản lí rất chặt nên khách hàng mà nhóm đối tượng này nhắm đến sẽ không bao giờ thấy bình luận của họ vì anh xoá hoặc block hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 58 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026