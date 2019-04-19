Chọn người yêu theo 40 tiêu chí 'trên trời', hiểu lý do Đàm Vĩnh Hưng 'ế', không yêu ai quá 1 tháng

"Chân dài. Da trắng. Mặt đẹp. Lịch sự. Biết điều. Hòa đồng. Dễ thương. Từ tâm. Tự in ra tiền. Tự lập. Ý thức. Học thức. Thông minh. Siêng năng. Hết lòng. Có trách nhiệm. Duyên dáng. Lanh lợi. Hoạt bát. Răng trắng. Miệng thơm. Nách thơm. Ngọt ngào. Lãng mạn, nồng nàn. Nhẹ nhàng. Không bao giờ nhăn nhó. Tiết kiệm. Hát hay. Ăn mặc có gu. Thẩm mỹ tốt. Tiếng Anh siêu giỏi. Chung thủy. Sống lành mạnh. Yêu thể thao. Thích thiên nhiên. Hài hước. Không mè nheo, ghen tuông vớ vẩn. ít nói. Thật thà. Không vẽ vời, vòi vĩnh".

Đọc những chia sẻ mới đây của Đàm Vĩnh Hưng , người hâm mộ nhận ra nguyên nhân vì sao nam ca sĩ vẫn "ế" dù đang ở tuổi U50. Trong chuyện tình cảm, "Ông hoàng nhạc Việt" thuộc top những người khó tính nhất. Để trở thành "người đặc biệt" của Đàm Vĩnh Hưng, đối phương phải đáp ứng đủ 40 gạch đầu dòng sau.

Kết thúc bài viết, Đàm Vĩnh Hưng còn tự thừa nhận, vẫn chưa tìm ra ai đáp ứng đủ điều kiện và chưa yêu ai đủ 1 tháng sau 14 năm kể từ ngày chia tay người yêu cũ.

"Không yêu ai được quá một tháng vì không tìm ra được người nào có đủ 40 cái gạch đầu dòng như thế này. Mất 14 năm trời kể từ sau người cũ. Sự kiên nhẫn đã được đền đáp... Reng... Giật mình tỉnh giấc nhưng vẫn muốn quay trở lại với giấc mơ lúc nãy. Người đó ở đâu? Hiện hồn đi người ơi. Tui ngủ tiếp đây", anh viết.

Một số người hài hước chọc ghẹo, nếu cứ giữ tiêu chí này, anh sẽ 'ế' cả đời - ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự quan tâm lớn của đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Đa số mọi người nhận xét anh quá khó tính. Một số dân mạng còn chọc ghẹo rằng, người đáp ứng hết những yêu cầu của anh không có thực, hoặc chỉ có trong truyện, trong mơ...

Cư dân mạng hào hứng để lại bình luận dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Một người thân của Đàm Vĩnh Hưng thảng thốt chia sẻ: “Trời ơi con tui. Đòi hỏi kiểu này thì chừng nào tui và má của Hưng được bồng cháu nội đây... và 5 cái hình cô đơn kia sẽ đeo mãi con tui sao trời... Thay đổi giá cả đi con, rao hàng kiểu này không có ai đâu con, 20 hay 30 chắc phải lòi con mắt ra đó con ơi”.